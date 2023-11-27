Суд отказал Вагифгызы в переводе под домашний арест

27 ноября 2023, 13:44

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Суд в Баку отказался удовлетворить ходатайство главреда интернет-издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы о переводе под домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 ноября директор интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) и главный редактор Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. 26 ноября правозащитники потребовали освободить Гасанли и Вагифгызы.

Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Бакинский апелляционный суд сегодня отклонил ходатайство главреда Abzas Media Севиндж Вагифгызы о прекращении уголовного преследования и переводе под домашний арест, сообщила ее мать Офелия Магеррамова.

"Обвинение утверждает, что обнаружили в офисе редакции крупную сумму денег, но почему не взяли отпечатки пальцев с банкнот? Потому, что на них нет следов пальцев Севиндж", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Магеррамова считает, что дело в отношении ее дочери сфабриковано. "Дочь знала, что ее в Баку арестуют. Мы это знали, и я звонила дочери за рубеж, просила ее не возвращаться в Азербайджан. Но Севиндж мужественный человек, она сказала, что будет выполнять работу журналиста, а власть пусть занимается своим делом", – сказала мать Севиндж Вагифгызы.

Вагифгызы преследуют власти Азербайджана, журналистке отказывают в общении по телефону с семьей, добавила Магеррамова.

Напомним, 23 ноября в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ отметили, что арест Гасанли и Вагифгызы связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы. Они призвали освободить Гасанли и Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания.

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