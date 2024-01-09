Тофиг Ягублу оставлен под стражей

09 января 2024, 22:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку отверг доводы защиты оппозиционного политика Тофига Ягублу и отказался перевести его под домашний арест. Адвокат активиста намерен обжаловать это решение.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и их использовании. На следующий день суд арестовал Ягублу на четыре месяца. Соратники назвали дело Ягублу политическим, сам он отверг обвинения. Апелляционный суд в Баку 21 декабря оставил без удовлетворения жалобу на арест оппозиционера.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 20 декабря осудила арест Тофига Ягублу. Организация призвала власти Азербайджана немедленно освободить его, а также прекратить репрессии против критически настроенных журналистов и активистов оппозиции.

Наримановский районный суд Баку рассмотрел сегодня ходатайство о переводе члена координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана Тофига Ягублу под домашний арест.

Защита обосновала ходатайство "отсутствием материальных и процессуальных оснований" для содержания Ягублу под стражей, сообщил сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Агиль Лаидж.

"Мы обратили внимание суда, что Ягублу арестован по клеветническому обвинению в содействии нелегальной миграции за рубеж. Его конкретно обвиняют в "мошенничестве" и "подделке документов", однако материальных доказательств этому нет. Все обвинение построено на показаниях так называемого "потерпевшего", однако обвинения, не подкрепленные доказательствами – это поклеп", – сказал адвокат.

С другой стороны, для содержания Ягублу под арестом нет и процессуальных оснований, пояснил адвокат. "Тофиг Ягублу постоянно живет в Баку, он известный в обществе человек, ветеран первой Карабахской войны, он не представляет общественной опасности, не считает себя виновным и не намерен скрываться. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство, совершенно необоснованно утверждая, что на свободе Ягублу может совершить новое преступление", – пояснил Лаидж.

По его словам, защита подаст апелляцию на решение суда. Сам Ягублу настаивает, что арест мотивирован исключительно его политической деятельностью, добавил защитник.

Тофиг Ягублу сохраняет бодрость духа в заключении, рассказала "Кавказскому узлу" дочь политика Нигяр Хази.

"Отец в курсе происходящих в стране событий, он назвал правильным решение оппозиции бойкотировать внеочередные президентские выборы 7 февраля. Его уголовное преследование однозначно политически мотивированно. Отца уже четыре раза подвергали уголовным преследованиям: в 1998 году его арестовали в связи с протестами против фальсификации президентских выборов и осудили к двум с половиной годам лишения свободы условно. В 2013 году его приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в связи с народными волнениями в городе Исмаиллы, он провел в тюрьме три года и три месяца. В марте 2020 года отца арестовали по обвинению в "хулиганстве", спустя полгода его приговорили к четырем годам и трем месяцам лишения свободы. После длительной голодовки отца отпустили, заменив реальный срок на условное наказание. И вот сейчас его в четвертый раз арестовали. Кроме того, за последние 25 лет отца четыре раза подвергали административным арестам", - напомнила Хази.

Она отметила, что к делу Ягублу приковано повышенное внимание глав иностранных дипмиссий в Азербайджане. После ареста политика Нигяр Хази приглашали в посольства США, Франции и представительство Евросоюза - там ее принимали первые лица дипмиссий, которые интересовались делом оппозиционера.

В Наримановском райсуде "Кавказскому узлу" подтвердили, что ходатайство защиты Тофига Ягублу отклонено. Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении, правозащитники признали его узником совести. 19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность.

По обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы Ягублу осудили вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. В марте 2016 года Ягублу был помилован президентом Азербайджана.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.