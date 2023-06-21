21 июня 2023, 12:56

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Азербайджанский политический активист, глава Института общественной политики. Известен критикой азербайджанских властей на международных форумах. Выдвигался кандидатом на выборах в парламент Азербайджана. Неоднократно подвергался задержаниям и аресту.

Биография

Родился 28 марта 1982 года в селе Зод Басаркечерского района Армянской ССР .

В 2000 году с золотой медалью окончил Агдашскую частную турецкую среднюю школу.

Окончил в 2004 году бакалавриат по прикладной математике Бакинского государственного университета и магистратуру в Университете Хазар Баку.

В 2005-2007 годах стал основателем и главой организации «AIESEC» в Азербайджане.

В 2005 году выступил на одном из пленарных заседаний 60-й сессии Генассамблеи ООН.

Закончил в 2009 году магистратуру Школы менеджмента Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета по направлению «Государственная политика». В том же году стал соучредителем молодежного движения Азербайджана «Позитивные изменения».

Бахтияр Гаджиев – глава Института общественной политики, созданного в 2015 году .

Политическая активность и преследования

В 2010 году Бахтияр Гаджиев баллотировался в качестве кандидата на выборах в Национальное собрание Азербайджана. Согласно официальным данным ЦИК Азербайджана, он набрал 749 голосов и занял 3-е место. Во время парламентских выборов 2010 года Гаджиев публиковал в социальных сетях видеоматериалы, разоблачающие фальсификации. После выборов он был задержан на азербайджано-грузинской границе

В 2011 году был одним из учредителей открытой в Facebook* группы «11 марта - Великий народный день». На своей странице Гаджиев призывал бакинцев принять участие в акции протеста. «Благодаря событиям в арабском мире, мы узнали, что когда народ требует свободы, он ее получает. Мы призываем вас не применять силы против вашего народа и вместе строить справедливое, свободное и счастливое общество в Азербайджане», – писал Бахтияр Гаджиев.

5 марта 2011 года Гаджиева арестовали, обвинив в уклонении от прохождения военной службы, и приговорили к двум годам лишения свободы. Сам Гаджиев заявил, что настоящая причина его ареста связана с его общественной и политической деятельностью . Amnesty International признала Гаджиева «узником совести».

В 2012 году был условно-досрочно освобожден. Освобождение состоялось за несколько дней до приезда в Баку Хилари Клинтон, с которой у Гаджиева прошла встреча .

В апреле 2022 года Бахтияр Гаджиев был похищен возле своего дома в Баку. Ему на голову надели мешок и увезли в неизвестном направлении. Активист рассказал, что похитители требовали отказаться от обвинений в адрес министра внутренних дел Азербайджана и отпустили его после избиения и нескольких часов издевательств .

В августе 2022 года Гаджиев был задержан на несколько часов. После освобождения он вновь сообщил об избиении и требованиях удалить посты в соцсетях о высокопоставленных лицах Азербайджана. Гаджиев созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что решил отказаться от гражданства Азербайджана .

9 декабря 2022 года Гаджиев был арестован на месяц и 20 дней. Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Активист обвинен по статьям о хулиганстве и неуважении к суду уголовного кодекса Азербайджана. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Гаджиев отверг обвинения, заявив, что его преследуют за политическую деятельность, включая критику властей на международных форумах .

13 января 2023 года главное управление полиции Баку ужесточило обвинение Гаджиеву, переквалифицировав его со статьи о хулиганстве (221.1.1 УК Азербайджана) на статью о хулиганстве путем сопротивления представителю органов власти, выполняющему обязанности по охране общественного порядка (221.2.2 УК Азербайджана). По новому обвинению активисту грозит тюремное заключение сроком до трех лет

Голодовка

В знак протеста против ареста Гаджиев объявил голодовку, которую на 14-е сутки прекратил по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов общественности. Однако 9 января 2023 года Гаджиев возобновил голодовку после очередного отказа суда в его переводе под домашний арест.

В тот же день, 13 января 2023 года, администрация бакинского делового центра Caspian Plaza отказала в аренде "Институту общественной политики", а также правозащитной организации "Линия защиты" и Центру правовых инициатив, которые совместно арендовали офис. Правозащитники связали выселение организаций с давлением на арендодателя после ареста Гаджиева.

21 января 2023 года суд продлил срок ареста Гаджиева на месяц. Адвокат Зибейда Садыгова, посетившая Гаджиева на 18-е сутки голодовки, сообщила об ухудшении его состояния.

27 января 2023 года Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Гаджиева на продление срока ареста. В Пенитенциарной службе указали, что он находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей.

