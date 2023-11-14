Бахтияру Гаджиеву предъявлены обвинения по восьми статьям

14 ноября 2023, 00:13

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Завершено предварительное следствие по делу азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева. Ему предъявлены обвинения по восьми статьям уголовного кодекса и грозит 12 лет тюрьмы, сообщила защита. Гаджиев отверг все обвинения и назвал их политически мотивированными.

Как писал "Кавказский узел", обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев в декабре 2022 года, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове, хотя, по версии самого Гаджиева, он в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. В июне Бахтияру Гаджиеву были также предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде, а 7 ноября - в уклонении от уплаты налогов.

Бахтияр Гаджиев после задержания и ареста как минимум трижды проводил голодовку, добиваясь освобождения. Первый раз акция протеста продлилась 14 дней, ее он прекратил по настоянию пожилых родителей и общественности. Во второй раз Гаджиев отказывался от приема пищи 51 день, в том числе на протяжении пяти дней проводил сухую голодовку. В третий раз он голодал в изоляторе десять суток, говорится в биографической справке об активисте, подготовленной "Кавказским узлом".

В отношении Бахтияра Гаджиева 13 ноября завершилось предварительное следствие, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ровшана Рагимли.

По итогам следствия Гаджиев обвиняется по восьми статьям Уголовного кодекса Азербайджана. В частности, ему инкриминируется незаконное предпринимательство, легализация денег либо иного имущества, добытого преступным путем, контрабанда, уклонение от уплаты налогов, хулиганство с сопротивлением представителю власти, неуважение к суду, подделка или незаконное изготовление официального документа и использование заведомо поддельных документов.

Гаджиев отвергает все эти обвинения и считает их сфабрикованными, подчеркнула его адвокат.

После ознакомления обвиняемого и адвокатов с материалами уголовного дела оно будет направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщила Рагимли, добавив, что это займет примерно неделю или десять дней, после чего будет назначен судейский состав для рассмотрения дела.

Подготовительное судебное заседание по делу Гаджиева состоится в декабре, предположила защита активиста.

Адвокаты считают, что предъявленные Гаджиеву обвинения лишены правовых оснований. "Сфабрикованное уголовное дело против Бахтияра Гаджиева завершено. В этом деле нет ни одного достоверного обвинения. Очевидно, что Бахтияр Гаджиев - политзаключенный", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Агиль Лаидж.

Комментируя вопрос о том, какое наказание грозит активисту с учетом предъявленных обвинений, адвокат отметил, что в судебной практике Азербайджана наказание назначается "путем частичного суммирования сроков по статьям обвинения или поглощения большего срока меньшими сроками".

Из всех статей обвинения Гаджиева самый большой срок, который грозит ему, составляет 12 лет лишения свободы, указал Лаидж.

Оба защитника активиста отметили, что более обстоятельно защита изложит свою позицию в ходе судебного рассмотрения дела. Они подчеркнули, что защита будет добиваться оправдательного вердикта суда.

Представители следственного органа оказались не доступными для комментариев по поводу итогов следствия в отношении Гаджиева.

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