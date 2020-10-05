Власти России назвали силовиков невиновными в похищении Тепсуркаева

05 октября 2020, 12:31

Уроженец Чечни Салман Тепсуркаев не был задержан силовиками и не подвергался жестокому обращению, заверил представитель России в ответ на вопросы Европейского суда по правам человека. Правозащитники и активисты движения 1Adat сочли неубедительным это заявление.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября ЕСПЧ, в который обратился "Комитет против пыток", потребовал от российских властей сообщить, был ли похищен Салман Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим. Российские власти будут использовать любую возможность, чтобы не отвечать на вопросы ЕСПЧ, предположили юристы Екатерина Ванслова и Александр Караваев.

В начале сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало резонанс видео унижения Салмана Тепсуркаева. На записи обнаженный человек, назвав свое имя, садится на бутылку, поясняя, что "наказывает себя" за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1Adat. Авторы канала заявили, что модератора их чата похитили и подвергли пыткам силовики. Правозащитники добились реакции следствия на заявления о похищении - была опрошена супруга Тепсуркаева. Подробнее о случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин отреагировал на вопросы Европейского суда, заявив, что сотрудники правоохранительных органов не задерживали Салмана Тепсуркаева, сообщила пресс-служба "Комитета против пыток".

"По его словам, в ходе проверки следствие установило, что Тепсуркаев не задерживался и не подвергался жестокому обращению со стороны представителей власти или третьих лиц. Гальперин сообщил, что следователи опросили отца Тепсуркаева и некоторых из его родственников, был направлен ряд запросов, в том числе о проведении осмотра территории полка патрульно-постовой службы №2 имени Кадырова", - говорится в сообщении, поступившем сегодня "Кавказскому узлу". Позицию властей России Михаил Гальперин изложил еще 30 сентября, отмечается в пресс-релизе.

По словам руководителя северокавказского филиала "Комитета против пыток" Дмитрия Пискунова, правозащитники располагают данными о том, что одна из машин, на которой приезжали похитители Салмана Тепсуркаева, зарегистрирована в Чечне на имя действующего сотрудника силовой структуры. "Указанная информация передана следствию, однако ответ на наши ходатайства нам пока не поступил. В связи с этим мы не можем считать объяснения российских властей убедительными и продолжаем настаивать на применении "Правила 39", - приводятся в сообщении слова Пискунова.

"Правило 39" позволяет потребовать от Российской Федерации обеспечительных мер по установлению местонахождения Тепсуркаева, а также гарантий его освобождения и безопасности. Обеспечительные меры, применяемые ЕСПЧ в соответствии с "Правилом 39" Регламента, обычно заключаются в запрете государству совершать те действия, которые могут привести к причинению непоправимого вреда здоровью или создают угрозу жизни, либо в указании государству на необходимость совершения определенных действий с целью предотвращения такого вреда, поясняется в публикации от 13 февраля 2015 года на сайте о подаче заявлений в ЕСПЧ.

На сообщение правозащитников отреагировал сегодня и Telegram-канал 1Adat. "Россия полностью отрицает, что Салман Тепсуркаев доставлялся в какие-либо отделы правоохранительных органов, а также отрицает, что к нему применялось насилие со стороны властей или третьих лиц. Видимо, похитили его инопланетяне, а видео с бутылкой он снял от нечего делать", - написал автор публикации.

Серия роликов с Тепсуркаевым дала властям повод дистанцироваться от похищения

Напомним, что 9 сентября, через два дня после публикации видео с самоистязанием, Салман Тепсуркаев записал еще один ролик, где он находится в некоем помещении. Тепсуркаев подчеркнул, что считает себя виновным в оскорблении чеченских силовиков и женщин. Он пояснил, что вынужден был выбирать между унижением и смертью.

В тот же день появилось еще одно видео, на котором Тепсуркаев идет по улице в темное время суток, слышен шум проезжающего транспорта. Однако определить местонахождение Тепсуркаева невозможно - в кадре только верхушки деревьев и свет от фонарей. Он говорит, что его "сдали" спецслужбам, и критикует тех, кто поднял шумиху вокруг его публичного унижения.

10 сентября было опубликовано видео, на котором Салман Тепсуркаев также идет по ночной улице в черной футболке. На его голосе бейсболка. Он говорит, что возмущаться надо было не в связи с его самоунижением, а в связи с его оскорбительными публикациями. Эти ролики дали главе Чечни Рамзану Кадырову повод сказать, что с Тепсуркаева не похищали. "Его что, кто-то нашел и мучает? Видел ролик, где он прогуливается - он не стесняется. Если бы он стеснялся, не вел недопустимые разговоры", - заявил Кадыров.

Салман Тепсуркаев находится в руках чеченских силовиков, а запись новых видео с его участием происходит по принуждению, предположил тогда чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Цель этих видео как раз заключается в том, чтобы убедить общественность, что силовые структуры не имеют отношения к судьбе Тепсуркаева, указал блогер.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на странице "Инакомыслие в Чечне".