Дело Аваза Зейналлы привлекло внимание Платформы безопасности журналистов Совета Европы

15 сентября 2022, 12:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы взяла под контроль дело главного редактора сайта Xural.com Аваза Зейналлы, арестованного в Азербайджане по обвинению в получении взятки.

Как писал "Кавказский узел", Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки. В тот же день был также задержан адвокат Эльчин Садыгов. В ходе обысков у адвоката силовики изъяли документы, связанные с его профессиональной деятельностью. Садыгов назвал "черным пиаром" обвинения в получении взятки Авазом Зейналлы. Азербайджанские правозащитники назвали арест адвоката и журналиста политическим преследованием. Оба арестованы на четыре месяца. Эти аресты продолжают кампанию по преследованию представителей гражданского общества и независимых медиа в Азербайджане, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Комитет защиты прав журналиста призвал освободить Садыгова и Зейналлы.

Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы 14 сентября распространила сообщение по поводу дела Зейналлы. Организация сообщила, что взяла дело под контроль на основе обращения Комитета защиты журналистов.

Платформа защиты журналистики и безопасности журналистов — это механизм, который помогает диалогу между правительствами и организациями журналистов с целью прекращения нарушений свободы прессы в государствах-членах Совета Европы и предоставления журналистам возможности осуществлять свою профессиональную деятельность без риска для своей безопасности.

Он направлен на улучшение защиты журналистов, более эффективное противодействие угрозам и насилию в отношении работников СМИ и укрепление механизмов раннего предупреждения и потенциала реагирования в рамках Совета Европы. С 2015 года Платформа способствует сбору и распространению информации о серьезных опасениях по поводу свободы СМИ и безопасности журналистов в государствах-членах Совета Европы, как это гарантируется ст. 10 Европейской конвенции о правах человека.

Платформа позволяет Совету Европы более систематически получать информацию о ситуации со свободой СМИ в государствах-членах и при необходимости предпринимать своевременные и скоординированные действия. Он помогает Организации выявлять тенденции и предлагать адекватные политические меры в области свободы СМИ.

На сегодняшний день партнерами Платформы являются 15 международных НПО и ассоциаций журналистов. В соответствии с Меморандумом Платформа позволяет партнерам размещать оповещения в соответствии с их собственными процессами и стандартами проверки.

В нем отмечается, что 10 сентября в Азербайджане был задержан Аваз Зейналлы, владелец и главный редактор информационного агентства «Хурал», а также ведущий YouTube-канала «Хурал ТВ», который «освещает предполагаемые нарушения прав человека, коррупцию и мнения лиц, критикующих правительство», и адвоката-правозащитника Эльчина Садыгова.

В ночь на 11 сентября оба решением суда были заключены под стражу сроком на 4 месяца в связи с обвинениями в получении взятки в крупном размере и соучастии во взяточничестве соответственно.

Оба отвергли обвинения и заявили, что считают их «местью за свою профессиональную деятельность».

Далее в сообщении Платформы повествуется о событиях предшествующих арестам адвоката и журналиста.

Так, 7 сентября новостной сайт Haqqin.az опубликовал статью, в которой Зейналлы обвинялся в вымогательстве 20 000 манатов (11 775 евро) у семьи Расима Мамедова, бывшего главы местного сталелитейного завода, в настоящее время находящегося под судебным следствием за хищения, в обмен на прекращение негативного освещения его дела.

Позже указанное издание обвинило Садыгова, который является адвокатом Мамедова, в посредничестве в получении взятки.

В сюжет публикации вошла аудиозапись голосового сообщения Зейналлы Садыгову, в котором журналист обосновывает свою очередную публикацию о Мамедова и и предлагает «вернуть» неустановленный предмет, если бизнесмен недоволен.

По утверждению Haqqin.az, в аудизаписи речь шла о деньгах, полученных у семьи Мамедова.

«На следующий день Зейналлы признал в эфире Xural TV, что записанный голос принадлежал ему, но сказал, что предлагает вернуть документы, имеющие отношение к делу Мамедова. Садыгов сказал то же самое местным СМИ. При этом он заявил, что семья Мамедовых сказала ему, что Зейналлы не вымогал у них деньги», - далее отмечается в сообщении Платформы..

