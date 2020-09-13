Пользователи соцсети отреагировали критикой на заявление отца Тепсуркаева

13 сентября 2020, 13:26

Слова Ширвани Тепсуркаева, назвавшего унижение своего сына внутрисемейным делом, вызвали протест у пользователей Instagram. Резонансная история сказалась на имидже всех чеченцев, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября ЧГТРК "Грозный" опубликовала видеообращение отца Салмана Тепсуркаева, который сообщил, что еще несколько лет назад отрекся от уехавшего из республики сына из-за его непослушания и плохого поведения. Также Ширвани Тепсуркаев заявил, что примирился с людьми, оскорбленными публикациями Telegram-канала 1ADAT.

7-8 сентября широкий резонанс в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, утверждая, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом 1ADAT, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на власти Чечни. После инцидента с Тепсуркаевым аудитория канала, который позиционируется как "народное движение против диктатуры", резко выросла, отмечается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

В своем видеообращении Ширвани Тепсуркаев подчеркнул, что инцидент с Салманом – это их "семейное дело", следует из перевода его слов, выполненного корреспондентом "Кавказского узла".

"Тем, кто пиарится на этом ролике, я бы сказал, тем, кто живет в Европе, кто на этом себе баллы делает [...] я говорю: это вас не касается. Мы сами исправили, узнали, кто это сделал, установили, как это было… Власть нам в этом помогла, оказала содействие. Власть тут ни при чем, чеченский народ ни при чем в этом деле... Вам я говорю, это наше семейное дело, мы сами это исправим и завершим", - сказал отец Салмана Тепсуркаева.

Также он упрекнул живущих в Европе уроженцев Чечни в том, что они "портят" чеченскую молодежь. "Вы поднимаете молодежь, вы эту молодежь агитируете… именно вы эту молодежь портите, чтобы вы знали. [...] Если вы хотите исправить, навести порядок, исправьте у себя в Европе, оттуда вся грязь, все неприличное. В Чечне есть порядок, в Чечне есть свобода, я живу в Чечне, мне власть ничего не говорит, хожу на работу и возвращаюсь домой. Поэтому это дело завершилось. Еще говорю. Если кто-то хочет это мутить (говорить о ситуации с Салманом Тепсуркаевым), он мой враг, враг народа и враг Всевышнего", - заявил в телесюжете ЧГТРК Ширвани Тепсуркаев.

К 13.20 мск 13 сентября публикация на странице телекомпании в Instagram набрала 82,6 тысячи просмотров, под ней размещено 2,1 тысячи комментариев, большинство из которых на чеченском языке.

Авторы некоторых комментариев, написанных на русском языке, выразили несогласие с заявлением, что унижение Салмана - это семейное дело Тепсуркаевых.

"Теперь весь мир смеётся над нами, везде в СМИ говорят [что] чеченцев сажают на бутылку, никогда в жизни мы еще не были так унижены", - написал, в частности, antibloger_01. "Полностью поддерживаю!" – согласился maggomadov.

"Этим видео оскорбили каждого чеченца в этом мире", - высказал свое мнение xromoikot.

Ранее главред Telegram-канала 1ADAT особо отметил попытки помочь Салману Тепсуркаеву со стороны его родных. "Хотелось бы поблагодарить родственников Салмана, которые, не смотря на все опасности, самоотверженно боролись за своего родственника. Именно так и должны поступать родственники. И если бы все родственники похищенных так поступали, то кадыровцы давно уже прекратили бы похищать людей", - написал он в статье "Театр погорелых актеров", опубликованной 11 сентября на сервисе для анонимной публикации текстов Telegraph.

Напомним, по словам Салмана Тепсуркаева, он писал оскорбительные стихи "про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное агентом самого советника главы Чечни Адама Делимханова, утверждается в статье главреда 1ADAT. Он заявил, что Тепсуркаев стал жертвой атаки на канал, а обвинения в оскорблении женщин стали лишь поводом для публичного унижения.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал справедливым наказание Тепсуркаева за оскорбление женщин, а главу Чечни смутило лишь то, что видео со сценой самоунижения появилось в открытом доступе. Командир полка спецназа МВД Чечни Замид Чалаев отреагировал на резонанс вокруг видео с Салманом Тепсуркаевым угрозами "призвать к ответу" критиков. Власти активно пытаются снизить вызванный этим видео негатив в свой адрес, предположили местные активисты.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".