06 марта 2023, 23:59

Аваз Зейналлы отказался признать итоги следствия

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы, обвиняемый в незаконном воздействии на решения должностных лиц, не согласился с предъявленными ему итоговыми обвинениями и отказался подписать документы следователей, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.

Как писал "Кавказский узел", руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов.

29 декабря 2022 года суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста Аваза Зейналлы. Защита обжаловала это решение, но 5 января апелляционная инстанция оставила его в силе.

Предварительное следствие по делу Аваза Зейналлы завершено, обвиняемый и защита 6 марта закончили ознакомление с заключительным вариантом материалов обвинения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев. 

«Аваз Зейналлы считает выдвинутые ему обвинения абсолютно необоснованными и сфабрикованными. Поэтому он отказался давать показания следствию и подписывать какие-либо документы», - отметил адвокат.

В ближайшие дни уголовное дело поступит в Бакинский суд по тяжким преступлениям, но с учетом предстоящих длительных выходных по случаю Новруза (в этом году выходными в Азербайджане будут дни с 18 по 26 марта) подготовительное заседание суда состоится, скорее всего, в апреле, спрогнозировал Мехтиев.

Адвокат также сообщил, что у Аваза Зейналлы по-прежнему остаются проблемы со здоровьем, в частности катаракта. Зейналлы было предложено прооперироваться в клинике, рекомендованной Пенитенциарной службой, однако он счел эту клинику «не очень подходящей», и вопрос с операцией пока остается открытым.

Комментариями представителей Следственного управления по тяжким преступлениям при генеральной прокуратуре, где расследуется дело Аваза Зейналлы, "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Дело Аваза Зейналлы привлекло внимание Платформы безопасности журналистов Совета Европы", "Международные правозащитные структуры потребовали освобождения Садыгова и Зейналлы", "Активисты указали на отсутствие прогресса со свободой выражения в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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