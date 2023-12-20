HRW потребовала освободить Тофига Ягублу

20 декабря 2023, 13:06

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) осудила арест в Азербайджане оппозиционного лидера Тофига Ягублу. Организация призвал власти страны немедленно освободить Ягублу и прекратить репрессии против критически настроенных журналистов и активистов оппозиции.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и их использовании. На следующий день суд арестовал Ягублу на четыре месяца. Соратники назвали дело Ягублу политическим, сам он отверг обвинения.

Власти Азербайджана арестовали видного оппозиционного лидера и непримиримого критика правительства Тофига Ягублу по сфабрикованным обвинениям в подделке документов и мошенничестве, говорится в заявлении HRW, распространенным вечером 19 декабря. "Полиция арестовала 62-летнего Ягублу, бывшего журналиста, который является ярым критиком правительства, 14 декабря 2023 года, когда он выходил из метро в центре Баку. Он является членом оппозиционной партии "Мусават" и высокопоставленным деятелем Национального совета демократических сил - коалиции оппозиционных партий и активистов в Азербайджане", - подчеркивается в документе, опубликованном на сайте организации.

HRW отмечает продолжающиеся атаки на критиков правительства в Азербайджане.

"Азербайджанские власти продолжают нападать на оппонентов правительства, журналистов и других критиков. Арест Тофига Ягублу является примером попытки заставить замолчать критические голоса страны", - заявил заместитель директора HRW по Европе и Центральной Азии Гиоргий Гогия.

При этом, говорится в заявлении HRW, прокуратура запросила в качестве меры пресечения предварительное заключение, утверждая, что Ягублу будет скрываться или препятствовать расследованию, не предоставив, однако, доказательств этим утверждениям. Решение отправить Ягублу под стражу на необоснованных формальных основаниях нарушает стандарты против произвольного задержания, требуемые Европейской конвенцией по правам человека, считают в HRW .

14 декабря полиция обыскала дом Ягублу, где, как они утверждают, нашли в его постели 5000 евро (5465 долларов США), 2500 азербайджанских манатов (1500 долларов США) и неустановленную сумму в долларах США. "Власти утверждают, что Ягублу вступил в сговор с кем-то еще, чтобы предоставить третьей стороне поддельные документы, чтобы помочь ему подать заявление о предоставлении убежища. Предполагаемый сообщник был замешан и в других политически мотивированных делах", - говорится в заявлении HRW.

Ягублу отвергает все обвинения и заявляет, что подвергся преследованиям из-за своей политической активности.

"Жена Тофига Ягублу Майя была дома одна, когда около 20 полицейских появились у их двери. Группа офицеров посоветовала ей следовать за ними наверх, а остальные остались на первом этаже. Закончив обыск наверху, они спустились вниз в спальню, которую она делит с мужем, и велели ей поднять подушки с кровати и "обнаружили" деньги. "Моя мама была шокирована, увидев столько денег", - рассказала HRW их дочь Нигяр Хези. "Накануне ей пришлось занять деньги у нашего соседа, потому что ей не хватило денег на лечение зубов", сообщила дочь политика", - далее говорится в заявлении HRW.

В ходе обыска полицейские конфисковали Wi-Fi-роутер, телефон Майи Ягублу и старый ноутбук. Силовики также забрали блокнот, который она хранила для всех непогашенных долгов, а также адрес и телефонную записную книжку. Ни один из конфискованных предметов не был возвращен, отмечается в заявлении HRW.

Еще в декабре 2022 года полиция установила три камеры видеонаблюдения через дорогу от дома Ягублу, скорее всего, отслеживая все передвижения вокруг его частного дома. "Это не первый арест Ягублу. Власти Азербайджана периодически арестовывали Ягублу, подвергали его жестокому обращению, вынуждая прекратить политическую активность и критику правительства. Ранее Ягублу провел три года за решеткой по ложному обвинению в подстрекательстве в период с 2013 по 2016 год", - далее указывается в документе.

Также правозащитники напомнили об аресте Ягублу в марте 2020 года по делу о хулиганстве, по которому он впоследствии был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы условно.

Напомним, азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении. В сентябре 2020 года он был приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы по делу о ДТП и нападении на семейную пару, позднее апелляционный суд заменил наказание на 2,5 года условно. 19 октября 2019 года Тофиг Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении силовиками и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. В марте 2014 года он вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы. Ягублу приговорили к пяти годам заключения. Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Ягублу при аресте и обязал Азербайджан выплатить активисту 24 000 евро. Освобожден 17 марта 2016 года по помилованию президента Алиева. В 1998 году за участие в массовых акциях Ягублу был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Amnesty International признала его узником совести, говорится в биографии политика, подготовленной "Кавказским узлом".

Арест Ягублу является последним в серии из как минимум 12 арестов, направленных против оппонентов, журналистов и других критиков с 20 ноября. Власти предъявили им обвинения в различных уголовных преступлениях, включая контрабанду, незаконное предпринимательство и хулиганство. Суды отправили по меньшей мере 11 из них под стражу на срок до четырех месяцев после поверхностных слушаний, говорится в заявлении HRW.

С 21 ноября по 14 декабря были арестованы пять журналистов – руководители и сотрудники издания Abzas Media, которое занималось антикоррупционными расследованиями. Они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысячах евро. Кто создает контент Abzas Media, и кому были посвящены громкие расследования, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Также были арестованы директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов, директор Kanal-13 Азиз Оруджев и сотрудник этого телеканала Руфат Мурадлы. Также арестованы активисты Ильхамиз Гулиев и Мохьяддин Оруджев, а также член партии Народного фронта Азербайджана Эльнур Гасанов.

"Охота на ведьм, проводимая правительством Азербайджана против критиков, является одним из проявлений его презрения к свободе слова и защите прав человека", - сказал Гогия. "Власти должны немедленно освободить Ягублу и прекратить репрессии против критически настроенных журналистов и активистов оппозиции", - резюмировал он.

Рассмотрение апелляционной жалобы на арест Ягублу назначено на 21 декабря, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Нигяр Хази. Она отметила, что ее отцу в СИЗО отказывают в праве на телефонные звонки.

"Дело против отца сфабриковано", - уверена Нигяр Хази. Она пояснила, что этот человек сотрудничал с ныне упраздненным министерством национальной безопасности, с силовиками, которые были потом сами арестованы. "Этого человека использовали также в деле против лидера движения "Мусульманское единство" Талеха Багирзаде. Этот якобы "журналист" занимался мошенничеством и в 2018 году был осужден за это. Видимо, учитывая его прошлые "заслуги", ему дали небольшой срок. Выйдя на свободу, он взялся за старое", - рассказала Хази.

Представители следствия оказались недоступны для комментариев.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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