Правозащитники сочли запоздалой новую проверку заявления о похищении Тепсуркаева

16 ноября 2020, 15:26

Чеченские следователи начали новую проверку заявления о похищении Салмана Тепсуркаева, но не отчитались о результатах предыдущей, указал сегодня "Комитет против пыток". Время для эффективного расследования упущено, констатировал юрист Дмитрий Пискунов. Следствие не стремится раскрыть похищение Тепсуркаева, считает его жена.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 октября управление Следкома по Чечне отказалось возбуждать дело о похищении модератора чата Telegram-канала 1Adat Салмана Тепсуркаева, заявив об отсутствии самого преступления. Уведомление об этом правозащитники получили только через две недели. При этом следственная проверка была основанием, по которому ЕСПЧ не стал требовать от российских властей особых мер по обеспечению безопасности Тепсуркаева.

В сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. "Комитет против пыток" обнародовал видео, где некие люди уводят Тепсуркаева из гостиницы в Геленджике, но полиция города отказалась проводить расследование. Впоследствии правозащитники добились реакции следствия на заявления родственников, которые считают Тепсуркаева похищенным - была опрошена его супруга. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, родные получат шанс увидеть Тепсуркаева в случае объявления его фигурантом какого-то уголовного дела.

13 ноября "Комитет против пыток" получил из Старопромысловского районного суда Грозного копию составленного следователями документа. согласно которому решение об отказе возбуждать уголовное дело было отменено еще 21 октября, то есть до его получения "Комитетом против пыток". В документе сказано, что проводится дополнительная проверка.

"Так как по материалу проводится дополнительная проверка, мы не можем ознакомиться с ним и понять, что сделано следствием", - приводятся слова руководителя Северокавказского филиала правозащитной организации Дмитрия Пискунова в пресс-релизе "Комитета против пыток", полученном сегодня "Кавказским узлом".

Правозащитники настаивают, что их должны ознакомить с результатами первой проверки. "Они должны выдавать нам процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, даже если оно уже отменено. Самостоятельно или по нашему ходатайству. Причем именно сам текст отказного постановления. По нашему мнению, следствие ведет себя чересчур закрыто для представителей потерпевшей стороны. И не выполняет свою процессуальную обязанность предоставлять нам решение по материалу проверки", - сказал сегодня Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Дмитрий Пискунов подчеркнул, что проверка завершилась более месяца назад, 15 октября. "Я подал в Следственный комитет ходатайство с требованием направить нам копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, но ответа не получил. Тогда я подал жалобу на это в Старопромысловский районный суд, и суд отказался ее рассматривать. Там должно было начаться судебное заседание, на котором СК должен был высказать свою позицию, но судья провел разбор нашей жалобы без судебного заседания, а нам просто прислал отказ в принятии жалобы. Мол, СК якобы ответил нам на наше ходатайство. Они нам все прислали по факсу, написал судья в решении. А все эти обстоятельства должны выясняться в судебном заседании, при нашем участии, чтобы я мог высказать свою позицию. Но суд учел только позицию СК, а нам вообще отказал в принятии жалобы как таковой", - сообщил юрист.



По мнению Пискунова шансы на то, что в Чечне будет эффективно расследовано похищение Тепсуркаева, "крайне низки". "Если какое-то следствие и можно было проводить, то это надо было делать в сентябре. Сейчас ни на какие эффективные следственные действия уже рассчитывать не стоит. Плюс сам факт, что уголовное дело не возбуждают, при всех имеющихся данных - все это наталкивает на пессимистичные мысли", - резюмировал Дмитрий Пискунов.



Местонахождение Салмана Тепсуркаева до сих пор неизвестно, и это не может не беспокоить, указал правозащитник. "Как узнать его местонахождение без того, чтобы физически пройтись по разным подразделениям правоохранительных органов Чечни, я не знаю. Салмана нужно найти, и то, что для этого не предпринимается никаких действий, совершенно неправильно. С каждым днем у меня все меньше надежд, что мы увидим Салмана живым", - констатировал он.

Работу следствия раскритиковала и супруга Салмана Тепсуркаева Елизавета. "С самого начала всей их работы, если ее можно так назвать, они не сделали ничего, при том, что им было предоставлено очень много наводок и доказательств. Когда я была на опросе у главного следователя по этому делу, он очень много чего спрашивал, но почти ничего не записал, и когда я стала проверять свое объяснение, прежде чем подписать его, увидела, что он многие вещи видоизменил. Если бы я не проверила, само похищение Салмана выглядело бы не как похищение, а как будто он добровольно поехал с этими людьми. Все это пришлось поправлять", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Личности похитителей Тепсуркаева установлены, но следствие это игнорирует, заявила Елизавета. "Имена двух похитителей уже известны. Их засняли камеры видеонаблюдения, а потом опознали люди. Это [сотрудники одного из чеченских силовых подразделений]. И они спокойно живут себе, ничего с ними не происходит, они не находятся под следствием", - подчеркнула она.

Власти России, отвечая на вопросы ЕСПЧ, назвали силовиков непричастными к исчезновению Салмана Тепсуркаева. Сотрудники "Комитета против пыток" и активисты 1Аdat сочли неубедительным это заявление, указав, что опознали причастных к исчезновению Тепсуркаева силовиков. Сотрудник гостиницы в Геленджике на условиях анонимности ранее сообщил "Кавказскому узлу", что один из людей, пришедших за Тепсуркаевым, показал на ресепшн удостоверение сотрудника полиции.

Следователь же не отвечает ни на звонки, ни на сообщения, не предоставляет материалы проверки, посетовала жена Тепсуркаева. "О том, где находится мой муж, точно не известно. До меня доходит информация, что он жив, называют разное местонахождение, но это пока не подтверждено никакими фактами", - уточнила она.

Подробнее о Telegram-канале 1Adat и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также на "Кавказском узле" опубликована биографическая справка о Салмане Тепсуркаеве. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".