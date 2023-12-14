Силовики задержали в Баку Тофига Ягублу

14 декабря 2023, 17:34

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В Азербайджане задержан член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу, полиция проводит обыск у него дома, сообщила дочь политика.

Тофиг Ягублу – азербайджанский политик, бывший заместитель председателя партии "Мусават", член координационного центра Национального совета демократических сил, неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Тофиг Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават", говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

О задержании Ягублу сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази 14 декабря в 18.15 (17.15 мск).

"Отец утром вышел из дома, в течение дня о нем не было никакой информации, звонки на его телефон не доходили. И буквально 15 минут назад к нам в родительский дом прибыли с обыском сотрудники полиции. Они сообщили, что отец находится в Наримановском районном управлении полиции. Мне позвонила и сообщила об этом моя мать. Других подробностей я не знаю. Я сейчас еду к нам в родительский дом", - рассказала Хази.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

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