В информации, распространенной Платформой указывается, что после задержания журналиста были произведены обыски у нео дома, и редакции «Хурала ТВ».

В офисе сотрудники прокуратуры изъяли документы и жесткие диски издания, а дома - компьютер, книги и 3000 евро, сообщила супруга журналиста.

Во время обысков на квартире и офисе Садыгова были изъяты мобильный телефон и документы, связанные с его профессиональной деятельностью, отмечает Платформа со ссылкой на СМИ и адвоката Бахтияра Гаджиева.

12 сентября бизнесмен Мамедов заявил в суде, что Зейналлы «много лет вымогал у меня взятки», сообщил новостной сайт Report.az.

Однако, по мнению адвоката Зейналлы Агиля Лаиджа, утверждения предпринимателя не могут иметь значения,

поскольку он находится под судом и мог сделать это давление под давлением властей, или с целью смягчения себе будущего приговора.

Адвокат также указал на не правомерность обвинения Зейналлы и Садыгова во взяточничестве, поскольку субъектами этого преступления могут быть только государственные служащие, и «доказательства» были основаны исключительно на публикации haqqın.az, и ни Мамедов, ни его семья не подавали на адвоката и журналиста жалоб.

По данным адвоката, силовики оказывали давление на семью Мамедовых, чтобы они дали показания против двух мужчин.

«При этом активист Илькин Рустамзаде сообщил КЗЖ, что, по его мнению, власти опасаются, что Зейналлы и Садыгов располагали документами, касающимися недавних угроз Мамедова раскрыть факты коррупции среди государственных чиновников», - говорится в заключения сообщении Платформы.

По мнению члена Комитета солидарности во имя справедливости Эльчина Гасанзаде привлечение внимания к делу Зейналлы Платформы Совета Европы является подтверждением того, что его арест рассматривается в контекста нарушения свободы выражения и медиа.

«Это означает, что версии обвинения против Зейналлы и Садыгова не воспринимаются в мире правдоподобными и журналист и адвокат рассматриваются как лица, пострадавшие за свою профессиональную деятельность», - сказал Гасанзаде корреспонденту «Кавказского узла».

В пресс-службе генпрокуратуры получить комментарии не удалось. «Основанием для задержания и обысков Садыгова и Зейналлы стало "расследование информации из медиа". "Возникли подозрения, что гендиректор ООО "Хурал йайынлары" (Хурал Вещание) Аваз Зейналлы, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников предпринимателя 20 тысяч манатов (12 тысяч долларов США) в качестве взятки", - ранее сказали в этом ведомстве.

Зейналлы и Садыгов привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.3 (получение взятки в крупном размере ) и 32.5, 311.3.3 (содействие в получении взятки в крупном размере) УК Азербайджана. Решением суда они арестованы на период следствия, сказали в Генпрокуратуре.

Аваз Зейналов (другое написание фамилии – Зейналлы) был арестован 28 октября 2011 года. В марте 2012 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в уклонении от налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Зейналов вину не признал. 29 декабря 2014 года журналист был помилован президентом Азербайджана и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу против правительства Азербайджана и постановил выплатить компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналов продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook Зейналов публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

В декабре 2019 года Коллегия адвокатов Азербайджана начала дисциплинарное производство против Эльчина Садыгова. Инициатором расследования против адвоката выступил первый заместитель генпрокурора Рустам Усубов. Правозащитники заявили, что кампания против адвокатов направлена на то, чтобы помешать отстаивать права человека. Эльчин Садыгов был в числе победителей конкурса "Кавказского узла" "Герои Кавказа-2018".

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Платформа по содействию защите журналистики и безопасности журналистов Совета Европы распространила доклад, об усилении угроз свободе СМИ в Азербайджане. 38 депутатов ПАСЕ выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и непрекращающимися угрозами в отношении журналистов, блогеров и правозащитников и предложили принять по этому поводу резолюцию ПАСЕ. Парламентарии в частности ссылались на убийства журналиста и ЛГБТ-активиста Аваза Шихмамедова (творческий псевдоним Аваз Хафизли), похищение блогера и правозащитника Бахтияра Гаджиева, а также угрозы поступившие журналистам-расследователям. Депутаты указали, что ПАСЕ должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека и гарантировать безопасность журналистов и правозащитников.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". Кроме того, в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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