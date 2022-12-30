Суд продлил срок ареста Авазу Зейналлы

30 декабря 2022, 02:12

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Суд в Азербайджане продлил на три месяца срок содержания под стражей журналиста Аваза Зейналлы, обвиняемого по делу о взятке. Защита считает это решение неправомерным и намерена обжаловать его.

Как писал "Кавказский узел", в октябре защита Аваза Зейналлы подала жалобу на следственное управление Генпрокуратуры, потребовав отменить запрет журналисту на телефонные разговоры и свидания с семьей. Суд отказался удовлетворить жалобу Зейналлы на этот запрет. 20 декабря защита Зейналлы обжаловала в ЕСПЧ его арест.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов.

Бинагадинский районный суд Баку 29 декабря рассмотрел ходатайство следствия о продлении меры пресечения арестованному журналисту Авазу Зейналлы.

«После задержания и предъявления обвинения Авазу Зейналлы суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение четырех месяцев. Этот срок истекал 8 января 2023 года, однако следствие потребовало продлить срок ареста еще на три месяца. Мы указали на необоснованность требования следственного органа, по делу Зейналлы в течение этого времени практически не проводились следственные действия. Защита вообще считает незаконным его арест, однако раз прокуратура настаивает на продолжения следствия, мы просили хотя бы перевести Зейналлы под домашний арест. Суд отклонил наше ходатайство и продлил срок ареста еще на три месяца», - сообщил адвокат журналиста Фахраддин Мехтиев корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, следствие по-прежнему необоснованно запрещает Зейналлы свидания и телефонные разговоры с близкими. «Никакого разумного объяснения этому запрету нет. Такое ограничение может касаться обвиняемых в особо опасных преступлениях», - отметил адвокат.

Мехтиев добавил, что у Зейналлы в заключении обострились проблемы со здоровьем. «У Аваза Зейналлы часто повышается артериальное давление. Он страдает диабетом и у него в СИЗО уровень сахара в крови практически постоянно на высоком уровне. Кроме того, у Аваза Зейналлы усугубились проблемы со зрением, у него катаракта и необходимо срочная операция», - отметил защитник. Он подчеркнул, что подаст апелляцию на решение о продлении ареста Зейналлы.

В Бинагадинском районном суде «Кавказскому узлу» подтвердили, что срок ареста Зейналлы продлен. Получить комментарии в Следственном управлении генпрокуратуры, которое ведет расследование по делу Зейналлы, «Кавказскому узлу» не удалось.

«Кавказский узел» писал, что Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

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