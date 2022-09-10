Силовики задержали адвоката Эльчина Садыгова по делу журналиста Зейналлы

10 сентября 2022, 22:14

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В ходе обысков у азербайджанского адвоката Эльчина Садыгова силовики изъяли документы, связанные с его профессиональной деятельностью и задержали адвоката. Садыгов назвал "черным пиаром" обвинения в получении взятки журналистом Авазом Зейналлы, в связи с чем силовики устроили обыски у адвоката.

"Кавказский узел" писал, что главный редактор сайта Xural.com Аваз Зейналлы задержан сегодня в Азербайджане, полиция заподозрила его в получении взятки, сообщил активист Илькин Рустамзаде.

Аваз Зейналов (другое написание фамилии - Зейналлы) был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу против правительства Азербайджана и постановил выплатить компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Силовики изъяли документы в ходе обыска у адвоката

Сегодня вечером были произведены обыски на квартире и офисе адвоката Эльчина Садыгова. После обыска в офисе, который завершился позднее, чем на квартире, около 20.00 (19.00 мск) Садыгова увезли в Следуправление генпрокуратуры.

Адвокат сообщил журналистам, что из его квартиры и офиса были незаконно изъяты документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Он назвал действия представителей прокуратуры "незаконными". По словам Садыгова, суд, выдавая санкцию на обыск, не получил информации о том, что он является является адвокатом. Он добавил, что обыски проводились в связи с "утверждениями о журналисте Авазом Зейналлы".

Супруга Эльчина Садыгова, адвокат Зибейда Садыгова, сказала, что наряду с документами мужа, силовики забрали и документы по делам, которые вела она сама. Зибейда Садыгова назвал действия прокуратуры "незаконными". Она указала на необоснованность претензий прокуратуры к ее мужу, добавив, что пока не ясно, в каком качестве его увезли в Генпрокуратуру.

Адвокат Агиль Лаидж также указал на неправомерность изъятия документов коллег."Согласно статье 7 закона об адвокатах и адвокатской деятельности "документы и другие доказательства, адвокатские производства (досье), собранные адвокатами в связи с осуществлением профессионального долга, не могут быть затребованы и изъяты следственными и судебными органами", - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Представители генпрокуратуры оказались недоступны для комментариев.

Садыгов счел черным пиаром сообщения о полученной Зейналлы взятке

7 сентября издание haqqin.az распространило статью, в которой утверждалось, что Аваз Зейналлы взял 20 тысяч манатов (12 тысяч долларов) у семьи находящегося под арестом, предпринимателя Расима Мамедова, чтобы прекратить критику в его адрес. Как утверждается в публикации, Зейналлы нарушил договоренность, после чего семья бизнесмена потребовала вернуть деньги. Издание также обнародовало аудиозапись телефонного разговора. В минутной аудиозаписи человек с голосом похожим на Зейналлы оправдывает критику в адрес Расима Мамедова, тем, что хотел ему помочь, создавая о нем ореол "жертвы" и выражает готовность "вернуть то, что получил".

Расим Мамедов – бывший владелец завода Baku Steel Company . В феврале 2021 года он был арестован по обвинению в злоупотреблении, крупном мошенничестве и присвоении. Иск против него был подан бизнес-партнерами, говорится в справке агентства Turan от 21 февраля 2021 года.

Ночью 8 сентября руководитель haqqin.az Эйнулла Фатуллаев заявив, что является «близким другом» Расима Мамедова от имени его семьи сообщил, что деньги были переданы Зейналлы через адвоката предпринимателя Эльчина Садыгова и он же после публикации 7 сентября вернул деньги."Думаю, что адвокат совершил этот шаг, поскольку испугался последствий совершенного деяния", - написал Фатуллаев в своем издании. https://haqqin.az/news/259230.

8 сентября Аваз Зейналы в своем YouTube канале "Xural TV" отверг утверждения о получении денег и выступил с обвинением в адрес Фатуллаева в исполнении"заказа". Он также сказал, что знает, кто сделал этот заказ, не назвав имен.

Адвокат Эльчин Садыгов опроверг утверждения о получении Зейналлы денег. "Я связался с семьей Расима Мамедова. Они однозначно опровергли это. Аваз Зейналлы говоря о готовности "возвратить", имел в виду вернуть документы, подтверждающие невиновность Расима Мамедова", - сказал Садыгов вечером 7 сентября изданию gununsesi.info.

Это же сообщение он перепостил на своей странице в Facebook*. "Начался черный пиар . Это полностью лживые сообщения", - написал Садыгов.

Сегодня около 16.00 (15.00 мск) 10 сентября Садыгов в этой же соцсети сообщил, что ему позвонили из Генпрокуратуры и сообщили, что приедут с обыском в его адвокатский офис.

Напомним, в декабре 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов. Правозащитники заявили, что кампания против адвокатов направлена на то, чтобы помешать отстаивать права человека.

Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.