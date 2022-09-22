Обнародованы детали нового обвинения Авазу Зейналлы

22 сентября 2022, 23:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила подробности нового обвинения, предъявленного журналисту Авазу Зейналлы. В деле есть еще фигуранта, один из них объявлен в розыск.

Как писал "Кавказский узел", Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был задержан адвокат Эльчин Садыгов. Оба активиста по решению суда были арестованы на четыре месяца, но Садыгову суд впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест. 21 сентября суд в Баку отказался перевести Зейналлы под домашний арест, а следствие предъявило журналисту новое обвинение.

Аваз Зейналов (Зейналлы) в марте 2012 года получил девять лет лишения свободы по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу на правительство Азербайджана и присудил ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Генеральная прокуратура Азербайджана распространила сообщение о ходе следствия по уголовному делу против журналиста Аваза Зейналлы и Эльчина Садыгова. Из сообщения следует, что в деле появились новые фигуранты, передал корреспондент "Кавказского узла".

Следствие полагает, что руководитель «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы, владелец YouTube-канала “Səda TV” Эльнур Шукюров и знакомый последнего Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации в пользу гражданки Назакет Джафаровой пустого земельного участка, прилегающего к квартире на первом этаже дома 17/18 в 29-м квартале города Сумгаит. Впоследствии на этом участке планировали построить магазин, говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

Согласно версии Генпрокуратуры, они решили использовать влияние «Хурал ТВ», чтобы получить у Исполнительной власти Сумгаита соответствующее разрешение. Они привлекли 11 070 манатов (около 6500 долларов), чтобы согласовать изменение назначения квартиры и перевести ее в нежилой фонд. Также они взяли у знакомого Шукюрова Тельмана Велиева 7000 манатов (около 4200 долларов) чтобы таким же образом, используя влияние «Хурал ТВ», обеспечить Велиеву разрешение на строительство магазина перед его домом в поселке Сабунчи под Баку.

Следствие подозревает, что аналогичную услугу Шукюров оказал еще одному человеку, чье имя в сообщении ведомства не называется. В этом случае речь шла о незаконном получении разрешения для приватизации постройки площадью 168 кв м. и земельного участка 0,57 га, находящихся на балансе Сураханского объединения жилищно-коммунального хозяйства. Как полагают в прокуратуре, за это Шукюров получил 50 тысяч манатов (около 30 тысяч долларов).

Зейналлы и Шукюрову предъявлены обвинения в незаконном воздействим на решение должностного лица или торговле авторитетом» (статья 312-1.1 УК Азербайджана. Шукюров, как и Зейналлы, арестован, а их предполагаемый сообщник Теймур Рагимов объявлен в розыск за уклонение от следствия.

Адвокат Зейналлы Агиль Лаидж заявил корреспонденту «Кавказского узла», что его подзащитный отвергает новое обвинение, также как и предыдущее обвинение в получении взятки в крупном размере.

«Аваз Зейналлы не признает себя виновным. Нам пока не предоставляют каких-либо доказательств, по закону мы можем ознакомиться с материалами дела после завершения предварительного следствия. Но нам известно, что сейчас следствие пытается «собрать доказательства», допрашивая разных людей из его телефонных контактов в расчете на то, что кто-то даст хоть какие-то зацепки», - сказал Лаидж.

Адвокат Шукюрова оказался недоступен для комментариев. Сам Эльнур Шукюров малоизвестен в медийном сообществе, и каких-либо заметных событий вокруг него ранее не происходило. Канал “Səda TV”, созданный в феврале 2016 года, на сегодня имеет 55,5 тысяч подписчиков и набрал, по данным на 23.18 мск, 262 669 просмотров. Канал освещает темы социального характера, преимущественно касающиеся жителей родного для Шукюрова Джалилабадского района.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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