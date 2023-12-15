Азербайджанские силовики вменяют три уголовные статьи Тофигу Ягублу

15 декабря 2023, 06:49

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При обыске в доме члена координационного центра Национального совета демократических сил Тофига Ягублу силовики обнаружили деньги в разных валютах, которые, по словам дочери политика, не принадлежат ее родителям. Адвокат выяснил, что оппозиционер задержан в качестве подозреваемого по трем уголовным статьям.

Как писал "Кавказский узел", член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу был задержан в Азербайджане днем 14 декабря. Дочь политика сообщила, что силовики проводят обыск у него дома.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават".

Обыск в доме Ягублу завершился поздно вечером 14 декабря, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази. Сам оппозиционер в это время находился в Наримановском районном управлении полиции.

Хази отметила, что пока обыск продолжался, ее не пускали в родительский дом, расположенный в бакинском поселке Гарачухур. «Полиция оцепила наш дом, во время обыска там была моя мать. У нас дома обнаружили 5 тысяч евро, 2500 манат и еще какую-то сумму долларов, но эти деньги не принадлежат нашей семье, обыскивающие сами подложили деньги. Они также унесли из дома интернет-модем», - сказала Хази.

Сотрудник пресс-службы МВД Ибрагим Амирасланлы подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что в отношении задержанного Тофига Ягублу ведется расследование, воздержавшись от других комментариев.

В управление полиции, куда доставили Ягублу, вечером 14 декабря прибыл его адвокат Агиль Лаидж. Защитник добился встречи со следователем и выяснил, что политик привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и использовании фальшивых документов (статьи 178.3.2, 320.1 и 320.2 УК Азербайджана). Первая из перечисленных статей предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы, остальные две - до двух лет тюремного заключения.

Обвиняемых в деле пока нет, следственные действия будут продолжены с утра 15 декабря, сообщил Лаидж корреспонденту «Кавказского узла».

По словам адвоката, Ягублу отвергает подозрения, связывая преследование со своей политической деятельностью. Оппозиционер “сохраняет бодрость духа, передавал привет друзьям и соратникам”, отметил Лаидж.

Защитник воздержался от комментариев по сути уголовного дела, отметив, что оно некоторым образом «похоже на так называемую «торговлю эмигрантами» - возбужденные в Азербайджане в прошлые годы уголовные дела о подделке документов для политической эмиграции в Европу.

«Мы не раскрываем деталей, потому что в деле фигурируют определенные люди, в будущем общество узнает о них. В ближайшие дни продолжатся процессуальные действия, о них мы также будем давать определенную информацию на условиях неразглашения тайны следствия. Но если госорганы распространят заявления, нарушающие презумпцию невиновности, мы вынуждены будем опровергнуть их», - добавил Агиль Лаидж.

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