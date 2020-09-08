08 сентября 2020, 20:09

"Мемориал" назвал власти ответственными за издевательства над Тепсуркаевым

Правозащитный центр "Мемориал" обратился в прокуратуру, полицию и Следком с требованием найти жителя Чечни Салмана Тепсуркаева и провести расследование в связи с заснятыми на видео унижениями.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни раскритиковали авторов видео, на котором обнаженный человек, представившийся Салманом Тепсуркаевым, садится на бутылку в наказание за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти. Авторы канала 1ADAT заявили, что модератора их чата похитили и публично унизили силовики. В аппарате уполномоченного по правам человека в Чечне сообщили, что готовы провести проверку в связи с инцидентом, но отметили, что сам пострадавший и его родственники к ним не обращались.

Сообщество 1ADAT публикует сообщения о похищениях и задержаниях жителей Чечни, о роскошной жизни высокопоставленных чиновников. "Любой житель Чеченской Республики может обратиться к нам. Мы будем анонимно публиковать, и если заявитель хочет помощи, то мы поможем ему с правозащитными организациями и журналистами", — говорится в публикации канала от 22 июня. В информационном блоке о канале его авторы называют 1ADAT "народным движением против диктатуры".

Сегодня Правозащитный центр "Мемориал" обратился в прокуратуру, МВД и чеченское управление Следкома с просьбой установить, где находится Салман Тепсуркаев, и не похищен ли он. Правозащитники также попросили о расследовании информации о пытках и обращении, унижающем человеческое достоинство. "Мы требуем расследовать этот омерзительный инцидент и привлечь виновных к ответу", — говорится в сегодняшней публикации на сайте ПЦ "Мемориал".

Ожидать реального расследования от этих чеченских силовых ведомств "крайне наивно", отметил член совета "Мемориала" Олег Орлов. "Многие предыдущие преступления, совершенные "кадыровцами", так и не были расследованы, версии о непосредственной причастности Кадырова к преступлениям даже не проверяются. В любом случае ответственность за произошедшее несет руководство Чеченской Республики и лично Рамзан Кадыров", — заявил Орлов.

Он выразил уверенность в том, что виновные рано или поздно понесут наказание. "Но мы, как правозащитники, хотим, чтобы это наказание произошло в рамках закона. В таком развитии событий должно быть заинтересовано и руководство нашей страны, думающее о будущем и России, и ее части — Чеченской Республике. Однако, к сожалению, сейчас такого ответственного руководства нет ни в России, ни в Чечне. Совершая подобные преступления и покрывая их, власти тем самым неизбежно провоцируют ответное насилие. Ответственность за это ложится на них", — пояснил Олег Орлов.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет", а материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими — на тематической странице "Инакомыслие в Чечне"

Примечание:

"Жители Чечни сообщили о принуждении к общественным работам возвращенных из Москвы родных", "Чеченские силовики публично отчитали водителя за нарушение двухлетней давности", "Правозащитники раскритиковали силовиков в Курчалое за профилактические беседы".

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