Завершено следствие по делу Тофига Ягублу

17 мая 2024, 10:34

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Окончено расследование уголовного дела азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу, обвиняемого в мошенничестве и подделке документов, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Ягублу отверг обвинения и связал уголовное преследование со своей оппозиционной деятельностью, а его соратники назвали дело политическим заказом. Следствие не представило достоверных доказательств своей версии, сообщил в апреле адвокат Ягублу.

Следствие по уголовному делу Тофига Ягублу завершено, сообщает сегодня Report со ссылкой на адвоката Немата Керимли. Подробности в публикации не приведены.

Напомним, международная правозащитная организация Human Rights Watch осудила арест Тофига Ягублу и призвала власти Азербайджана освободить его.

Тофиг Ягублу неоднократно задерживался по различным обвинениям и пребывал под арестом. Так, 19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции. После выхода на свободу он рассказал об избиении и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

В марте 2014 года Ягублу был приговорен к пяти годам заключения по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте. В марте 2016 года Ягублу был помилован президентом Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.