Назначена дата суда над Авазом Зейналлы

23 марта 2023, 14:46

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Подготовительное судебное заседание по делу азербайджанского журналиста Аваза Зейналлы, обвиняемого во взяточничестве и незаконном воздействии на решение должностного лица, намечено на 27 марта. Защита намерена ходатайствовать о прекращении уголовного производства, так как обвинение не предоставило достоверных доказательств вины журналиста, рассказал его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", руководитель "Хурал ТВ" Аваз Зейналлы был задержан 10 сентября 2022 года по подозрению в получении взятки. Позднее ему было предъявлено обвинение и по статье о незаконном воздействии на решение должностного лица. Следствие полагает, что Зейналлы, а также владелец YouTube-канала Səda TV Эльнур Шукюров и знакомый Шукюрова Теймур Рагимов вступили в сговор, чтобы незаконно содействовать приватизации земельных участков и нежилых помещений в обмен на денежное вознаграждение. По версии Генпрокуратуры, Зейналлы воздействовал таким образом на решения госорганов. По итогам следствия Зейналлы не согласился с предъявленными обвинениями.

Подготовительное судебное заседание по делу Аваза Зейналлы назначено на 27 марта в Бакинском суде по тяжким преступлениям, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Малахат Гисури. По ее словам, информация о дате судебного заседания сегодня была размещена на портале "Электронный суд".

Она отметила, что ее муж по-прежнему нуждается в хирургической операции по удалению катаракты, однако не была предоставлена возможность ее проведения в специализированной клинике.

Защита на подготовительном заседании будет ходатайствовать о прекращении уголовного производства по оправдательным основаниям, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зейналлы Фахраддин Мехтиев. "Никаких достоверных доказательств по предъявленным Зейналлы обвинениям не было предоставлено", - сказал адвокат.

По его словам, на подготовительном заседании не будет рассмотрения по существу. "Суд решит вопрос – либо принимать решение к рассмотрению по существу, либо вернуть дело на следствие, либо прекратить производство в виду отсутствия достаточных оснований для уголовного преследования", - сказал адвокат.

На портале "Электронный суд" сообщается, что судебный процесс по делу Зейналлы назначен на 11.50 (10.50 по мск) 27 марта в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судейский состав из трех судей под председательством Али Мамедова. Наряду с Зейналлы перед судом также предстанет глава YouTube-канала Seda TV Эльнур Шукюров.

15 марта пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана распространила официальное сообщение о завершении предварительного следствия в отношении Зейналлы и Шукюрова и направлении дела на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Зейналлы и Шукюрову предъявлены обвинения в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору (статья 178.2.1 УК Азербайджана), подстрекательстве к даче взятки (статья 32.4, 312.2) и и незаконном воздействии на решении должностного лица (статья 312-1.1). Зейналлы также обвиняется в неоднократном получении взяток (статья 311.3.2 ) и получении взятки с получением угроз (статья 311.3.4).

Представители Бакинского суда по тяжким преступлениям оказались недоступны для комментариев.

Напомним, Аваз Зейналлы в марте 2012 года был приговорен к девяти годам заключения по обвинению в неуплате налогов, неисполнении приговора суда, получении крупной взятки и вымогательстве. Сам он вину не признал. В декабре 2014 года журналист был помилован президентом и освобожден. В апреле 2021 года ЕСПЧ удовлетворил его жалобу и обязал правительство Азербайджана выплатить ему компенсацию в 13 тысяч евро. После освобождения Аваз Зейналлы продолжил журналистскую работу и правозащитную деятельность в качестве члена Центра защиты политзаключенных. На своей странице в Facebook* он публикует видеоинтервью с политическими и общественными деятелями, в том числе критиками правительства.

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