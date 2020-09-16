Видео с Тепсуркаевым выявили попытки отказаться расследовать его похищение

16 сентября 2020, 17:24

Следствие в Чечне впервые проявило активность и решило опросить жену Тепсуркаева. Силовики вынуждали Тепсуркаева записывать видео, для создания видимости, что он на свободе, указал представитель Комитета против пыток Дмитрий Пискунов. Российские власти будут использовать любую возможность, чтобы не отвечать на вопросы ЕСПЧ, в том числе и эти ролики, считают юристы Екатерина Ванслова и Александр Караваев.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября в Чечне, а затем за ее пределами вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, назвавшийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Салман Тепсуркаев находится в опасности, а новые видео с ним лишь подтверждают, что он в руках силовиков, которые хотят создать легенду о его добровольном исчезновении, указали блогер Тумсо Абдурахманов и руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

14 сентября ЕСПЧ сообщил, что потребовал от российских властей до 17 мск 16 сентября дать ответы о том, был ли похищен Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и истории с Тепсуркаевым говорится в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Следователи решили опросить жену Тепсуркаева

Пока нет сведений об ответе российских властей на вопросы ЕСПЧ, был ли похищен Салман, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим, сказал руководитель Северо-Кавказского отделения Комитета против пыток (КПП) Дмитрий Пискунов.

Однако управление Следкома по Чечне наконец начало реагировать, сообщил он. "С нами связались из следственного управления и выразили желание опросить супругу Салмана Тепсуркаева, которая и написала заявление. Мы сейчас на связи с представителями Следственного комитета и решаем, как провести опрос. Она находится не в Чечне, и скорее всего сделаем так, чтобы отправили поручение в другой регион, где ее опросят", - рассказал Дмитрий Пискунов корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Комитет против пыток обнародовал видео похищения Тепсуркаева в Геленджике. Сотрудник отдела рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что Салман Тепсуркаев пытался скрыться от пришедших за ним на работу людей в черной одежде, но подчинился после нескольких слов, сказанных не по-русски. Отказ от расследования инцидента в полиции города объяснили отсутствием заявления о преступлении.

Помимо жены Тепсуркаева, в правоохранительные органы обратился Правозащитный центр "Мемориал". "Это обращение, и отправленное нами заявление супруги Салмана, и сведения свидетелей его похищения не могли остаться без внимания правоохранителей. То есть они были обязательны к рассмотрению. Собственно, сейчас по этим обращениям и хотят опросить его супругу", - пояснил юрист.

Силовики нелепым образом пытались показать, что Тепсуркаев на свободе, заявил юрист. "Это неловкая и неудачная попытка силовиков, которые похитили Салмана, сделать вид, что он на самом деле находится на свободе. Мне не кажется, что это инициатива, исходящая от федерального центра для каких-то целей. Это самодеятельность местных силовиков, которые пытаются избежать наказания", - предположил правозащитник.

Отец Салмана Тепсуркаева в видеообращении, опубликованном государственной телекомпанией "Грозный", заявил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Он утвержает, что Тепсуркаева не похищали. Также Ширвани Тепсуркаев сказал, что примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1ADAT. Слова Ширвани Тепсуркаева, назвавшего унижение своего сына внутрисемейным делом, вызвали протест у пользователей Instagram. Резонансная история сказалась на имидже всех чеченцев, полагают они.

Власти избегают ответов на запросы преступлениях в Чечне

Российские власти будут использовать любую возможность, чтобы не отвечать на вопросы ЕСПЧ, в том числе и видео с участием Тепсуркаева, полагает Александр Караваев - адвокат одного из осужденных в рамках "Дела четырнадцати" о пытках в здании чеченской силовой структуры. "Вообще не стоит ожидать от властей адекватных мер по поиску Тепсуркаева и каких-то адекватных ответов на вопросы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

9 июля 2017 года "Новая газета" написала, что в Чечне в ночь на 26 января 2017 года были казнены задержанные после нападения на полицейских в Грозном 17 декабря 2016 года. К проверке этих сведений подключились правозащитники. Весной 2018 года следствие отказалось возбудить уголовное дело по факту массового убийства жителей Чечни, заявив, что большинство фигурантов «расстрельного списка» якобы уехали воевать в Сирию. Юристы ПЦ «Мемориал», «Правовой инициативы» и «Новой газеты» сумели получить материалы расследования информации о расстреле 27 жителей Чечни. По их данным, вывод о том, что 22 человека уехали к боевикам в Сирию, был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осуждённых за терроризм и находящихся в заключении.

Это стандартная реакция властей на сообщения о преступлениях в Чечне, подчеркнул Александр Караваев. "Дело здесь не Тепсуркаеве. Все, что происходит на территории Чечни, остается в пределах этой республики. Ходу туда ни Следкому, ни полиции, ни ФСБ, по сути, нет. Российская Федерация будет делать все, чтобы замять это дело. А сделают это с помощью видео или других механизмов - это уже технический вопрос", - отметил адвокат.

