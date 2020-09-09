Юристы допустили изнасилование и пытки в видео с Тепсуркаевым

09 сентября 2020, 22:28

В случае насильственного принуждения жителя Чечни Салмана Тепсуркаева к записи видео, где он садится на бутылку, должно быть возбуждено уголовное дело об изнасиловании, считает адвокат Евгений Черноусов. Юристы ПЦ "Мемориал" интерпретируют это как истязание и пытки.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне вызвало широкий резонанс видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку, заявляя, что делает это в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. В аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне выразили готовность провести проверку в связи с инцидентом, но отметили, что сам пострадавший и его родственники к ним не обращались. Правозащитники возложили ответственность за случившееся на чеченские власти.

"Я администратор Телеграм-канала 1ADAT. 1ADAT - это только название. Я не знаю, что такое "адат" (обычаи чеченцев. — Прим. "Кавказского узла"). Этого не знают, ни те, кто там, ни те, кто в администрации [Telegram-канала], ни те, кто создал [этот Telegram-канал], ни один человек не знает. Это очень грязная группа. Там упоминаются чужие матери, все, кто в чеченских органах власти, чеченские муллы. Какие-то фотографии, стихи, всякие пустые вещи мы там писали. Я понял, что это пустышка", — заявляет молодой человек на видео и порочит самого себя и свою семью. "Моя мать гуляет, я незаконнорожденный, меня мой отец выгнал из дома. Я думал, это везде так, но оказалось, что это не так. Поэтому я сегодня сам себе делаю наказание. Всем, кто в Telegram-канале 1ADAT, особенно в администрации, я передаю эстафету", – заключает молодой человек, усаживаясь на бутылку (его слова с чеченского перевел корреспондент "Кавказского узла").

Совершенно очевидно, что Салман Тепсуркаев изувечил себя под угрозами расправой, добровольно издеваться над собой человек не станет, уверена председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. По ее мнению, в унижении Тепсуркаева принимали участие кадыровские силовики.

"Формат унижения с физическим воздействием не нов для Кадырова — можно вспомнить, например, мужчину, которого заставили петь песню про Путина с опущенными штанами. Однако очевидно, что тогда все обошлось куда более мирно. Садизм прогрессирует. Причины этому могут быть две — либо дело в том, что более мягкие методы воздействия уже не работают, либо дело в росте аппетитов садистов, которым мало методов, используемых ранее. Исторически так прогрессировали все садисты, и если все начиналось с более-менее безобидных шуток, то потом все становилось чудовищным", — заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

В декабре 2015 года в соцсетях появилось видео, на котором житель Чечни Адам Дикаев со спущенными штанами извиняется перед Кадыровым за критику, признавая свою неправоту.

По факту произошедшего Следственный комитет должен провести проверку, и для этого Тепсуркаеву нет необходимости писать заявление, так как имеется распространенная в Интернете видеозапись инцидента, прокомментировал московский адвокат Евгений Черноусов.

Проверка, по его словам, должна показать, имело ли место насильственное принуждение молодого человека калечить себя, и если данные факты подтвердятся, то должно быть возбуждено уголовное дело по статье 131 УК РФ "Изнасилование". "Дело публичного обвинения. Проверка должна установить, угрожали ли мужчине расправой, если он откажется себя калечить, избивали ли его. Если это так, то становится ясно, что мужчина избрал нанесение себе увечий, а не смерть. Если же проверка установит, что инцидент произошел без вмешательства третьих лиц, то состава преступления нет", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Черноусов.

На практике доказать, что человека заставили себя искалечить, крайне трудно, продолжил адвокат. "На допросах потерпевший, очевидно, будет рассказывать, что ему угрожали. В ответ те, кто якобы его склонял к увечьям, хором расскажут, что его никто и пальцем не тронул. Контрдоводов найдется много", — рассказал Черноусов.

В связи с инцидентом Правозащитный центр "Мемориал" обратился в прокуратуру, МВД и следственное управление Следственного комитета России по Чечне с просьбой установить местонахождение Тепсуркаева, расследовать его возможное похищение, пытки и унижающее человеческое достоинство обращение, сообщила юрист программы "Горячие точки" правозащитной организации Галина Тарасова.

По ее словам, юристы ПЦ "Мемориал" интерпретируют инцидент с Тепсуркаевым как пытки (статья 117 УК РФ "Истязание") и унижающее человеческое достоинство обращение под угрозой применения насилия.

Истязание с применением пыток наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Наказание за изнасилование без тяжких последствий, в котором потерпевшим не является несовершеннолетнее лицо, составляет от четырех до десяти лет лишения свободы.

"Человека принудили к публичному унижению и самотравмированию. Для того чтобы доказать, что это действительно так, необходимы показания Тепсуркаева, допрос присутствующих при инциденте лиц, а также лиц, причастных к исчезновению человека. Кроме того, можно провести психологическую экспертизу Тепсуркаева по видеозаписи и установить, по принуждению или добровольно мужчина совершает насилие над собой. Психологи осматривают лицо человека, его поведение, тембр голоса, манеру речи. Все это дает представление, в каком состоянии находился человек. Впрочем, такая экспертиза — косвенное доказательство", — рассказала Тарасова.

