Активист обвинен в Азербайджане по делу о наркотиках

05 декабря 2023, 08:57

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Бывший сотрудник полиции Ильхамиз Гулиев, после увольнения из органов помогавший вынужденным переселенцам, задержан в Азербайджане по делу о наркотиках. Гулиев отрицает свою вину, рассказала его адвокат. Причиной ареста стало интервью Гулиева изданию Abzas Media, в котором он рассказал о том, как азербайджанские полицейские фабрикуют дела в отношении оппонентов властей, считают правозащитники.

Как информировал "Кавказский узел", 30 ноября Наргиз Абсаламова была вызвана в полицию в качестве свидетеля по уголовному делу интернет-издания Abzas Media, после чего была задержана и обвинена в контрабанде. Журналистка отвергла обвинение и связала уголовное преследование с профессиональной деятельностью. Абсаламова стала четвертой арестованной по этому уголовному делу. Ранее, 20 ноября, были задержаны, а затем арестованы директор издания Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы), главный редактор Севиндж Вагифгызы и сотрудничавший с Abzas Media активист Мохаммед Кекалов. Все они обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Защитники Гасанли и Вагифгызы обжаловали аресты, но апелляционный суд не удовлетворил жалобы.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Ильхамиз Гулиев был задержан днем 4 декабря людьми в штатском, рассказал один из его родственников. "Ильхамиза уводили, применяя насилие. Его волокли, били по голове", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гулиев содержится в Ясамальском районном управлении полиции Баку в статусе подозреваемого. Он обвиняется по статье 234.1 УК Азербайджана "Незаконный оборот наркотиков", которая предусматривает до трех лет лишения свободы, рассказала адвокат Зибейда Садыгова. "5 декабря Ясамальский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения. Ильхамиз Гулиев не признает себя виновным", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

После задержания Гулиева в течение трех часов никакой информации о нем не было, отметила правозащитница Санубар Гейдарова. "Через три часа Ильхамиз позвонил с неизвестного номера и успел сказать, что его обвиняют по делу о наркотиках. Потом связь прервалась с ним. От членов его семьи скрывали, где он находится", – сказала Гейдарова корреспонденту "Кавказского узла".

Только к вечеру официально было подтверждено, что Гулиев содержится в Ясамальском районном управлении полиции города Баку. В октябре Гулиев уже был однажды арестован в административном порядке на 30 суток, добавила она.

1 октября в Abzas Media было опубликовано его интервью, в котором, Гулиев в качестве бывшего сотрудника полиции рассказал о том, как правоохранители используют не занесенные в документы наркотики в политических делах. Гулиев пояснил, что наркотики используют в политических делах, когда у силовиков нет других доказательств. 5 октября его арестовали на 30 суток за мелкое хулиганство и неподчинение полиции.

"Ильхамиз знал, что его арестуют. 25 ноября при вылете в Тбилиси на лечение он узнал, что ему введен запрет на выезд из страны. Ильхамиз предполагал, что его могут арестовать по обвинению, связанному с наркотиками и потому прошел наркологическую экспертизу, которая естественно установила, что он не употребляет наркотики", – пояснила Гейдарова.

Гулиев в последние годы оказывал юридическую помощь в Агдамском районе вынужденным переселенцам, добавила правозащитница.

Исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров также связал задержание Гулиева с его интервью Abzas Media.

"Ильхамиз рассказал, как не оформленные при изъятии наркотики используются для фальсификации уголовных обвинений в политически мотивированных делах. Несмотря на то, что голос Гулиева в интервью был изменен специальной программой, в МВД все же установили кому он принадлежит", – сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Вероятно после как как Гулиев был арестован за хулиганство и неподчинение полиции, силовики приняли решение наказать его еще строже, предположил он.

Комментариями МВД Азербайджана относительно задержания Ильхамиза Гулиева "Кавказский узел" пока не располагает.

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