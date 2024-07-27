Суд запретил журналистам записывать на аудио и видео процесс по делу Ягублу

27 июля 2024, 11:58

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У журналистов, которые пришли на судебное заседание по делу оппозиционера Тофига Ягублу, охрана суда в Баку изъяла устройства, на которые те могли бы фиксировать процесс на аудио или на видео. Близких оппозиционера возмутил запрет на аудиозапись и видеосъемку. Это нарушает принцип гласности, подчеркнули они.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу оппозиционера Тофига Ягублу. На нем подсудимый отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Он назвал себя "политическим заложником", арестованным по указанию президента Азербайджана. На заседании суда 21 июня Ягублу заявил, что рискует быть убитым в заключении по заказу властей. Заявление политика вызывает тревогу за его жизнь, указали соратники оппозиционера. 18 июля Ягублу было отказано в медобследовании в СИЗО.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. 17 мая стало известно, что следствие по делу Ягублу завершено. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", рассказал адвокат Агиль Лаидж.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 26 июля был продолжен процесс по делу Тофига Ягублу. Перед началом заседания всех входящих в зал суда, в особенности журналистов, тщательно проверяли сотрудники охраны. Все аудио- и видеозаписывающие устройства, в том числе смартфоны, изымались, передал корреспондент "Кавказского узла", посетивший судебное заседание.

Узнав о том, что охрана изымает аудио- и видеозаписывающие устройства, Тофиг Ягублу выразил протест.

"Как же так? Когда властям выгодно, они позволяют журналистам вести съемки и потом еще показывают это по гостелевидению, когда же дело доходит до меня, съемки запрещают", – подчеркнул оппозиционер.

Председательствующий судья Эльнур Нагиев оставил его заявление без внимания. Это вызывало возмущение зятя Ягублу – заместителя председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Сеймура Хази. Он заявил, что создание препятствий журналистам нарушает принцип гласности суда. Его поддержали и другие присутствующие активисты, а также журналисты. В ответ судья удалил Хази из зала. Далее были заслушаны показания другого обвиняемого – Эльнура Вагифоглу.

Он утверждал, что был знаком с Ягублу с начала 2000-х годов. По словам Вагифоглу, они познакомились на митинге оппозиции на площади "Гэлэбэ" (Победы) в Баку.

Далее Вагифоглу отметил, что к нему обратился с просьбой о содействии в эмиграции признанный по этому делу потерпевшим Эльшан Гусейнов. "Я обратился к своему знакомому Тофигу Ягублу, зная о его связях. Тофиг Ягублу пообещал обеспечить Эльшана Гусейнова визой в течение дня при посредничестве находящегося за рубежом в политэмиграции журналиста Ганимата Захида. Ягублу попросил в качестве денежного вознаграждения 25 тысяч евро и эти деньги ему были переданы ", – сказал Вагифоглу.

Ягублу отверг эти слова и заявил, что Вагифоглу лжет.

"Я не был знаком с этим человеком. Просто он несколько раз подходил ко мне перед судебными процессами по делам активистов и пытался завести знакомство. Однажды он даже предложил мне организовать в Грузии защиту Михаилу Саакашвили с учетом наличия у меня родственников в этой стране. Конечно же, я отказался", – сказал Ягублу.

Он обратил внимание, что в уголовном деле указано, что ему для получения визы была передана копия паспорта Гусейнова.

Вагифоглу подтвердил эти свои показания на предварительном следствии и в суде.

"Одно это утверждение уже показывает абсурдность данного уголовного дела. Кому выдают визу за один день да еще на копию паспорта?" – задался вопросом Ягублу.

В ответ Вагифоглу сказал Ягублу: "Из-за тебя я здесь".

Это вызвало недовольство среди присутствующих в зале. Среди них послышались выкрики в адрес Вагифоглу: "лжец", "клеветник" и так далее. Судья попытался удалить из зала дочь политика Нигяр Хази. Но это еще более накалило обстановку в зале. После этого судья завершил заседание, объявив, что слушания будут продолжены 9 августа.

Ранее, перед заседанием суда Тофиг Ягублу поднял написанные им на бумаге обращения на английском языке к присутствующим в зале представителям дипкорпуса западных государств. В одном обращении он призвал не поддерживать "диктатора Алиева", а в другом заявил, что руководство страны планирует убить его в тюрьме.

Дочь Тофига Ягублу Нигяр Хази осудила запрет на съемку в зале суда. "Если в начале еще они пытались создать видимость "объективного" процесса, то сейчас отбросили все нормы приличия. Очевидно, их встревожило поднятие отцом политических плакатов в зале суда и освещения этого в медиа. Отец показывает несгибаемую волю и способность вести борьбу даже из тюрьмы. Власти видят в этом опасный месседж обществу", – сказала Хази корреспонденту "Кавказского узла".

Запрет на съемку нарушает принцип гласности и открытости суда. Судья имеет формально полномочия запретить съемки, но это решение должно быть обосновано необходимостью защиты определенных сведений, касающихся, в частности, тайны личной и семейной жизни. С другой стороны, закон должен единообразно исполняться. Нельзя, чтобы на одних процессах съемки разрешали, а на других нет, отметил адвокат Немат Керимли.

"Показания другого обвиняемого подтвердили ложность обвинения. Он говорит, что на визу был представлена копия паспорта", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

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