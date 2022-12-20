Защита азербайджанского журналиста Зейналлы обжаловала в ЕСПЧ его арест

20 декабря 2022, 15:02

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На арест азербайджанского журналиста Аваза Зейналлы направлена жалоба в Европейский суд по правам человека. Самочувствие Зейналлы в заключении ухудшилось, он нуждается в хирургической операции, при этом ему по-прежнему не разрешают звонить родным и видеться с ними, рассказал адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября защита Аваза Зейналлы подала в Бинагадинский райсуд Баку жалобу на следственное управление Генпрокуратуры, потребовав отменить запрет журналисту на телефонные разговоры и свидания с семьей. По закону арестованные имеют право дважды в неделю разговаривать по телефону по 15 минут и один раз встречаться с близкими, за исключением подозреваемых в особо опасных преступлениях, подтвердил бывший член Коллегии адвокатов Намизад Сафаров. 4 ноября районный суд в Баку не удовлетворил жалобу Зейналлы на запрет видеться с родственниками и общаться с ними по телефону

Руководитель «Хурал ТВ» Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября по подозрению в получении взятки, позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала “Səda TV” Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы трижды воздействовал таким образом на решения госорганов.

19 декабря адвокат Фахраддин Мехтиев встретился с Зейналлы в СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ).

"Мы обсудили текст заявления Аваза Зейналлы в ЕСПЧ и сегодня я официально почтой отправил его жалобу в Страсбургский суд. Защита ставит вопрос о нарушении прав Зейналлы по статье 5 - "право на свободу и личную неприкосновенность" Европейской конвенции прав человека. Речь идет о неправомерности заключения и содержания Зейналлы под стражей. С одной стороны, нет достоверных первичных доказательств вины Зейналлы. Статьи обвинения также неверно квалифицированы. Зейналлы не является чиновником, чтобы ему вменять получение взятки. Не в состоянии он был воздействовать и на решение должностного лица, поскольку не находился в начальственно-подчиненной связи с чиновниками. Во-вторых, он не обвиняется в совершении тяжких преступлений против личности и необходимости содержания его под стражей на период следствия нет", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, защита настаивает на освобождении Зейналлы из под ареста. "8 января истекает срок содержания Аваза Зейналлы под стражей. Надеемся, что суд изменит меру пресечения и освободит его из-под ареста. Защита будет настаивать на этом", - отметил адвокат.

Мехтиев также рассказал, что у Зейналлы в СИЗО ухудшилось состояние здоровья. "У Аваза Зейналлы в СИЗО обострился сахарный диабет, поскольку он крайне ограничен в передвижении и доступе на свежий воздух. У него стало постоянно повышенным кровяное давление. Кроме того, у него есть осложнения на зрение. Он нуждается в срочной хирургической операции глаза", - далее отметил адвокат.

Наличие проблем со здоровьем у Аваза Зейналлы ранее подтвердила и супруга журналиста Малахат Зейналлы. "Аваз страдает сахарным диабетом. Содержание под стражей, в замкнутом пространстве, привело к ухудшению его состояния, обострению проблем со зрением", - сообщила она "Кавказскому узлу" 26 октября.

Также все еще действует запрет на свидания и телефонные разговоры журналиста с семьей, продолжил Мехтиев.

"Следствие совершенно необоснованно запретило Зейналлы свидания и телефонные разговоры. Законодательство допускает это в исключительных случаях, когда необходимо изолировать особо опасного преступника. Но в отношении Зейналлы это ничем не обосновано. Следствие даже не представляет формальных оснований. Мы обжаловали запрет следственного органа в суде, но тщетно. 16 декабря у Аваза Зейналлы был день рождения. Мы надеялись, что, хотя бы в этот день ему позволят увидеться с близкими или позвонить им, однако этого не произошло", - отметил Мехтиев.

Представители Следственного управления генпрокуратуры, где ведется расследование дела в отношении Зейналлы, оказались недоступны для комментариев.

Эксперт в области права, бывший член Коллегии адвокатов Ялчин Иманов, комментируя обращение защиты в ЕСПЧ, отметил, что подача заявления в Страсбургский суд в настоящее время не повлияет на правовое положение Зейналлы.

"ЕСПЧ из-за большого потока жалоб из разных стран рассмотрит заявление по существу только через несколько лет. Однако прием дела в производство Страсбургского суда будет обязывать правительство отвечать на вопросы ЕСПЧ и отчитываться перед ним. В перспективе это может положительно повлиять на досрочное освобождение Зейналлы, если его все-таки осудят. Помимо всего прочего в перспективе он получит денежную компенсацию за моральный ущерб в связи с необоснованным содержанием под стражей", - рассказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Сам Зейналлы считает выдвинутые против него обвинения абсурдными, указал ранее адвокат Агиль Лаидж. "Из обвинения следует, что он оказывал воздействие на решения глав исполнительной власти районов и других чиновников. Это, во-первых, нереально, потому что чиновники в Азербайджане строго подчинены только своим высокопоставленным начальникам, во-вторых, это недоказуемо. Если следствие утверждает обратное, то в будущем на судебные процессы надо будет вызывать глав районов. Пусть они тогда ответят на вопрос, действительно ли пошли на нарушение закона под давлением журналиста", - сказал он "Кавказскому узлу".

Напомним, Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.