Он отметил особенность дела Тепсуркаева - опубликованные видео похищения и пыток. "[При похищении в Геленджике] он был в руках <силовиков>, потому что один их них показывал удостоверение. Это, а также опубликованные видео, показывают, что Российская Федерация несет ответственность за происходящее", - подчеркнул Караваев.

Записанные Тепсуркаевым видео дают властям возможность попытаться уйти от ответственности и не отвечать на вопросы ЕСПЧ, указала юрист КПП Екатерина Ванслова. "Такая позиция была бы предсказуема. Власт могут с помощью этих видео попробовать подтвердить версию, что Тепсуркаев на свободе, а что с ним дальше произошло, мы не знаем. В принципе, у нас были такие чеченские дела, и не раз власти поступали таким образом - говорили, что не знали, что произошло с человеком", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Екатерина Ванслова.

Отказ России отвечать на вопросы вынудит ЕСПЧ принять особые меры

По словам Вансловой, ЕСПЧ в любом случае будет следить за действиями властей в связи с похищением Тепсуркаева. "Суд, например, будет следить и изучать, что сделали власти, когда о похищении стало известно благодаря правозащитникам и СМИ, насколько они оперативно отреагировали на эти сообщения, что они сделали в первые дни инцидента. В этом случае мы пока видим, что власти вообще ничего не сделали. Упущено драгоценное время и нарушены критерии расследования", - сказала Ванслова.

В случае, если власти проигнорируют вопросы, Европейский суд может принять обеспечительные меры, отметила юрист. "Это список тех положений, которые Россия обязана исполнить. Как правило, туда входят требования провести расследование, установить, что было, предоставить материалы ЕСПЧ. Они обязательны к выполнению, согласно Европейской конвенции по правам человека. Если страна их не исполняет, то она автоматически нарушает конвенцию, за исполнением которой следит Комитет министров Совета Европы", - рассказала Ванслова.

Авторы Telegram-канала 1ADAT считают, что Салману Тепсуркаеву грозит смерть из-за резонанса после обнародования видео с его самоистязанием. Родственник Тепсуркаева сообщил об угрозах. По его словам, сторонники властей Чечни на фоне резонанса от видеозаписи унижения Салмана Тепсуркаева потребовали от его близких не обращаться к правоохранителям, пригрозив проблемами.

Видео с Тепсуркаевым не дают ответов на вопросы о похищении

Через два дня после публикации видео с самоистязагнием, 9 сентября, Салман Тепсуркаев записал еще один ролик, где он находится в некоем помещении. Тепсуркаев подчеркнул, что считает себя виновным в оскорблении чеченских силовиков и женщин. Он пояснил, что вынужден был выбирать между унижением и смертью.

В тот же день появилось еще одно видео: Тепсуркаев в черной футболке идет по улице в темное время суток, слышен шум проезжающего транспорта. Однако определить местонахождение Тепсуркаева невозможно - в кадре только верхушки деревьев и свет от фонарей. Он говорит, что что его "сдали" спецслужбам, и критикует тех, кто поднял шумиху вокруг его публичного унижения.

10 сентября было опубликовано видео, на котором Салман Тепсуркаев также идет по ночной улице в черной футболке. На его голосе бейсболка. Он говорит, что возмущаться надо было не в связи с его самоунижением, а в связи с его оскорбительными публикациями. "Когда я писал стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки, почему тогда никто из вас не вышел? Вы большие лицемеры. Вы сейчас просто хайп на мне ловите, больше ничего", - заключил Тепсуркаев.

Эти ролики позволили Кадырову сказать, что с Тепсуркаева не похищали. "Его что, кто-то нашел и мучает? Видел ролик, где он прогуливается - он не стесняется. Если бы он стеснялся, не вел недопустимые разговоры", - заявил Кадыров.

Салман Тепсуркаев находится в руках чеченских силовиков, а запись все новых и новых видео с его участием происходит по принуждению, указал ранее "Кавказскому узлу" чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

Он отметил, что в демонстрации Тепсуркаева на свободе, как и ранее Зелимхана Бакаева, есть общая схема и единая цель — убедить общественность в том, что силовые структуры не имеют отношения к судьбе парня.

Певец Зелимхан Бакаев жил в Москве. В августе 2017 года он приехал в Грозный на свадьбу сестры, после чего пропал. Родственники заявили, что искали Бакаева, но не смогли установить, где он. Спустя два года после исчезновения следствие не получило никаких данных о судьбе пропавшего певца. Жители Чечни уверены в том, что Бакаева давно нет в живых, поскольку на это намекал глава Чечни Рамзан Кадыров. "Семья не смогла его остановить, а потом позвали домой. И братья, видимо, двоюродные, троюродные братья предъявили, что он вот этот вот", — заявил Кадыров.

Руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина также указала на высокую вероятность того, что видео написаны под давлением, а их цель - показать, что человек жив, здоров и находится на свободе. "Эти методы давно там ( в Чечне. - Прим. "Кавказского узла") апробированы", - указала Ганнушкина. Она подчеркнула, что опровергнуть сомнения можно было бы только показав Тепсуркаева на открытой площадке, на пресс-конференции, но не по телевидению.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".