Участники пикета в Баку призвали освободить журналиста Зейналлы

04 ноября 2023, 16:36

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Родственники арестованного Аваза Зейналлы на пикете в Баку призвали президента Азербайджана остановить уголовное преследование журналиста и освободить его.

Как писал "Кавказский узел", на заседании по делу журналиста Аваза Зейналлы и блогера Эльнура Шукюрова 27 марта оба подсудимых отвергли обвинения. Шукюров заявил, что на следствии от него требовали оговорить Зейналлы. Во время оглашения обвинительного акта 10 апреля Зейналлы заявил о фальсификации уголовного дела.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. По итогам следствия Зейналлы не согласился с предъявленными обвинениями.

Родственники Аваза Зейналлы сегодня провели пикет перед администрацией президента Азербайджана. В акции приняли участие восемь человек, полиция протестующим не мешала, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте пикета.

Выступив перед журналистами, мать обвиняемого Шамама Зейналлы заявила, что ее сын 14 месяцев содержится в следственном изоляторе, будучи невиновным. Она призвала президента содействовать освобождению ее сына. "Мы пришли сюда, будучи недовольны процессом в суде по тяжким преступлениям над Авазом... Прошу освободить Аваза Зейналлы", - сказала она, заметив, что ее неоднократные призывы к Ильхаму Алиеву остались безответными.

Жена подсудимого Малахат Зейналлы назвала мужа невиновным и заявила о политических мотивах обвинения. "Ни один из свидетелей в суде не смог показать факты, указывающие на вину Зейналлы. На свидетелей оказывается давление, чтобы они выступали с лживыми показаниями против Аваза. Я верю только президенту Ильхаму Алиеву и призываю его выполнить конституционное обязательство по защите права, обеспечить свободу слова", - сказала она.

Зейналлы неоднократно подчеркивал, что заказ на его арест поступил из администрации президента и его преследуют за журналистскую работу, сообщил в апреле 2023 года "Кавказскому узлу" директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров. "Аваз Зейналлы почти четверть века в журналистике. Он никогда не избегал острых тем, критиковал власти, проблемы произвола чиновников, коррупции. За это его в 2011 году уже подвергали уголовному преследованию, он получил тюремный срок. В последние годы на своем YouTube-канале он продолжал освещать актуальные проблемы страны. Аваз Зейналлы уделял большое внимание политически мотивированным делам. Его гостями были правозащитники, оппозиционеры, общественные активисты, которые выступали в защиту политзаключенных, обычных людей, критиковал чиновников", - рассказал Сафаров.

Напомним, Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публиковал видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

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