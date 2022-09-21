Журналист Аваз Зейналлы оставлен под стражей

21 сентября 2022, 22:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Баку оставил без удовлетворения ходатайство о смягчении меры пресечения Авазу Зейналы, отказавшись перевести его под домашний арест, а следствие предъявило журналисту новое обвинение.

Как писал "Кавказский узел", Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был задержан адвокат Эльчин Садыгов. Оба активиста по решению суда были арестованы на четыре месяца, но Садыгову суд впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест. Комитет защиты прав журналиста призвал освободить Садыгова и Зейналлы, а "Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы" взяла их дела под контроль.

Аваз Зейналов (другое написание фамилии – Зейналлы) в марте 2012 года был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам Зейналов вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу на правительство Азербайджана и присудил ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

В Бианагадинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства об освобождении Аваза Зейналлы из-под стражи и об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Агиль Лаидж.

«Никаких оснований для содержания Зейналлы на период следствия под стражей нет. Аваз Зейналлы - известный в обществе человек, журналист, дорожащий своей репутацией и не станет скрываться от следствия, а современные электронные средства позволяют отслеживать местонахождение и под домашним арестом. Предъявленные ему обвинения также не касаются преступлений против личности, то есть он не преступник, опасный для общества. Кроме того, Зейналлы страдает хроническими болезнями и содержание в камере в СИЗО негативно влияет на состояние здоровья», - привел аргументацию защиты журналиста адвокат Лаиджев.

Однако, по его словам, суд не внял доводам защиты и оставил ходатайство без удовлетворения. Это решение будет обжаловано, в апелляционном суде, отметил адвокат.

Лаидж также сообщил о предъявлении Зейналлы еще одного обвинения - по статье «Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом)», преступления по которой наказываются штрафом в размере от шести тысяч до десяти тысяч манатов либо лишением свободы на срок от трех до семи лет. Помимо этого, напомнил адвокат, Аваз Зейналлы обвиняется по статье о получении взятки в крупном размере, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Адвокат подчеркнул, что следствие не прояснило детали нового обвинения. «Аваз Зейналлы отвергает оба обвинения. Журналист не может быть субъектом получения взятки, поскольку не является должностным лицом. Не имеет он возможности и влиять на решения должностных лиц. Его арестовали и теперь постафактум заняты поиском каких-то «доказательств против него». На следствие вызывают людей из его телефонных контактов, даже тех, с кем он в жизни однажды встречался, в надежде найти хоть какие-то зацепки», - рассказал Лаидж.

Со слов защитника, Зейналлы жаловался на содержание в одиночной камере. По словам адвоката, хотя законодательство допускает содержание обвиняемых в одиночной камере, должно приниматься во внимание состояние их здоровья. «Аваз Зейналлы страдает сахарным диабетом, заболеванием сердца, и содержание в маленькой одиночной камере, где мало пространства и куда поступает меньше воздуха, плохо действует на состояние журналиста», - сказал адвокат.

В Бинагадинском районном суде подтвердили решение суда об отказе в переводе Зейналлы под домашний арест. Представители следственного управления генпрокуратуры, где ведется следствие по делу Зейналлы, оказались не доступны для комментариев.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" доступна справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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