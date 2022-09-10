Журналист Аваз Зейналлы задержан в Азербайджане

10 сентября 2022, 18:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Главный редактор сайта Xural.com Аваз Зейналлы задержан сегодня в Азербайджане, полиция заподозрила его в получении взятки, сообщил активист Илькин Рустамзаде.

"Кавказский узел" писал, что Аваз Зейналов (другое написание фамилии - Зейналлы) был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу против правительства Азербайджана и постановил выплатить компенсацию в 13 тысяч евро.

После освобождения в 2012 году Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Главный редактор сайта Xural.com и одноименного YouTube-канала Аваз Зейналлы был задержан сегодня днем в субботу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" активист Илькин Рустамзаде. "Мы были вместе с Авазом в кафе. Его забрали оттуда. Ему предъявили бумагу, в которой было указано, что он подозревается по статье 311 (получение взятки) УК", - сообщил Рустамзаде. По его словам, после задержания на квартире у Зейналлы начался обыск.

В Генпрокуратуре корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "возбуждено уголовное дело по факту" и ведутся "следственные мероприятия".

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы распространила доклад, об усилении угроз свободе СМИ в Азербайджане. 38 депутатов ПАСЕ выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и непрекращающимися угрозами в отношении журналистов, блогеров и правозащитников и предложили принять по этому поводу резолюцию ПАСЕ. 22 июня стало известно, что отчет об угрозах жизни и безопасности журналистов и правозащитников в Азербайджане будет подготовлен Парламентской ассамблеей Совета Европы. Сам процесс подготовки отчета будет способствовать повышению внимания к вопросам обеспечения безопасности журналистов, указал директор Института свободы и безопасности репортеров Эмин Гусейнов.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.