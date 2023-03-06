06 марта 2023, 23:59
Аваз Зейналлы отказался признать итоги следствия
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы, обвиняемый в незаконном воздействии на решения должностных лиц, не согласился с предъявленными ему итоговыми обвинениями и отказался подписать документы следователей, сообщил адвокат Фахраддин Мехтиев.
Как писал "Кавказский узел", руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов.
29 декабря 2022 года суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста Аваза Зейналлы. Защита обжаловала это решение, но 5 января апелляционная инстанция оставила его в силе.
Предварительное следствие по делу Аваза Зейналлы завершено, обвиняемый и защита 6 марта закончили ознакомление с заключительным вариантом материалов обвинения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Фахраддин Мехтиев.
«Аваз Зейналлы считает выдвинутые ему обвинения абсолютно необоснованными и сфабрикованными. Поэтому он отказался давать показания следствию и подписывать какие-либо документы», - отметил адвокат.
В ближайшие дни уголовное дело поступит в Бакинский суд по тяжким преступлениям, но с учетом предстоящих длительных выходных по случаю Новруза (в этом году выходными в Азербайджане будут дни с 18 по 26 марта) подготовительное заседание суда состоится, скорее всего, в апреле, спрогнозировал Мехтиев.
Адвокат также сообщил, что у Аваза Зейналлы по-прежнему остаются проблемы со здоровьем, в частности катаракта. Зейналлы было предложено прооперироваться в клинике, рекомендованной Пенитенциарной службой, однако он счел эту клинику «не очень подходящей», и вопрос с операцией пока остается открытым.
Комментариями представителей Следственного управления по тяжким преступлениям при генеральной прокуратуре, где расследуется дело Аваза Зейналлы, "Кавказский узел" пока не располагает.
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Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"