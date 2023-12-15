Тофиг Ягублу арестован на четыре месяца

15 декабря 2023, 20:14

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Суд в Баку отправил оппозиционного политика Тофига Ягублу в СИЗО на четыре месяца, защита намерена обжаловать его арест. Соратники назвали дело Ягублу политическим, сам он отвергает обвинения в мошенничестве и подделке документов для нелегальной миграции.

Как писал "Кавказский узел", член партии "Мусават" и координационного центра Национального совета демократических сил Тофиг Ягублу был задержан в Азербайджане днем 14 декабря. Силовики при обыске в его доме обнаружили деньги, которые не принадлежали Ягублу, сообщила дочь политика. Оппозиционер привлечен в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве с крупным ущербом, подделке официальных документов и их использовании, выяснил адвокат.

Азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу неоднократно задерживался и пребывал в заключении. Amnesty International признала его узником совести. В апреле 2015 года, когда Ягублу отбывал тюремное наказание, в Томске скончалась его младшая дочь Наргиз Ягублу, которая до замужества и отъезда из Азербайджана была активисткой молодежной организации партии "Мусават".

Наримановский районный суд Баку сегодня арестовал члена партии «Мусават» и координационного центра Национального совета демократических сил (НСДС) Тофига Ягублу. Суд постановил отправить его в следственный изолятор на четыре месяца.

“Следствие мотивировало ходатайство тем, что Ягублу, оставаясь на свободе, «может препятствовать» расследованию. Мы обратили внимание суда на то, что Ягублу по по предыдущему делу отбывал условное наказание и все время исправно соблюдал требования, своевременно проходил регистрацию в органах пробации”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” адвокат политика Немат Керимли.

По словам адвоката, Ягублу инкриминируется подготовка отправки конкретного человека за рубеж с целью получения там политического убежища.

“Тофиг Ягублу, якобы в обмен на денежное вознаграждение, обещал этому человеку обеспечить его “необходимыми документами” для получения политического убежища в Европе. По утверждению следствия, они встретились и заключили сделку 8 декабря, а уже 11 декабря по факту было открыто уголовное дело. В делах о мошенничестве невозможно так быстро провести расследование и установить факты. Очевидно, что дело сфабриковано”, - заявил Керимли.

Защитник воздержался от детальных комментариев, сославшись на обязательства по неразглашению тайны следствия. Он отметил, что Ягублу категорически отверг обвинения и связал преследование со своей оппозиционной деятельностью.

“Решение об аресте Тофига Ягублу было предрешено, суд просто формально утвердил его. Политическая подоплека дела очевидна. Как заявил и сам Ягублу, его арест связан с внеочередными президентскими выборами 7 февраля, его резкой критикой решения о внеочередных выборах и призывом активно бойкотировать их”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” второй адвокат политика Агиль Лаидж.

По его словам, защита обжалует решение об аресте. “Мы не питаем иллюзий, что справедливость будет восстановлена апелляционным судом, но это процедура важна для подачи в перспективе заявления в ЕСПЧ”, - отметил адвокат.

Дочь политика Нигяр Хази также убеждена, что уголовное дело против Ягублу сфальсифицировано. “Отца не первый раз арестовывают, и каждый раз это происходит по сфабрикованным обвинениям. Против него всегда выставляют лжесвидетелей - людей, которые находятся на тайной службе у полиции. Дело против отца - политический заказ, который исходит от руководства страны. Наримановский суд сегодня исполнил этот заказ”, - сказала Хази корреспонденту “Кавказского узла”.

Член координационного центра НСДС, глава партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли также не сомневается в политических мотивах преследования Ягублу.

“Эти обвинения даже не стоит опровергать, вряд ли кто-то в Азербайджане нверит в их достоверность. Тофиг Ягублу - ветеран первой Карабахской войны, он символ мужества, честности, порядочности, обвинять его в каком-либо преступлении абсурдно. Политический режим дал указание правоохранителям и они придумали это дело. Обвинения абсурдны, как и в предыдущем деле, когда Ягублу арестовали якобы за удар человека отверткой. Тофига Ягублу устраняют в период выборов, потому что люди верят ему, а правда, которую он рассказывает, опасна для режима”, - сказал Керимли корреспонденту “Кавказского узла”.

В Наримановском суде “Кавказскому узлу” подтвердили, что Ягублу арестован. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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