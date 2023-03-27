Азербайджанский блогер заявил о давлении следователя

27 марта 2023, 16:25

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Сотрудник прокуратуры во время следствия по делу Аваза Зейналлы требовал оговорить журналиста, заявил в суде второй обвиняемый, блогер Эльнур Шукюров. Защита попросила суд обратиться в Генпрокуратуру Азербайджана в связи с этим заявлением.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта стало известно, что подготовительное судебное заседание по делу Аваза Зейналлы назначено на 27 марта. Защита намерена ходатайствовать о прекращении уголовного производства, так как обвинение не предоставило достоверных доказательств вины журналиста, сообщил его адвокат.

Руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. По итогам следствия Зейналлы не согласился с предъявленными обвинениями.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня прошло подготовительное заседание по делу Аваза Зейналлы и Эльнура Шукюрова, оба журналиста в суде отвергли обвинения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зейналлы и Шукюрова Агиль Лаидж.

Защита обоих обвиняемых ходатайствовала либо о прекращении уголовного дела, либо о возвращении его на повторное следствие ввиду допущенных процессуальных нарушений, сказал адвокат.

"Эльнур Шукюров заявил в суде, что на него было оказано физическое и психологическое давление с требованием оговорить Зейналлы в том, что он получал взятки. При этом ему обещали свободу, если он даст показания против Зейналлы, но он отказался. Таким образом, работник прокуратуры нарушил закон и пытался воздействовать на ход следствия. Доказательства, добытые незаконным путем, дают основания для прекращения уголовного производства", - сказал Лаидж.

Кроме того, по его словам, защита попросила суд обратиться в Генпрокуратуру, указав на необходимость расследования в отношении этого работника прокуратуры. Однако суд пока не стал рассматривать это ходатайство, а ходатайства о прекращении уголовного производства или возвращении дела следствию не удовлетворил.

Также суд пока оставил без рассмотрения ходатайство с просьбой разрешить обвиняемым сидеть на заседаниях рядом с адвокатами "для оказания эффективной юридической помощи", рассказал Агиль Лаидж.

Защита выдвинула и ходатайство о переводе обвиняемых под домашний арест. "Следствие завершено, и обвиняемые не могут оказать давления на свидетелей, и смысла содержать их под стражей нет. К сожалению, это ходатайство не было удовлетворено", - рассказал адвокат, отметив, что судебные слушания по существу назначены на 10 апреля.

Наблюдавший за процессом глава общественного объединения "Центр расследования против пыток" Фикрет Джафарли подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что Шукюров дал показания о физическом давлении на этапе досудебного следствия.

"Эльнур Шукюров заявил, что от него требовали оговорить Аваза Зейналлы, обещая освобождение от ответственности. Когда же он отказался, на него оказывали физическое давление с этой целью. Более того, в прокуратуру вызвали четырех братьев Шукюрова, и ему грозили неприятностями братьям, если он не даст показаний против Зейналлы. Однако Шукюров заявил следователям, что он под угрозой смерти не оговорит Зейналлы. Конечно же, это незаконные методы, примененные следствием. Это ставит под сомнение достоверность обвинений и доказательств", - сказал правозащитник.

Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев. Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил факт заседания и дату рассмотрения дела по существу, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

Эльнур Шукюров малоизвестен в медийном сообществе, и каких-либо заметных событий, связанных с ним, ранее не происходило, передал в сентябре 2022 года корреспондент "Кавказского узла". Канал “Səda TV”, созданный в феврале 2016 года, имеет около 55,6 тысячи подписчиков, на нем освещаются темы социального характера, преимущественно касающиеся жителей родного для Шукюрова Джалилабадского района.

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