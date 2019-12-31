Эльчин Садыгов. Фото: пресс-служба Meydan.tv

31 декабря 2019, 23:24

Эльчин Садыгов

Добился снятия обвинения и сокращения срока заключения журналиста Эльчина Исмаиллы, отстаивая права своего подзащитного.

Деятельность в 2018 году

Защищал интересы журналиста Эльчина Исмаиллы, приговоренного к 9 годам тюремного заключения 1. Адвокат считает, что журналист был арестован и осужден за критику властей в интернет-СМИ и соцсетях. Защита обжаловала приговор с требованием полного оправдания журналиста.

В сентябре 2018 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала рассмотрение жалобы прокуратуры на Эльчина Садыгова, который, помимо Исмаиллы, защищает в судах многих политзаключенных Азербайджана и выиграл целый ряд дел в Европейском суде по правам человека. Садыгову грозило наказание вплоть до лишения адвокатского статуса.

20 ноября Верховный суд Азербайджана рассмотрел кассационную жалобу на приговор Эльчину Исмаиллы и снял с журналиста обвинения 2 по статьям о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, а срок заключения сокращен на два года. Садыгов считает, что сохранение в силе обвинительного приговора необоснованно и оспаривает его правомерность в Европейском суде по правам человека.

Биография

Эльчин Садыгов родился 2 апреля 1981 года в городе Гёйгёль (бывший Ханлар) в семье педагогов.

В 2002 году окончил юридический факультет университета Хазар в Баку.

Женат. Супруга также является адвокатом, специализирующимся на правозащитной деятельности. Воспитывают двух детей.

Профессиональная и общественная деятельность 

С 2007 года занимается адвокатской деятельностью..

В 2006-2014 годах являлся юридическим консультантом неправительственного Института права медиа.

Директор Общества правовой защиты и просвещения.

На протяжении более чем десяти защищает права и интересы журналистов и правозащитников. Среди его подзащитных – общественные и политические деятели, правозащитники, журналисты и главные редактора региональных печатных изданий и интернет-СМИ.

В 2018 году адвокату удалось добиться отзыва иска по обвинению журналиста Афгана Садыгова, сокращения сроков наказания для членов партии Народного фронта Гезяль Байрамлы и Орхана Бахышлы и журналиста Фикрета Фарамазоглу.

В ходе своей профессиональной деятельности регулярно сталкивается с давлением и угрозами.

9 декабря 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова 3. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора.

Примечания

  1. Азербайджанский журналист Исмаиллы приговорен к 9 годам тюрьмы // Кавказский узел, 18.09.17
  2. Суд смягчил приговор азербайджанскому журналисту Исмаиллы // Кавказский узел, 20.11.18
  3. 42 правозащитных организации потребовали прекратить давление на адвокатов в Азербайджане // Кавказский узел, 11.12.19

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