Юрист отметила, что в "Мемориале" не исключают, что Тепсуркаев заявит о добровольном желании искалечить себя — якобы он так раскаялся.

Ожидать реального расследования от чеченских силовых ведомств "крайне наивно", отметил ранее член совета ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. "Многие предыдущие преступления, совершенные "кадыровцами", так и не были расследованы, версии о непосредственной причастности Кадырова к преступлениям даже не проверяются. В любом случае ответственность за произошедшее несет руководство Чеченской Республики и лично Рамзан Кадыров", — заявил Орлов. Он выразил уверенность в том, что виновные рано или поздно понесут наказание. "Но мы, как правозащитники, хотим, чтобы это наказание произошло в рамках закона. В таком развитии событий должно быть заинтересовано и руководство нашей страны, думающее о будущем и России, и ее части — Чеченской Республике. Однако, к сожалению, сейчас такого ответственного руководства нет ни в России, ни в Чечне. Совершая подобные преступления и покрывая их, власти тем самым неизбежно провоцируют ответное насилие. Ответственность за это ложится на них", — пояснил Олег Орлов.

Комитету против пыток удалось связаться с родственниками Тепсуркаева, очная встреча с ними состоится 10 сентября, сообщил председатель Северо-Кавказского отделения организации Дмитрий Пискунов.

"Мы уже начали попытки установить местонахождение Тепсуркаева, догадки есть. Плюс в ближайшее время подключим адвоката. Но сегодня ничего конкретного сказать нельзя. Сейчас вся работа направлена на то, чтобы найти человека и установить обстоятельства инцидента. Информация крайне ограничена", — заявил корреспонденту "Кавказского узла" Дмитрий Пискунов.

По его мнению, "в здравом уме" человек не станет наносить себе увечья и "унижаться перед всем чеченским народом на камеру". Пискунов считает, что на Тепсуркаева было оказано давление, но назвал это "лишь догадкой".

"Необходимо установить, как именно выражалось давление — было ли это физическое воздействие или ему или его родственникам угрожали устно. Квалифицировать инцидент как-либо пока невозможно. Надо определить, в каком качестве действовали люди за объективном. Это могут быть и силовики, и гражданские — по собственной ли инициативе", — заключил Дмитрий Пискунов.

Авторы 1ADAT в своих сообщениях критикуют власти Чечни в резкой форме

На Telegram-канале 1ADAT публикуются сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высокопоставленных чиновников. "Любой житель Чеченской Республики может обратиться к нам. Мы будем анонимно публиковать, и если заявитель хочет помощи, то мы поможем ему с правозащитными организациями и журналистами", — говорится в публикации канала от 22 июня. В информационном блоке о канале его авторы называют 1ADAT "народным движением против диктатуры". В Telegram у сообщества, по состоянию на 22.00 мск 9 сентября, 11,8 тысячи подписчиков, в Instagram — 22,4 тысячи, в Youtube — 1,48 тысячи.

На Youtube-канале 1ADAT, который был зарегистрирован 17 апреля текущего года, опубликовано 47 видеороликов продолжительностью от 12 секунд до 11 минут. Больше всего — 40 тысяч просмотров — набрало видео на чеченском языке с названием "Нелегальная тюрьма в Чечне в городе Шали". Среди других роликов — видео с версией Хаттаба о походе на Дагестан в 1999 году, о том, как чеченцы сожгли листовки "я мы семья КРА" "в знак протеста", о забастовке врачей в Чечне, а также о том, что "Рамзан Кадыров пьет водку". Здесь же видео со стихотворением о депутате Госдумы, советнике главы Чечни Адаме и его матери (Тепсуркаев утверждает, что именно он распространял его), в котором звучат бранные слова в их адрес.

В Telegram-канале 1ADAT про это стихотворение 15 августа размещена такая запись: "Очередной бомбовый стих от нашего редактора Дервиша", и стоит ссылка на соответствующее видео в Youtube. В собственных сообщениях Telegram-канала как минимум за последние две недели бранных слов в адрес кого-либо не было, при этом здесь есть выражения, в которых, в частности, Рамзану Кадырову и его окружению звучат в грубой форме пожелания смерти.

В апреле в соцсетях появились видео с извинениями жителей Чечни за участие в группе "Осал нах 95" (Пустые люди). Полиция нашла не менее 10 человек, которые размещали в "Осал нах 95" и в группах других мессенджеров, в которых размещались оскорбительные публикации, комментарии и фотографии других людей, сообщил источник в МВД по Чечне, назвав ники нескольких задержанных.

Напомним также, Салман Тепсуркаев заявил, что записал видео, где садится на бутылку, потому что за оскорбление чеченских силовиков в Telegram-канале 1ADAT ему грозила смерть. Авторы канала возразили, что не допускали оскорбительных публикаций, и связали заявления Тепсуркаева с пропагандой властей Чечни.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими — на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".