Азербайджанскому активисту Ильхамизу Гулиеву отказано в освобождении

15 декабря 2023, 02:55

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Апелляционный суд в Баку отказался удовлетворить жалобу на арест активиста Ильхамиза Гулиева и освободить его. Защита оппозиционера намерена просить о его переводе под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", активист Ильхамиз Гулиев, помогавший вынужденным переселенцам, 4 декабря был задержан в Баку по делу о наркотиках. Гулиев отрицает свою вину. Правозащитники связали арест Гулиева с его интервью изданию Abzas Media, в котором он рассказал, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела на оппонентов властей. 6 декабря суд отправил Гулиева в СИЗО на четыре месяца.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Бакинский апелляционный суд (БАС) рассмотрел 14 декабря жалобу на арест Гулиева, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейда Садыгова. Она отметила, что в деле о торговле наркотиков, по которому привлечен активист, есть и некие другие фигуранты.

«Ильхамиз Гулиев сказал, что в предполагаемом событии преступления никакой его роли не было, он не употребляет и не продает наркотиков. Якобы обнаруженные при нем наркотики, по его словам, ему подложили силовики. Следствие не представило достоверных доказательств причастности Гулиева к торговле наркотиками; с другой стороны, даже при наличии таковых доказательств оснований для предварительного заключения Гулиева нет. Следствие не привело обоснованных аргументов в пользу довода, что, оставаясь на свободе он может скрыться или уничтожить доказательства», - отметила адвокат.

Она с сожалением констатировала, что суд не удовлетворил жалобу. Подробности уголовного дела Садыгова прокомментировать не смогла, поскольку подписала обязательства о неразглашении этой информации.

«Мы продолжим правовыми средствами добиваться изменения меры пресечения. Следующим шагом будет ходатайство о переводе Гулиева под домашний арест», - сказала защитник.

В БАС корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что жалоба на арест Гулиева была отклонена.

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