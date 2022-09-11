Азербайджанские правозащитники назвали арест Эльчина Садыгова и Аваза Зейналлы политическим преследованием

11 сентября 2022, 06:50

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Суд поместил под стражу обвиняемого в получении взятки журналиста Аваза Зейналлы и обвиняемого в пособничестве при получении взятки адвоката Эльчина Садыгова. Их преследуют за правозащитную деятельность, считают журналист Хадиджа Исмайлова и член "Комитета солидарности за справедливость" Эльчин Гасанзаде.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября был задержан главный редактор сайта Xural.com Аваз Зейналлы, полиция заподозрила его в получении взятки. В тот же день был также задержан Эльчин Садыгов. В ходе обысков у адвоката силовики изъяли документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Садыгов назвал "черным пиаром" обвинения в получении взятки журналистом Авазом Зейналлы.

Сегодня ночью в Бинагадинском районном суде состоялись рассмотрения ходатайств следуправления генпрокуратуры Азербайджана об избрании меры пресечения в отношении Садыгова и Зейналлы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Садыгова Бахтияр Гаджиев.

Суд назначил Садыгову арест на 4 месяца – до 8 января 2023 года по подозрению в пособничестве в получении взятки (статья 32.5, 311 УК Азербайджана), по этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 4 до 8 лет.

По словам адвоката, в представлении прокуратуры не было указано на наличие в деле конкретного жалобщика. «Прокуратура в представлении суду ссылалась на сообщения, распространенные в Интернет-ресурсах. Ссылок на какую-либо жалобу или доказательства не было», - отметил Гаджиев.

По его словам, Садыгов отверг предъявленное ему обвинение, и связал его со своей профессиональной деятельностью, а целью назвал отстранение от адвокатской практики.

Адвокат Садыгова Шахла Гумбатова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее подзащитный отказался давать показания следствию, так как считает дело против него сфабрикованным.

"Эльчин Садыгов считает, что уголовное дело на него заведено с целью наказать за участие в качестве адвоката в политических делах. Он сказал, что никаких преступлений не совершал и не виновен", - сказала она.

Ночью Бинагадинский райсуд также назначил арест сроком 3 месяца 28 дней журналисту Авазу Зейналлы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Агиль Лаидж. Зейналлы предъявлено обвинение по статье о получении взятки в крупном размере (статья 311.3.3 УК Азербайджана), предусматривающей наказание от 8 до 12 лет лишения свободы.

По словам защитника, Зейналлы также отказался от дачи показаний, назвав обвинение «бредовым».

В представлении прокуратуры было отмечено, что уголовное преследование Зейналлы начато на основе сообщений на информационных ресурсах, в деле нет данных о поступлении жалобы на него, сказал Лаидж.

Прокуратура может возбудить уголовное дело на основе сообщений медиа, однако избрание меры пресечения в виде ареста должно быть процессуально обосновано, отметил адвокат.

«В данном случае такого обоснования не было. В условиях непредставления материальных доказательств прокуратура не обосновала, почему Зейналлы должен на период следствия находиться под стражей», - сказал Лаидж.

Адвокаты обоих обвиняемых сказали, что подадут апелляционные жалобы на аресты своих подзащитных, на это у них по закону есть три дня.

Садыгова арестовали, чтобы лишить политзаключенных защиты, считает журналист-расследователь и правозащитница Хадиджа Исмайлова.

«Арест адвоката Elchin Sadigov оставит десятки активистов, журналистов и политзаключенных без юридической защиты. Цель (уголовного преследования), очевидно, в этом», - написала на на своей странице в соцсети.

Член "Комитета солидарности за справедливость" Эльчин Гасанзаде также считает, что Садыгова и Зейналлы преследуют по политическим мотивам.

«Если арест Эльчина Салыгова оставит политзаключенных без юридической защиты, то заключение под стражу Аваза Зейналлы лишит их голоса. Аваз Зейналлы на своем YouTube*-канале уделял большое место политически мотивированным делам, предоставлял трибуну в защиту политзаключенных и вообще тех, чьи права попирались. Арест Зейналлы - это также устрашение и другим YouTube*-каналам, которые правительство не смогло еще приручить», - сказал Гасанзаде корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе Генпрокуратуры, комментируя задержание Зейналлы подтвердили, что «по факту начато уголовное дело». Комментариями Генпрокуратуры относительно обвинений и арестов Садыгова и Зейналлы "Кавказский узел" пока не располагает.

Аваз Зейналов (другое написание фамилии - Зейналлы) был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу против правительства Азербайджана и постановил выплатить компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства. в декабре 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов. Правозащитники заявили, что кампания против адвокатов направлена на то, чтобы помешать отстаивать права человека. Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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