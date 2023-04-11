Судебный процесс по делу Зейналлы отложен на неопределенный срок

11 апреля 2023, 01:10

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Азербайджанский журналист Аваз Зейналлы во время оглашения обвинительного акта в суде заявил о фальсификации уголовного дела против него. Из-за шума, поднявшегося в зале, прокурор не смог завершить свое выступление, судья отложил процесс на неопределенное время.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта прошло подготовительное заседание по делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова, оба в суде отвергли обвинения. Последний заявил, что на следствии от него требовали оговорить Зейналлы.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. По итогам следствия Зейналлы не согласился с предъявленными обвинениями.

10 апреля в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Али Мамедова началось судебное следствие по делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова.. В начале заседания защита ходатайствовала освободить Зейналлы под домашний арест по состоянию здоровья, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев.

«Мы обратили внимание суда на то, что Аваз Зейналлы страдает сахарным диабетом и гипертонией. Из-за этих болезней в заключении у него стали усугубляться проблемы со зрением. Незадолго до ареста врачи ему рекомендовали провести хирургическую операцию глаз. Но из-за ареста этого не удалось сделать. За эти месяцы глаукома у него стала развиваться. Мы представили суду медицинские документы, выданные Зейналлы до ареста, о необходимости операции. Дальнейшее затягивание с операцией может привести к потере глаза», - рассказал адвокат.

Однако, по его словам, судья оставил ходатайство без удовлетворения.

Далее на процессе началось выступление гособвинителя. «Аваз Зейналлы стал протестовать представлению его как «организатора» преступления «получения взятки по предварительному сговору». Аваз Зейналлы назвал все обвинение «абсолютным вымыслом» и «клеветой» и заявил, что не хочет слышать этого (обвинительного акта)», - сказал адвокат.

Защитник Мехтиев отметил, что в ходе выступления Зейналлы еще несколько раз выразил протест гособвинителю, в конечном итоге председательствующий судья остановил заседание и отложил процесс на неопределенное время.

Наблюдавший за процессом директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров заявил, что слушания прошли «в эмоционально накаленной атмосфере».

«Аваз Зейналлы решительно выступил против версии обвинения. Он указал, что его обвиняют в «получении взятки», но в деле нет никаких доказательств этого, все построено на голословных утверждениях. Другой обвиняемый Эльнур Шукюров также заявил, что у него требовали показаний против Зейналлы и оказывали на него физическое и психологическое давление. Присутствующие в зале родственники обвиняемых также выражали возмущение. Гособвинителю в связи с репликами обвиняемых и их родственников приходилось несколько раз прерывать свое выступление. В один момент он даже потребовал удалить Зейналлы из зала. Однако судья не сделал этого. В конечно итоге, когда в зале в очередной раз поднялся шум, судья Али Мамедов остановил процесс и сказал, что слушания откладываются на неопределенное время», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он указал, что Зейналлы неоднократно подчеркивал, что заказ на его арест поступил из администрации президента и его преследуют за журналистскую работу. «Действительно, Аваз Зейналлы почти четверть века в журналистике. Он никогда не избегал острых тем, критиковал власти, проблемы произвола чиновников, коррупции. За это его в 2011 году уже подвергали уголовному преследованию, он получил тюремный срок. В последние годы на своем YouTube-канале он продолжал освещать актуальные проблемы страны. Аваз Зейналлы уделял большое место политически мотивированным делам. Его гостями были правозащитники, оппозиционеры, общественные активисты, которые выступали в защиту политзаключенных, обычных людей, критиковал чиновников», - рассказал Сафаров.

Что касается непосредственной причины ареста Зейналлы, то, по мнению правозащитника, это было связано с делом предпринимателя Расима Мамедова. «Аваз Зейналлы привлек внимание к судебному процессу над Расимом Мамедовым - руководителем крупной сталелитейной компании (Baku Steel Company), который на судебном процессе по его делу стал намекать на свои связи с некими высокопоставленными должностными лицами в правительстве. Очевидно, чтобы не дать скандалу разрастись, Зейналлы посадили, а Мамедов после этого резко перестал говорить о своих «неких покровителях», - рассказал правозащитник.

Расим Мамедов – бывший владелец завода Baku Steel Company. В феврале 2021 года он был арестован по обвинению в злоупотреблении, крупном мошенничестве и присвоении. Иск против него был подан бизнес-партнерами, говорится в справке агентства Turan от 21 февраля 2021 года. В декабре 2022 г. Мамедов был приговорен к 14 годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что заседание отложено на неопределенное время. «О том, когда будет продолжен процесс, его участники заблаговременно будут оповещены», - сообщил сотрудник суда. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Эльнур Шукюров малоизвестен в медийном сообществе, и каких-либо заметных событий, связанных с ним, ранее не происходило, передал в сентябре 2022 года корреспондент "Кавказского узла". Канал Səda TV, созданный в феврале 2016 года, имеет около 55,6 тысячи подписчиков, на нем освещаются темы социального характера, преимущественно касающиеся жителей родного для Шукюрова Джалилабадского района.

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