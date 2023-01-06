Суд в Баку оставил в силе продление ареста Аваза Зейналлы

06 января 2023, 10:09

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на продление срока ареста журналиста Аваза Зейналлы, обвиняемого по делу о взятке.

Как писал "Кавказский узел", 29 декабря Бинагадинский райсуд Баку удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста журналиста Аваза Зейналлы. Защита решила обжаловать это решение.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов.

5 января в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба на решение о продлении до 8 апреля меры пресечения Авазу Зейналлы. На закрытом судебном заседании присутствовал и сам Аваз Зейналлы, он заявил о своей невиновности, сообщает сегодня на своем сайте Meydan.Tv.

Адвокат Рашад Алиев заявил, что оснований для ареста Зейналлы нет, и пребывание журналиста на свободе никак не повлияет на ход расследования. Однако представитель прокуратуры возразил против освобождения Аваза Зейналлы, указав, что его пребывание на свободе может помешать расследованию.

Апелляционный суд не удовлетворил жалобу и оставил в силе решение Бинагадинского райсуда, говорится в публикации.

Напомним, Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.