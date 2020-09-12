Командир полка спецназа МВД Чечни пригрозил защитникам Тепсуркаева

12 сентября 2020, 18:05

Пустыми разговорами назвал командир полка спецназа МВД Чечни Замид Чалаев слова критиков власти республики после обнародования видео с унижением Салмана Тепсуркаева, и заявил, что они будут «призваны к ответу». Власти активно пытаются снизить вызванный этим видео негатив в свой адрес, считают местные активисты.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. В еще двух видео Салман Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти. Авторы канала уверены, что модератора их чата Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. Тепсуркаев заслуженно унижен за оскорбление женщин, подобные выходки будут отслеживаться и наказываться так же или еще более жестоко, заявил в своем видеообращении директор рынка в Ойсхаре Саид Чубаев. Пользователи Instagram раскритиковали Чубаева и предположили, что видео записано в расчете на дорогой подарок от властей.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки". Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Чалаев высказал угрозы в адрес критиков властей Чечни

Командира полка патрульно-постовой службы полиции спецназначения МВД Чечни имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев выступил с угрозами в адрес тех, кто «ведет пустые разговоры», и высказался против проживающих в Европе критиков чеченских властей. Его обращение разместили Instagram-паблики «Чечня Онлайн» (74,8 тысяч подписчиков) и «ЧП Грозный_95» (69,8 тысяч подписчиков) 11 сентября.

«В последние дни обсуждается видеоролик о самонаказании молодого парня за его недостойные и оскорбительные высказывания в адрес чеченских матерей на одном из телеграмм-каналов. […] это назидание тем, кто хочет объявить героями предавших свой народ и продавших душу дьяволу подонков. Всё помним, никогда не забудем и ни за что не допустим повторения!» - указано в тексте к ролику.

По словам Чалаева, у «фигуранта» видео нашлись «защитники», в том числе у проживающих в Европе чеченцев. Силовик называет в их числе главу правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева.

10 сентября глава находящегося за пределами России правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмед Закаев сообщил о задержании в Чечне его родственников. Закаев связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов пригрозил Закаеву "спросом" за публикации Telegram-канала. Пользователи соцсети и авторы Telegram-канала 1ADAT предположили, что близких Ахмеда Закаева вынудили выступить против него. 11 сентября Закаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что от дальних родственников узнал об освобождении задержанных родных.

«Вы, если думаете, что то, что вы говорили сегодня-завтра забудется, это не забудется. За это будет спрос», - заявил Чалаев. Также он указал, что следует «пути» Ахмата-хаджи Кадырова. «Мы не позволим вам шутить на этом пути. Даже если изменится (ситуация), не позволим. Даже если весь мир перевернется, не позволим. Призовем к ответу в любое время, пока мы живы. […] Народ согласился, доволен и следует путем Ахмата-хаджи», - подчеркнул силовик, слова которого с чеченского языка перевел корреспондент «Кавказского узла».

Местные активисты и пользователи Instagram обвинили власти в инциденте с Тепсуркаевым

Происшествие с Салманом Тепсуркаевым вызвало огромный общественный резонанс в республике, и власти активно пытаются снизить вызванный этим негатив, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» чеченские активисты.

«То, что сотворили с Тепсуркаевым, вызвало огромный негатив. В Интернете полно жестких и нелицеприятных высказываний и заявлений в адрес чеченских властей по этому поводу. Видимо, власть такого не ожидала, и теперь всеми силами пытается как-то нивелировать случившееся, переводит все на «евроичкерийцев», пытается внушить, что наказание было за оскорбление чуть ли не всех чеченских женщин. Уже сам Кадыров, Даудов, Делимханов засветились в этой ситуации, теперь и силовики подключились. Но вряд ли все эти потуги оправдать произошедшее дадут положительный результат. Власть понесла очень сильные имиджевые потери», - полагает Умар.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров и Магомед Даудов оправдали насилие над Тепсуркаевым. Главу Чечни смутил только факт публикации в открытом доступе видео с истязаниями, спикер чеченского парламента также счел правильным подобное наказание за оскорбление женщин. Некоторые пользователей Instagram согласились с этим мнением, большинство возмутились жестокостью унижения. Сам Тепсуркаев в новом видео заявил, что случившееся с ним не заслуживало резонанса.

«Наша власть не ожидала такой реакции на то, что сотворили с этим несчастным парнем. Заметно, что она растеряна и не знает, как вести себя дальше. Отсюда все эти спонтанные заявления Кадырова, Даудова и всех прочих. То, что даже в этой ситуации власти фактически пытаются оправдать тех, кто совершил этот садистский акт, вызывает еще большее раздражение и неприятие у людей. По старательно создавшемуся годами образу руководства республики как защитника чеченских традиций и обычаев нанесен очень сильный удар, и его последствия трудно предсказать. Многие сейчас говорят о том, что власть и силовики перешли все границы дозволенного и опозорили перед миром весь чеченский народ», - сказал Исраил.

Знатоки адатов не нашли оправданий издевательствам над Тепсуркаевым. Издевательства и истязание Салмана Тепсуркаева не имеют отношения к чеченским адатам, считает историк Сергей Арутюнов. Обидчики Тепсуркаева однозначно должны быть наказаны, а их действия не попадают ни под какие адаты, отметила правозащитница Асет Мальсагова.

В Instagram-паблике «Чечня Онлайн» обращение командира полка полиции за сутки набрало 11,9 тысячи просмотров и более 2 тысяч комментариев. Часть пользователей поддержала Чалаева или ограничилась в своих комментариях выражениями «Ахмат-сила».

При этом среди комментаторов есть и критики. «Почему вы тогда опозорили того парня? Это же не те, что в Европе, его посадили на бутылку, это же вы опозорили наше имя. На любом сайте написано, что чеченцы посадили на бутылку», - пишет, в частности, akhmed19986, слова которого с чеченского языка перевел корреспондент «Кавказского узла». «Вы сами себя опустили, и народ чеченский не захочет быть с вами, и даже не надейтесь. Народ заложники вашего режима. Кроме оружия у вас нет ничего, честь вы свою растоптали сами», - отмечает uravnitel.23.

В паблике «ЧП Грозный_95» видеоролик набрал за сутки 21,1 тысячи просмотров и более тысячи комментариев. Здесь тоже есть критические высказывания. «Чеченский народ никто не оскорблял, было оскорбление одной конкретной женщины, и даже не оскорбление, а констатация факта. Называйте вещи своими именами, пожалуйста», - прокомментировал, в частности, krossfire001.

Напомним, на инцидент с Тепсуркаевым отреагировала комиссар Совета Европы по правам человека, которая призвала российские власти обеспечить безопасность Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием. 1ADAT назвал стихи о матери Делимханова частью плана атаки на канал. Салман Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное агентом самого советника главы Чечни Адама Делимханова, утверждается в статье главреда 1ADAT. Комитет против пыток обнародовал видео похищения Тепсуркаева в Геленджике.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада СССР на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное федеральными войсками в ходе второй чеченской кампании. Органы власти Чеченской Республики Ичкерия не путать с запрещенной в России судом организацией "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана", которая признана террористической.