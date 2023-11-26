Правозащитники потребовали освободить Гасанли и Вагифгызы

26 ноября 2023, 17:04

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Международная ассоциация защитников прав человека потребовала от властей Азербайджана освободить руководителей издания Abzas Media, а также других арестованных журналистов и активистов. Суд назначил дату рассмотрения жалоб на аресты Ульви Гасанли и Севиндж Вагифгызы, сообщили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", арест директора интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли (также упоминается в СМИ как Гасанлы) связан с антикоррупционными расследованиями издания и противоречит обязательствам Азербайджана как члена Совета Европы, указали 23 ноября в совместном заявлении три докладчика ПАСЕ и призвали освободить Гасанли и его коллегу Севиндж Вагифгызы. Обвинения журналистам издания в контрабанде неправдоподобны, подтвердили азербайджанские правозащитники.

20 ноября Ульви Гасанли и главред издания Севиндж Вагифгызы были задержаны и обвинены в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. По этому же делу обвинен сотрудничавший с Abzas Media 21-летний Мохаммед Кекалов, который занимается социальными проектами и поддержкой людей с ограниченными физическими способностями. Все трое заключены под стражу. Кто делает Abzas Media и кому посвящены антикоррупционные расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана".

Правозащитная ассоциация осудила аресты журналистов

Базирующаяся в Брюсселе Международная ассоциация защитников прав человека (МАЗПЧ) выступила с заявлением, в котором выразила обеспокоенность арестами журналистов в Азербайджане. "Международная ассоциация защиты прав человека решительно осуждает арест Ульви Гасанли, директора Abzas Media, одной из немногих независимых медиа-организаций в Азербайджане, и Севиндж Вагифгызы, главного редактора этого издания", - говорится в заявлении, поступившем сегодня корреспонденту «Кавказского узла»

Ассоциация также "крайне обеспокоена" арестом Мохаммеда Кекалова. Она призвала правительство Азербайджана немедленно освободить арестованных и снять с них все обвинения. "Мы считаем, что аресты связаны с расследованием Abzas Media о коррупции в правительстве Азербайджана. В июле 2023 года Ульви Гасанли был подвергнут кратковременному задержанию при попытке снять на видео флешмоб феминисток. До этого его допрашивали в полиции за то, что он разместил в своем аккаунте в Facebook* фотографии полицейских, участвовавших в задержании журналистов, освещавших протесты в селе Союдлу. Севиндж Вагифкизи также неоднократно подвергалась преследованиям за свою деятельность, в том числе слежке с использованием шпионской программы Pegasus. Некоторое время журналистке без всяких причин запрещали выезд из страны", - говорится в заявлении.

Несмотря на декларируемую законами страны защиту свободы слова, медиасреда в Азербайджане крайне ограниченна, отмечает МАЗПЧ. "Независимые журналисты и блогеры вынуждены заниматься самоцензурой или подвергаются репрессиям со стороны правительства. В настоящее время по меньшей мере шесть журналистов находятся в тюрьмах по политически мотивированным обвинениям. Политические власти осуществляют почти полный контроль над традиционными средствами массовой информации, такими, как телевидение, радио и газеты. В декабре 2021 года в Азербайджане был принят новый закон «О медиа», который дал властям право жестко наказывать СМИ и журналистов по незначительным основаниям", - указала ассоциация.

По мнению авторов документа, «столь агрессивное отношение правительства к критическим голосам противоречит обязательствам страны перед международными организациями». В заявлении обращается внимание на то, что аресты представителей Abzas Media «являются еще одним примером политически мотивированных арестов последнего времени в Азербайджане».

Правозащитники потребовали освободить Ибадоглу, Зейналлы и Гаджиева

МАЗПЧ напомнила также о случаях арестов "по ложным и необоснованным обвинениям" критика коррупционной политики правительства – ученого-экономиста и политика Губада Ибадоглу, журналиста Аваза Зейналлы, активиста Бахтияра Гаджиева. Ассоциация призвала власти Азербайджана освободить этих людей и других политзаключенных и прекратить преследование граждан за реализацию свободы выражения мнений.

В документе также отмечено, что МАЗПЧ была основана в 2013 году в Бельгии азербайджанским обществом «Правового просвещения сумгаитской молодежи», коллективном газеты «Юкселиш намине» («Во имя возрождения») и группой других азербайджанских активистов. Основная цель международной организации — защита прав человека и основных свобод в странах с высоким риском, поддержка правозащитников и подготовка ежегодных отчетов о ситуации с правами человека во всем мире, говорится в пресс-релизе, сопровождающем заявление МАЗПЧ.

"Десять лет назад в разгар репрессий в Азербайджане мы основали нашу правозащитную ассоциацию в Бельгии. В нее вошли активисты и журналисты как из Азербайджана, так и азербайджанские политэмигранты в Бельгии. Мы ставили целью отслеживать ситуацию с правами человека как в Азербайджане, так и других проблемных странах. В 2020 году я сам оказался за решеткой в Азербайджане по абсолютно надуманному и политически мотивированному делу. Выйдя на свободу, я возобновил свою правозащитную работу, в том числе нашей международной ассоциации. Мы сейчас заняты привлечением международного внимания к новой волне репрессий в Азербайджане", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» президент МАЗПЧ Эльчин Мамед.

Рассмотрение жалоб на аресты журналистов назначено на 27 ноября

Защита Гасанли и Вагифгызы получила информацию о дате рассмотрения апелляционных жалоб на их аресты. "Апелляционная жалоба на арест Ульви Гасанли будет рассмотрена 27 ноября в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Анара Ибрагимова. Мы будем настаивать на отмене решения об аресте в связи с отсутствием законных оснований для его преследования", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Гасанли Зибейда Садыгова.

Жалобу Вагифгызы в том же суде 27 ноября рассмотрит судейский состав под председательством судьи Габиля Мамедова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Вагифгызы Агиль Лаидж.

Он также отметил, что защита будет добиваться отмены решения об аресте. "Против Севиндж Вагифгызы нет никаких доказательств совершения инкриминируемого ей преступления", - пояснил адвокат.

Напомним, международная сеть журналистов Forbidden Stories осудила уголовное преследование сотрудников Abzas Media и заявила, что продолжит начатое ими расследование о коррупции. Правозащитные организации Freedom Now и Human Rights Watch призвали власти Азербайджана освободить журналистов.

24 ноября около 30 азербайджанских журналистов и правозащитников в совместном заявлении призвали остановить преследование руководителей Abzas Media и расследовать сведения о давлении на директора издания. Они также выразили сомнение в версии о принадлежности денег, найденных в офисе издания. Обыск проходил "под полным контролем полиции", и происхождение этой суммы неизвестно, а кроме того, "не поддается разумному объяснению" хранение 40 тысяч евро в редакции издания, указали авторы заявления.

25 ноября спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор выразил обеспокоенность давлением на Abzas Media и призвал власти Азербайджана остановить преследование журналистов.

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