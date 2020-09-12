1ADAT назвал стихи о матери Делимханова частью плана атаки на канал

12 сентября 2020, 16:27

Салман Тепсуркаев подвергся пыткам за стихотворение "Семейство Делимхановых", написанное агентом самого советника главы Чечни Адама Делимханова, утверждается в статье главреда 1ADAT. Комитет против пыток обнародовал видео похищения Тепсуркаева в Геленджике.

"Кавказский узел" писал о широком резонансе, которое вызвало в Чечне и даже за пределами России видео, на котором обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. В еще двух видео Салман Тепсуркаев заявил, что его "сдали" спецслужбам, а самоунижение объяснил угрозой смерти. Спикер чеченского парламента назвал справедливым подобное наказание за оскорбление женщин, а главу Чечни смутило лишь то, что видео со сценой самоунижения появилось в открытом доступе. Тепсуркаев в еще одном видео оскорбил тех, кто поднял шумиху вокруг наказания, которое, по его словам, он сам себе избрал.

Похищению Теспуркаева помог "крот"

Главный редактор 1ADAT под ником Юртхо 11 сентября разместил на сервисе для анонимной публикации текстов Telegraph статью "Театр погорелых актеров", в которой назвал появление все новых видео с Тепсуркаевым "спектаклем", который разыгрывают "кадыровцы". Он уверен, что все эти видео Салман Тепсуркаев записал под давлением.

Все это время Салману Тепсуркаеву пытались помочь сотрудники 1ADAT, правозащитные организации "Комитет против пыток" и "Мемориал", издание "Новая Газета" и, "несмотря на все опасности" родственники Тепсуркаева, отмечается в публикации. Юртхо сообщил, что на момент похищения Салман находился в гостинице "Вилла Лагуна" Геленджике.

Салмана Тепсуркаева похитили 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни. Он может находиться на базе спецназа в Грозном, где его подвергли пыткам, говорится в материале обозревателя "Новой газеты" Елены Милашиной "Жертва информационной войны (18+)". Регион и точное место работы Тепсуркаева издание не раскрыло, отметив, что собранные данные о передвижениях и местонахождении Тепсуркаева будут переданы правозащитникам "Мемориала" для приобщения к заявлению с требованием провести немедленную проверку о возможном похищении и пытках молодого человека.

Человек под ником Узник пытался войти в доверие администраторам 1ADAT, но не преуспел в этом - его раскрыли как "крота" (агента, инкорпорированного в структуру, о которой добывается информация). Несмотря на предупреждения относительно Узника, Салман Тепсуркаев не только общался с ним, но и согласился получить 500 евро денежным переводом. После того, как Тепсуркаев сообщил номер своего онлайн-кошелька, его вычислили, похитили и вывезли в Чечню.

Техническая сторона операции по определению похитителями личных данных Тепсуркаева раскрыта 1ADAT в видео "Подробности похищения Салмана Тепсуркаева". "Нам точно не известно, каким именно образом был похищен Салман: было ли это сделано насильно или обманом", - отмечается в материале "Театр погорелых актеров".

На следующий день после похищения Тепсуркаева родственники при помощи геолокационного сервиса вычислили местонахождение его iPhone - координаты совпали с местом дислокации полка имени Ахмата Кадырова в Грозном.

Тепсуркаев "наказан" за стихи, написанные агентом

Юртхо опроверг заявления Тепсуркаева о том, что тот был автором оскорбительных стихов в адрес женщин.

По словам Тепсуркаева, он был наказан за то, что "писал [оскорбительные] стихи про чужих матерей, сестер, говорил, что они проститутки".

По мнению Юртхо, стихи были не оскорбительные, а "правдивые", и написал их не Тепсуркаев, а Узник. В подтверждение Юртхо разместил скриншот публикации видео с зачитыванием этих стихов.

"Очередной бомбовый стих от нашего активиста Узника. Стих "Семейство Делимхановых"", - говорится в примечании к видео. Произведение посвящено матери советника главы Чечни, депутата Госдумы Адама Делимханова, а также ее сыновьям.

В марте в Чечне негативную реакцию вызвал видеоролик с участием дочери Адама Делимханова, в котором она снята в образе султанши. После этого Делимханов заявил о том, что некий пользователь соцсети "пишет непозволительные вещи" женщинам от имени Рамзана Кадырова, самого Делимханова и их соратников, и призвал его наказать. Обращение Делимханова спровоцирует "охоту на ведьм" в республике, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни. Пользователи Instagram предположили, что это заявление Делимханова - лишь способ отвлечь внимание от скандала вокруг дочери. С этим согласились старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин и профессор Чеченского госуниверситета Лидия Курбанова.

Стихотворение "Семейство Делимхановых" написано с разрешения самого Делимханова, полагает Юртхо

"Так о какой чести говорят кадыровцы? Салман был похищен и публично унижен не за это стихотворение, а за то, что имел отношение к народному движению "1адат". Именно с целью запугать нас и было сделано это видео, а не с целью того, чтобы защитить мифическую честь Делимханова", - утверждается в материале "Театр погорелых актеров".

1ADAT называет себя "народным движением против кадыровской диктатуры". Большая часть их сторонников, не согласных с действиями местных властей, находится в Чечне. Они публикуют информацию о похищениях и задержаниях на территории республики, основываясь, по их словам, на данных источников в силовых и властных кругах, о коррупции и других незаконных действиях чеченских силовиков и чиновников, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова".

Комитет против пыток опубликовал видео похищения Тепсуркаева

На видеозаписи, полученной юристами Комитета против пыток, видно, как в гостиницу через главный вход заходит один из участников похищения, еще один остается на улице и контролирует выход. Затем человека, которого правозащитники идентифицировали как Салмана Тепсуркаева, выводят из гостиницы два человека. Вместе они заходят за угол здания и пропадают из зоны видимости камеры, вслед за ними бежит и наблюдавший за выходом из гостиницы, отмечается в сегодняшней публикации на сайте Комитета против пыток.

По словам очевидцев, Тепсуркаев пытался сбежать, но когда понял, что сделать это не удастся, схватился за колонну рядом с административной стойкой гостиницы и попросил вызвать полицию. Работники гостиницы нажали тревожную кнопку, но один из похитителей показал удостоверение сотрудника силовой структуры. Тепсуркаеву заломили руку, прижав его к колонее. Сопротивление он не оказывал. Затем Тепсуркаева вывели из здания, сообщили правозащитники.

Руководитель северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов указал на то, что судя по видео и показаниям очевидцев, Тепсуркаева похитили люди, имеющие специальную подготовку. "В связи с этим, мы всё больше убеждаемся, что Салман был похищен не простыми обывателями, а сотрудниками правоохранительных органов", - приводятся в публикации слова Пискунова.

Ранее на инцидент отреагировала и комиссар Совета Европы по правам человека, которая призвала российские власти обеспечить безопасность Тепсуркаева и провести расследование в связи с пытками и изнасилованием. "Его похищение и продолжающееся, но не признанное властями содержание под стражей в помещениях правоохранительных органов в Грозном, где он подвергался сексуальному насилию и пыткам, являются еще одной иллюстрацией тенденции к подавлению критических высказываний, которая преобладает в Чечне на протяжении десятилетий. Такие серьезные нарушения прав человека недопустимы", - заявила комиссар.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".