Журналист Гасанли оставлен под стражей вопреки доводам защиты

27 ноября 2023, 15:41

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Суд в Баку отказался освободить из-под стражи руководителя Abzas Media Ульви Гасанли, несмотря на доводы защиты о несостоятельности обвинения. Жалоба на нарушение презумпции невиновности главреда издания Севиндж Вагифгызы также не удовлетворена, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими способностями. Все трое заключены под стражу, защитники Гасанли и Вагифгызы обжаловали аресты. Сегодня суд отказался перевести Севиндж Вагифгызы под домашний арест.

Арест Гасанли связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Ульви Гасанли оставлен под арестом

Бакинский апелляционный суд на другом заседании сегодня не удовлетворил жалобу на арест Ульви Гасанли, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова.

"Мы подали апелляционную жалобу на решение об аресте Ульви Гасанли на 4 месяца. Мы - я, другой адвокат Фахраддин Мехтиев и сам Ульви - указали на отсутствие правовых оснований для этого решения. Потому что достоверных первичных доказательств его вины следствием не было представлено. Следствие ссылалось на обнаружение в офисе редакции Abzas Media 40 тысяч евро, однако каких-либо доказательств того, что эти деньги были ввезены контрабандным путем и принадлежат Ульви Гасанли, не было. С другой стороны, мы указали на отсутствие необходимости содержания Гасанли под стражей. У него есть жилье в Баку, он может в период расследования находиться на свободе и по вызову явиться на следствие. К сожалению, суд не внял доводам защиты и оставил жалобу без удовлетворения, никак не обосновав свое решение", - рассказала она. По словам адвоката, Гасанли заявил в суде, что он арестован необоснованно, «с целью наказания за журналистские расследования».

Садыгова отметила, что Гасанли не имеет жалоб на условия содержания, сохраняет бодрость духа, передавал коллегам и друзьям привет. Защита, по ее словам, теперь готовит жалобу на запрет Гасанли встреч и телефонных разговоров с родными. Кроме того, добавила она, адвокаты продолжат правовые меры по освобождению Гасанли из-под стражи и планируют подать ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Схожие доводы защиты содержались в жалобе на арест Севиндж Вагифгызы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Фариз Намазлы. "Мы довели до сведения апелляционного суда, что правовых оснований для преследования Вагифгызы нет. Ее обвиняют в контрабанде, но никаких первичных доказательств этого не представлено. Такие обвинения могут выдвигаться, когда человека ловят с поличным с контрабандной валютой, или на денежных купюрах обнаруживают его отпечатки пальцев. Но ничего подобного нет. С другой стороны, у Вагифгызы нет намерений скрываться от следствия. Она вернулась в страну, зная, что арестован Ульви Гасанли и ее ожидает та же участь. К сожалению, апелляционный суд не учел наши аргументы и не отменил решение об аресте Вагифгызы и прекращении уголовного преследования", - сказал Намазлы.

Он отметил, что защита продолжит правовые шаги для освобождения Вагифгызы, и в частности подаст ходатайство о переводе ее под домашний арест. "Мы также подадим жалобу на нарушение следствием прав журналистки на телефонные разговоры и свидания с родными", - сказал адвокат. По его словам, Вагифгызы повторила в суде, что ее преследуют из-за журналистских расследований.

Суд не удовлетворил жалобу на нарушение презумпции невиновности Вагифгызы

Апелляционный суд также не удовлетворил жалобу на нарушение презумпции невиновности Вагифгызы, добавил Намазлы. "Информационное агентство Report, основываясь на материалах следствия, обвинило арестованных сотрудников Abzas Media «в незаконном получении грантов» западных доноров, «коррупции». Во-первых, возникает вопрос, как материалы следствия попали в СМИ, ведь это нарушение закона. Во-вторых, мы просили суд признать как нарушение презумпции невиновности публикацию таких сведений, дискредитирующих Севиндж Вагифгызы. Но суд не удовлетворил и эту жалобу. Это решение в перспективе можно оспорить в ЕСПЧ", - сказал адвокат.

Агентство Report в статье от 23 ноября «Коррупционные схемы, которые "ускользают" от внимания владельцев Abzas Media» утверждало, что «В ходе следствия было установлено, что Abzas Media получало значительные финансовые средства от западных институтов». «В их числе USAID, People in Need, Euro Media Group и другие. Полученные средства ввозились в страну без регистрации, нелегально. В финансировании также использовались не привязанные к конкретному лицу карты», - сообщило агентство.

Руководитель "Группы права медиа" Халид Агалиев также счел нарушением презумпции невиновности публикации в СМИ утечек из материалов следствия и обвинения журналистов в совершении конкретных преступных действий. "Материалы уголовного дела в период следствия должны оставаться тайными, их распространение недопустимо и может повлиять на объективность расследования", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» Агалиев.

По его словам, «распространение следственных материалов запрещены законом и за это виновные должны нести ответственность». «В данном случае имеет место прямое раскрытие деталей. Примечательно, что официально следствие началось только несколько дней, но уже сделаны такие однозначные выводы. Возможно, что имеет место не раскрытие тайны следствия, а вброс компромата, чтобы дискредитировать западные структуры и неугодное властям СМИ и оправдать преследование журналистов. В то же время утверждение о финансировании издания конкретными организациями и нелегальном ввозе денег нарушает презумпцию невиновности сотрудников издания. Никто не может быть представлен как совершивший преступление, пока его вина не признана судом", - подчеркнул правозащитник.

Адвокат по назначению сообщил об отказе Кекалова от обжалования ареста

Жалоба на арест Мохаммеда Кекалова пока не подана, и звонков от него не было, сообщил сегодня его брат Гейдар Кекалов. "Мой брат после задержания и ареста еще не звонил. Я в прошлую субботу [25 ноября] отнес в СИЗО передачу для него сменной одежды и других вещей, их приняли", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Родственники хотят подачи жалобы на арест Мохаммеда, добавил он. "Мы хотим, чтобы была апелляционная жалоба. Мы говорили с адвокатом по назначению. Но я не знаю, когда будет подана апелляция", - сообщил Гейдар Кекалов, отметив, что родственники не видели Мохаммеда и не говорили с ним после ареста.

Адвокат по назначению Сенан Асадов подтвердил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что жалоба на арест Мохаммеда Кекалова не подана. "Мой подзащитный не изъявил желания (подачи) апелляции", - пояснил он.

По словам адвоката по назначению, у Кекалова нет каких-либо жалоб. По его словам, с арестованным "корректно, вежливо обращались в полиции", а в СИЗО он тоже не имеет жалоб.

Адвокат Ровшана Рагимова, ранее привлеченная семьей Кекалова, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что при встрече с Мохаммедом не заметила у него на видимых частях тела и лице следов насилия. Однако она отметила, что ей не позволили пообщаться с активистом с глазу на глаз, а Кекалов при этом отказался от услуг нанятого семьей адвоката.

Напомним, международная сеть журналистов Forbidden Stories осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

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