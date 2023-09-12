ЕСПЧ назначил Максиму Лапунову компенсацию за пытки в Чечне

12 сентября 2023, 15:41

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Европейский суд по правам человека постановил, что в отношении Максима Лапунова, который заявил о похищении и пытках в Чечне в связи с его сексуальной ориентацией, нарушены статьи о запрете пыток и дискриминации и о праве на свободу и личную неприкосновенность. Власти не провели эффективное расследование заявлений Лапунова, отметил ЕСПЧ, назначив ему компенсацию в 52 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Он безрезультатно добивается расследования по своим заявлениям. В мае 2019 года представители Лапунова подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав, менее чем через полгода жалоба была коммуницирована.

В июне 2020 года в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. В ноябре 2020 года фильм был представлен на русском языке. Наиболее подробно в фильме представлена история уроженца Омской области Максима Лапунова, который был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих в Чечне под прикрытием, чтобы помочь людям избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище за пределами республики. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов. Фильм точно раскрывает проблему преследований в Чечне за сексуальную ориентацию, подтвердил Максим Лапунов.

Европейский суд по правам человека вынес сегодня решение по делу "Лапунов против России", рассмотрев жалобу Максима Лапунова. ЕСПЧ констатировал, что расследование по этому делу в России было проведено неэффективно, а следователи пять раз оказались возбуждать уголовное дело. Правительство России заявило, что расследование по делу Лапунова было "быстрым и эффективным", а доследственная проверка, по итогам которого заявления Лапунова были признаны необоснованными, включала допрос заявителя и около семидесяти свидетелей. Также власти России отрицали, что Лапунов подвергся жестокому обращению, следует из решения ЕСПЧ.

По мнению суда, в отношении Лапунова нарушены статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод о запрете пыток (статья 3), о праве на свободу и личную неприкосновенность (статья 5) и о запрете дискриминации (статья 14) Суд в частности, указал, что расследование утверждений заявителя о жестоком обращении было неэффективным, поскольку оно имело серьезные недостатки, не было независимым и не учитывало должным образом и не исследовало возможные дискриминационные мотивы. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Максиму Лапунову компенсацию в 52 тысячи евро.

Президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Для Чечни характерны преследования по признаку сексуальной ориентации. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне". О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав на геев, говорится в материале "Кавказского узла" "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России".

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