3 февраля 2023 года врач, наблюдавший за состоянием Гаджиева в СИЗО, заявил о возможной угрозе комы для него. 5 февраля 2023 года Гаджиев ответил отказом на просьбы родственников прекратить голодовку.

8 февраля 2023 года Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест.

11 февраля 2023 года, на 33 сутки голодовки, Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. С момента поступления в СИЗО в декабре 2022 года, он похудел более чем на 16 кг. 13 февраля 2023 года Бахтияру Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу. Защита подала четвертое ходатайство о переводе активиста под домашний арест.

С призывом к властям Азербайджана немедленного освободить Бахтияра Гаджиева 14 февраля 2023 года, на 37-е сутки его голодовки, обратились американские сенаторы Бен Кардин и Дик Дурбин.

На 39-е сутки голодовки, 16 февраля 2023 года, Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. Решение отказаться от воды Гаджиев объяснил ограничениями в больнице Пенитенциарной службы. К Гаджиеву был приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним.

18 февраля 2023 года, на третьи сутки сухой голодовки, Гаджиев ответил отказом на просьбу родных начать употреблять жидкость и заявил, что сделает это, только если из его камеры уберут надзирателя.

Адвокат Агиль Лаидж сообщил, что на Гаджиева оказывается психологическое давление: "надзиратели мучают его расспросами, не дают ему спать, нарушают покой, включая на громкий звук телевизор. Он сказал, что если надзирателей уберут, психологическое давление прекратится, то он прекратит сухую голодовку и продолжит отказываться только от еды".

20 февраля 2023 года Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов на отказ районного суда перевести под домашний арест Бахтияра Гаджиева. Активист был принудительно доставлен в суд вопреки его просьбе не делать этого, сообщила адвокат. Заседание проходило на фоне акции протеста, не менее пяти участников которой были задержаны, трои из них оставлены на ночь в полиции.

21 февраля 2023 года по настоянию родных Бахтияр Гаджиев прервал сухую голодовку. Он выпил четверть стакана воды в присутствии адвоката Ровшаны Рагимли. Однако активист намерен продолжать голодовку до удовлетворения своих требований.

На 51 день Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку, приняв во внимание многочисленные обращения членов семьи, друзей и общественности. Он будет продолжать свою борьбу в правовом поле. Об этом сообщили его адвокаты 28 февраля 2023 года. Они отметили, что Гаджиев находится под постоянным психологическим давлением и нуждается в серьезной реабилитации.

Заключение и попытка дискредитации

1 марта 2023 года суд оставил в силе решение об аресте Гаджиева до конца апреля.

10 марта 2023 года адвокаты Гаджиева обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать появление дискредитирующих публикаций, в которых использовались фрагменты личной переписки активиста.

В февраля в Telegram распространились материалы на азербайджанском языке, содержащие фрагменты личной переписки Гаджиева с фото и видеоизображениями самого активиста и его собеседниц - молодых женщин, в том числе журналисток и активисток. По мнению Гаджиева, большинство материалов были сфальсифицированы, некоторые материалы были десятилетней давности. Он полагает, что переписка и изображения были изъяты с помощью шпионской программы Peqasus, а следствие использует эти материалы для его дискредитации. По просьбе Бахтияра Гаджиева адвокаты обратились в правоохранительные органы. В пресс-службе МВД отвергли причастность силовых структур к распространению сведений личного характера о Гаджиеве. В ведомстве также сообщили о жалобах "от нескольких женщин относительно "архивирования" Гаджиевым сведений" и заявили о соответсвующем расследовании.

В конце марта 2023 года Бахтияр Гаджиев через защитников передал обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В обращении Гаджиев попросил главу государства "оказать содействие в освобождении из-под стражи".

20 апреля 2023 года по просьбе следствия суд в Баку продлил арест Гаджиеву до 28 июня.

1 мая 2023 года апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на продление ареста активисту. По словам адвоката Агиль Лаидж, по решениям, связанным с мерой пресечения, апелляционный суд является высшей инстанцией, и его решение не может быть обжаловано.

24 мая 2023 года Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения.Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева.

6 июня у родных и друга Гаджиева прошли обыски.

8 июня 2023 года активист заявил, что нуждается в психологической помощи.

Новое обвинение

16 июня 2023 гоща Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде. Его адвокат Эльчин Садыгов считает, что новые статьи обвинения связаны с правозащитной деятельностью Гаджиева.

Правозащитники и эксперты связали новое обвинение с получением Гаджиевым грантов от европейской правозащитной организации. Они опасаются, что случай Гаджиева станет прецедентом для начала преследований других активистов и правозащитников по аналогичным обвинениям.

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