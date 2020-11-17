стоп-кадр фильма "Добро пожаловать в Чечню", https://www.youtube.com/watch?v=5hoI1h7zLyA

17 ноября 2020, 02:13

Фильм BBC о преследовании геев в Чечне показан в России

Документальная картина "Добро пожаловать в Чечню" американского режиссера Дэвида Франса, в которой представлены истории преследования геев и лесбиянок в республике, стала доступной для российских зрителей. Директор "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков назвал травлю ЛГБТ в Чечне преступлением против человечности. Чечня представляет собой обособленный тоталитарный анклав, где действие всех законов ограничено, указала руководитель Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня в США прошла премьера фильма HBO "Добро пожаловать в Чечню", снятого американским документалистом Дэвидом Франсом. Фильм рассказывает об ЛГБТ-активистах, работающих под прикрытием, чтобы помочь жителям Чечни избежать преследования за сексуальную ориентацию, получить визу и убежище. Главные герои фильма — реальные гомосексуалы, которые становятся жертвами "охоты на ведьм" в Чечне. Фильм точно раскрывает проблему преследований за сексуальную ориентацию в республике, заявил герой киноленты Максим Лапунов, который ранее был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности. Истории героев фильма "Чеченская война с ЛГБТ" впечатлили зрителей.

Документальный фильм "Добро пожаловать в Чечню" был представлен 16 ноября на русском языке. "Зрители в России и еще в девяти странах (Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Украине) могут бесплатно посмотреть "Добро пожаловать в Чечню" на YouTube благодаря беспрецедентному приобретению прав на фильм агентством "BBC News-Русская служба" в  этих странах", — говорится в сообщении на сайте "Российской ЛГБТ-сети" .

Фильм, размещенный 16 ноября на Youtube-канале "BBC News-Русская служба", насчитывающем 1,07 миллиона подписчиков, к 00.30 мск 17 ноября набрал 33 724 просмотра, отметку "нравится" под ним поставили 3,2 тысячи пользователей.

Документальная кинолента рассказывает об эвакуации представителей ЛГБТ-сообщества из Чечни. В фильме приведены истории этих людей и помогавших им активистов, кадры жизни в шелтере (убежище) в Москве. Наиболее подробно в нем показана история Максима Лапунова — одного из двух представителей ЛГБТ, которые подали заявление на своих мучителей.

В октябре 2017 года уроженец Омской области Максим Лапунов рассказал, что был задержан в Чечне по подозрению в гомосексуальности и 12 суток провел в подвале уголовного розыска, где его избивали. Позже Лапунов был вынужден уехать из России из-за угроз. Он безрезультатно добивался расследования по своим заявлениям, и 24 мая представители Лапунова подали в ЕСПЧ жалобу на нарушение его прав. Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Лапунова, однако Максим не получил реакции на эту жалобу от российских властей. В сентябре Лапунов рассказал "Новой газете", как оказался в Грозном и подвергся пыткам в чеченской тюрьме за нетрадиционную сексуальную ориентацию. За границей бежавшие от преследования члены семьи Лапунова испытывают серьезные материальные затруднения.

В документальном фильме также представлены видеоролики избиений людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, показан глава республики Рамзана Кадыров, заявляющий западному интервьюеру, что в Чечне "нет геев, если есть — пусть их забирают в Канаду". В конце фильма сообщается, что только за 2017-2018 годы ЛГБТ-активистам удалось спасти 151 человека, причем, треть из них приняла Канада.

Облавы на геев в Чечне в 2016-2017 годах носили волнообразный характер – первая из них длилась с декабря 2016 до февраля 2017 года, а всего известно как минимум о трех волнах задержаний с короткими перерывами, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет".

К показу фильма для русскоязычной аудитории 16 ноября был приурочен онлайн-круглый стол "Чечня: то, что нужно знать всем", организованный нью-йоркской организацией RUSALGBT, передал корреспондент "Кавказского узла".

Дэвид Франц рассказал, что фильм был представлен англоязычной аудитории в январе. Он подчеркнул, что задача документальной картины — сделать так, чтобы о событиях в Чечне узнал мир, и выразил надежду, что она вызовет резонанс у русскоязычной аудитории. Он также подчеркнул свое уважение к ЛГБТ-активистам "на фронтире", помогающим спастись своим сторонникам из Чечни.

Руководительница программы "Северный Кавказ" "Российской ЛГБТ-сети" Вероника Лапина рассказала о том, как разворачивалась программа спасения. Она подчеркнула, что беглецам оказывалась всесторонняя помощь — медицинская, психологическая, материальная. "Они часто уезжали без вещей, иногда только с паспортом в кармане, иногда даже без паспорта", — отметила Лапина. Кроме того, Максиму Лапунову и Аминат Лорсановой, подавшим заявления в правоохранительные органы по факту пыток, оказывалась юридическая помощь, сказала Лапина.

