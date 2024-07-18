Тофигу Ягублу отказано в медобследовании в СИЗО

18 июля 2024, 14:01

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Администрация СИЗО в Баку, в котором содержится обвиняемый в мошенничестве оппозиционер Тофиг Ягублу, отказывается назначать ему медицинское обследование, несмотря на срочность из-за подозрения на онкологию, рассказала дочь Ягублу.

Как информировал "Кавказский узел", 14 июня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу оппозиционера Тофига Ягублу. На нем подсудимый отверг обвинения и заявил о политических мотивах своего преследования. Он назвал себя "политическим заложником", арестованным по указанию президента Азербайджана. На заседании суда 21 июня Ягублу заявил, что рискует быть убитым в заключении по заказу властей. Заявление политика вызывает тревогу за его жизнь, указали соратники оппозиционера.

Член координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) и партии "Мусават" Тофиг Ягублу был задержан 14 декабря 2023 года по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. 17 мая стало известно, что следствие по делу Ягублу завершено. Доказательств вины Ягублу в деле нет, все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", рассказал адвокат Агиль Лаидж.

У содержащегося в Бакинском СИЗО-1 Тофига Ягублу возникли проблемы со здоровьем, однако ему не проводят медицинское обследование, пожаловалась его дочь Нигяр Хази.

"У отца возникли серьезные проблемы со здоровьем, требующие проведения медицинского обследования. У него заболевание в одном из внутренних органов, речь идет о вероятности опухоли", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Есть потребность в срочном медицинском обследовании, назначении лечения, или, если это необходимо – в проведении хирургической операции. Промедление очень опасно для здоровья и жизни оппозиционера, отметила она.

"Если это онкологическое заболевание, то опухоль может разрастись, пустить корни, что чревато необратимыми процессами. Это проблема со здоровьем отца все более усугубляется. Мы уже более недели назад обратились в Пенитенциарную службу для обеспечения условия медобследования отца. Но в этом ведомстве обещают "решить проблему", но отца все еще не обследовали", – сказала Хази.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием Пенитенциарной службы Азербайджана. Сотрудники отдела общественных связей ведомства не ответили на телефонные звонки и на запрос по электронной почте.

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