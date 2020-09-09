"Новая газета" сообщила подробности похищения Тепсуркаева

09 сентября 2020, 23:51

Житель Чечни Салман Тепсуркаев, представившийся администратором Telegram-канала 1ADAT, был похищен из другого региона и может находиться на базе спецназа в Грозном, где его подвергли пыткам, говорится в материале «Новой газеты». Видео с Тепсуркаевым резко увеличили популярность канала.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, заявляя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики.Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти. Юристы допустили изнасилование и пытки в этом видео.

"Я администратор Телеграм-канала 1ADAT. 1ADAT - это только название. Я не знаю, что такое "адат" (обычаи чеченцев. - Прим. "Кавказского узла"). Этого не знают, ни те, кто там, ни те, кто в администрации [Telegram-канала], ни те, кто создал [этот Telegram-канал], ни один человек не знает. Это очень грязная группа. Там упоминаются чужие матери, все, кто в чеченских органах власти, чеченские муллы. Какие-то фотографии, стихи, всякие пустые вещи мы там писали. Я понял, что это пустышка", - заявляет молодой человек на видео и порочит самого себя и свою семью. "Моя мать гуляет, я незаконнорожденный, меня мой отец выгнал из дома. Я думал, это везде так, но оказалось, что это не так. Поэтому я сегодня сам себе делаю наказание. Всем, кто в Telegram-канале 1ADAT, особенно в администрации, я передаю эстафету", - заключает молодой человек, усаживаясь на бутылку (его слова с чеченского перевел корреспондент "Кавказского узла").

Салмана Тепсуркаева похитили 5 сентября, когда он находился на заработках за пределами Чечни, говорится в материале обозревателя «Новой газеты» Елены Милашиной «Жертва информационной войны (18+)». Регион и точное место работы Тепсуркаева издание не раскрывает.

6 сентября, по данным газеты, он оказался на территории республики. «Есть основания полагать, что (Тепсуркаева) держат на базе СОБР «Терек» в Грозном […] есть геолокационные данные телефона Салмана Тепсуркаева», - отмечается в материале.

Собранные данные о передвижениях и местонахождении Тепсуркаева будут переданы правозащитникам «Мемориала» для приобщения к заявлению с требованием провести немедленную проверку о возможном похищении и пытках молодого человека. «Возможно, на основании этих сведений будет подано еще одно заявление — в полицию города/региона, где произошло непосредственно похищение Салмана Тепсуркаева», - пишет журналистка.

По ее мнению, на похищение Тепсуркаеву указывает его вторая видеозапись, где он, «по сути, говорит о том, что ему угрожали: либо он под видеозапись сядет голым на бутылку, либо ему пустят пулю в лоб».

После публикации первого видео Салман Тепсуркаев записал еще одно видео, где заявил, что садился на бутылку, потому что за оскорбление чеченских силовиков в Telegram-канале 1ADAT ему грозила смерть. "Есть много людей, которые не понимают, почему я снял то видео. Я пытаюсь вам объяснить. <...> По чеченским адатам, либо на бутылку сажают, либо в лоб из пистолета стреляют. Я <звуковой сигнал> бутылку, потому что не хотел, чтобы меня застрелили, понимаете? Вы бы тоже такое сделали, понимаете? <...> Не снимайте такие видео непозволительные. Не нужно снимать такие видео, пожалеете", - призвал Тепсуркаев. Авторы канала возразили, что не допускали оскорбительных публикаций, и связали заявления Тепсуркаева с пропагандой властей Чечни.

По данным газеты, Тепсуркаев нарушил правила безопасности, действующие в рамках канала, и сказал лишнее одному из участников общего чата 1ADAT, а через несколько дней его выследили и похитили. «Стукачей» в этом чате немало, их вычисляют и предупреждают других пользователей», - отмечается в статье.

По данным газеты, «охоту» на администраторов и подписчиков Telegram-канала власти Чечни начали, когда часть сотрудников ЧГТРК «Грозный» получила ключевые должности в правительстве региона. «Главной задачей свежеиспеченных чиновников - бывших журналистов стала информационная война в интернете против критиков Кадырова. А главной головной болью стал именно канал 1ADAT. Чеченские власти выделили немалые ресурсы, чтобы выяснить личности администраторов канала […] Известно, что (администраторы канала) проживают непосредственно в республике, администраторами являются как юноши, так и девушки, но найти их чеченским властям так и не удалось», - говорится в материале.

Еще в апреле 2019 года глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с представителями местных СМИ заявил о "новых вызовах" для республики. По его словам, журналисты должны остановить "лжецов, распространяющих сплетни, людей, которые говорят неправду". В связи с этим Кадыров объявил о реорганизации средств массовой информации, а курировать процесс поручил руководителю ЧГТРК "Грозный" Ахмеду Дудаеву, а также потребовал, чтобы все сотрудники местных медиа стали блогерами и "противостояли дезинформации" в соцсетях. В апреле Кадыров назначил пресс-секретарем - начальником информационного управления главы и правительства республики бывшего первого замдиректора ЧГТРК Ильмана Вахидова, а в июне - назначил директора ЧГТРК Ахмеда Дудаева на должность министра информации и печати.

В материале газеты также приводятся данные о выросшем количестве подписчиков Telegram-канала 1ADAT после публикации видео с Тепсуркаевым и публикуются скриншоты этой статистики: за два дня аудитория канала увеличилась на три тысячи подписчиков, а количество просмотров только за 8 сентября составило четыре с половиной миллиона. По данным одного из администраторов канала, администраторам «поступили уже сотни голосовых и видеосообщений, авторы которых, в основном чеченцы, живущие в республике, высказывают свое возмущение.

«Часть из сообщений администраторы не публикуют по соображениям безопасности авторов […] это видео с Салманом вызвало такой шок, что многие захотели открыто, не скрывая своего лица высказать, что они думают о власти и Кадырове», - приводятся в статье слова администратора.

Отметим, что на Telegram-канале 1ADAT публикуются сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высокопоставленных чиновников. В Telegram у сообщества, по состоянию на 22.45 мск 9 сентября, 12,2 тысячи подписчиков, в Instagram – 22,5 тысячи, в Youtube — 1,48 тысячи.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими — на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".