20 января 22-летняя уроженка Чечни Аминат Лорсанова, в апреле 2019 года покинувшая Россию с помощью ЛГБТ-сети, обратилась к следователям с заявлением о том, что подвергалась в Грозном насилию со стороны близких родственников и приглашенного ими специалиста по "изгнанию джиннов". 23 января министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров объявил "вбросом" жалобу Лорсановой. После бегства из Чечни  Лорсанова разорвала все связи с родственниками. Если гомосексуальных мужчин преследуют силовики, то судьба лесбиянок и трансгендерных женщин целиком находится в руках их родных, которые бывают не менее жестокими, говорится в справке "Кавказского узла" "Убитые за ориентацию — судьба квир-женщин в Чечне".

"Уголовное дело (по жалобам ЛГБТ-активистов) может быть возбуждено, но есть политическая воля — не возбуждать такие дела, хотя доказательства лежат на поверхности. Иной политической воли при нынешнем режиме не будет, поэтому сейчас расследование могут вести только международные институты", — заключила она.

Директор "Российской ЛГБТ-сети" Игорь Кочетков назвал происходящее с представителями ЛГБТ в Чечне преступлением против человечности. "Когда группу людей убивают за их происхождение или сексуальную ориентацию, это уже не нарушение прав человека, а преступление против человечности, согласно положениям Римского статута Международного уголовного суда", — отметил он.

Кочетков рассказал, что в 2017 году он начал ходить по посольствам в Москве, прося визы для беглецов из Чечни, а дипломаты не могли поверить в его рассказы, "поскольку это выглядело как рассказ из 1930-х". По его словам, политика чеченских властей привела к тому, что жители республики начали убивать своих родственников-геев.

Появление масштабного насилия в республике Кочетков связал с чеченскими войнами 1990-х, он обвинил в этом российских силовиков. "И эта система может быть воспроизведена в любой части России и в мире", — указал Кочетков.

Чечня представляет собой "обособленный тоталитарный анклав, где законы и Конституция действуют в очень ограниченном объеме", считает руководитель Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская. "Единственный закон там — приказ Рамзана Кадырова", — заявила она на круглом столе.

Сокирянская отметила, что этот режим держится на насилии и страхе и на "политической безнаказанности со стороны Кремля".  "Насилия в последние годы стало меньше, поскольку все уже запуганы", — добавила она.

"Режим использует произвольные задержания, часто массовые, а также пытки, похищения, внесудебные расправы. Очень часто используются публичные унижения перед камерой вплоть до сексуального насилия", — рассказала она.

В сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1adat. Правозащитники добились реакции следствия на заявления о похищении — была опрошена супруга Тепсуркаева. При этом власти России, отвечая на вопросы ЕСПЧ, назвали силовиков невиновными в похищении Тепсуркаева. Сотрудники "Комитета против пыток" и активисты 1adat сочли неубедительным это заявление, сообщив, что опознали причастных к исчезновнию Тепсуркаева силовиков. В ноябре чеченские следователи начали новую проверку заявления о его похищении, но не отчитались о результатах предыдущей, указал сегодня "Комитет против пыток". Время для эффективного расследования упущено, констатировал юрист Дмитрий Пискунов.  Подробнее о Тепсуркаеве говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". На "Кавказском узле" также опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве, чья судьба с начала сентября 2020 года остается неизвестной.

Управляющие Чечней люди "ощущают себя кастой, имеющей право делать все, что угодно", считает Сокирянская. Она упрекнула  российское общество в том, что оно "долгие годы не хотело слушать" новости о ситуации в Чечне. "Если бы еще в 2000-е общество обратило внимание на происходящее, то она бы (Чечня) не пришла к нынешней ситуации с ЛГБТ", — подытожила Сокирянская.

Российский политик Дмитрий Гудков отметил, что в 2000-е Россия стремилась к интеграции с Западом, и защита прав представителей людей нетрадиционной сексуальной ориентации тогда никого не смущала, а попытки ограничить права ЛГБТ-активистов встречали отпор в среде самой элиты. Однако в 2010-м началось ограничение их прав, указал он.

ЛГБТ — это лишь контрольная группа, на которой испытывают ограничения прав всех граждан, и скоро этот опыт будет применен в отношении всех граждан, считает Гудков. Российское общество не настолько ксенофобно, как нам это пытаются представить, сказал он. Более половины граждан страны "готовы слушать и прислушиваться к аргументам", но проблема в том, что "нет возможности обратиться к ним", заметил Гудков.

Напомним, международная правозащитная организация Amnesty International собрала более 275 тысяч подписей под петицией к властям России с требованием вмешаться в ситуацию с преследованием представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Передачу петиции приурочили ко Дню борьбы с гомофобией, который отмечался 17 мая.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из Россиигомосексуал из Чечни, покинувший страну. Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Муфтии обозначили критический уровень разводов на Северном Кавказе", "Убийство Гагиевой подчеркнуло равнодушие властей к насилию в семьях", "Номинанты премии Айшат Магомедовой назвали основные проблемы кавказских женщин".

Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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