21 июня 2023, 12:56
Бахтияр Гаджиев
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Азербайджанский политический активист, глава Института общественной политики. Известен критикой азербайджанских властей на международных форумах. Выдвигался кандидатом на выборах в парламент Азербайджана. Неоднократно подвергался задержаниям и аресту.
Биография
Родился 28 марта 1982 года в селе Зод Басаркечерского района Армянской ССР 1.
В 2000 году с золотой медалью окончил Агдашскую частную турецкую среднюю школу.
Окончил в 2004 году бакалавриат по прикладной математике Бакинского государственного университета и магистратуру в Университете Хазар Баку.
В 2005-2007 годах стал основателем и главой организации «AIESEC» в Азербайджане.
В 2005 году выступил на одном из пленарных заседаний 60-й сессии Генассамблеи ООН.
Закончил в 2009 году магистратуру Школы менеджмента Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета по направлению «Государственная политика». В том же году стал соучредителем молодежного движения Азербайджана «Позитивные изменения».
Бахтияр Гаджиев – глава Института общественной политики, созданного в 2015 году 2.
Политическая активность и преследования
В 2010 году Бахтияр Гаджиев баллотировался в качестве кандидата на выборах в Национальное собрание Азербайджана. Согласно официальным данным ЦИК Азербайджана, он набрал 749 голосов и занял 3-е место. Во время парламентских выборов 2010 года Гаджиев публиковал в социальных сетях видеоматериалы, разоблачающие фальсификации. После выборов он был задержан на азербайджано-грузинской границе 3
В 2011 году был одним из учредителей открытой в Facebook* группы «11 марта - Великий народный день». На своей странице Гаджиев призывал бакинцев принять участие в акции протеста. «Благодаря событиям в арабском мире, мы узнали, что когда народ требует свободы, он ее получает. Мы призываем вас не применять силы против вашего народа и вместе строить справедливое, свободное и счастливое общество в Азербайджане», – писал Бахтияр Гаджиев.
5 марта 2011 года Гаджиева арестовали, обвинив в уклонении от прохождения военной службы, и приговорили к двум годам лишения свободы. Сам Гаджиев заявил, что настоящая причина его ареста связана с его общественной и политической деятельностью 4. Amnesty International признала Гаджиева «узником совести».
В 2012 году был условно-досрочно освобожден. Освобождение состоялось за несколько дней до приезда в Баку Хилари Клинтон, с которой у Гаджиева прошла встреча 5.
В апреле 2022 года Бахтияр Гаджиев был похищен возле своего дома в Баку. Ему на голову надели мешок и увезли в неизвестном направлении. Активист рассказал, что похитители требовали отказаться от обвинений в адрес министра внутренних дел Азербайджана и отпустили его после избиения и нескольких часов издевательств 6.
В августе 2022 года Гаджиев был задержан на несколько часов. После освобождения он вновь сообщил об избиении и требованиях удалить посты в соцсетях о высокопоставленных лицах Азербайджана. Гаджиев созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что решил отказаться от гражданства Азербайджана 7.
9 декабря 2022 года Гаджиев был арестован на месяц и 20 дней. Предъявленные Бахтияру Гаджиеву обвинения касаются инцидента, который произошел 15 октября 2021 года в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Активист обвинен по статьям о хулиганстве и неуважении к суду уголовного кодекса Азербайджана. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Гаджиев отверг обвинения, заявив, что его преследуют за политическую деятельность, включая критику властей на международных форумах 8.
13 января 2023 года главное управление полиции Баку ужесточило обвинение Гаджиеву, переквалифицировав его со статьи о хулиганстве (221.1.1 УК Азербайджана) на статью о хулиганстве путем сопротивления представителю органов власти, выполняющему обязанности по охране общественного порядка (221.2.2 УК Азербайджана). По новому обвинению активисту грозит тюремное заключение сроком до трех лет
Голодовка
В знак протеста против ареста Гаджиев объявил голодовку, которую на 14-е сутки прекратил по настоянию пожилых родителей и с учетом призывов общественности. Однако 9 января 2023 года Гаджиев возобновил голодовку после очередного отказа суда в его переводе под домашний арест.
В тот же день, 13 января 2023 года, администрация бакинского делового центра Caspian Plaza отказала в аренде "Институту общественной политики", а также правозащитной организации "Линия защиты" и Центру правовых инициатив, которые совместно арендовали офис. Правозащитники связали выселение организаций с давлением на арендодателя после ареста Гаджиева.
21 января 2023 года суд продлил срок ареста Гаджиева на месяц. Адвокат Зибейда Садыгова, посетившая Гаджиева на 18-е сутки голодовки, сообщила об ухудшении его состояния.
27 января 2023 года Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу Гаджиева на продление срока ареста. В Пенитенциарной службе указали, что он находится в медицинско-санитарной части СИЗО под наблюдением врачей.
3 февраля 2023 года врач, наблюдавший за состоянием Гаджиева в СИЗО, заявил о возможной угрозе комы для него. 5 февраля 2023 года Гаджиев ответил отказом на просьбы родственников прекратить голодовку.
8 февраля 2023 года Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу на отказ в переводе Гаджиева под домашний арест.
11 февраля 2023 года, на 33 сутки голодовки, Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. С момента поступления в СИЗО в декабре 2022 года, он похудел более чем на 16 кг. 13 февраля 2023 года Бахтияру Гаджиеву попытались принудительно поставить капельницу. Защита подала четвертое ходатайство о переводе активиста под домашний арест.
С призывом к властям Азербайджана немедленного освободить Бахтияра Гаджиева 14 февраля 2023 года, на 37-е сутки его голодовки, обратились американские сенаторы Бен Кардин и Дик Дурбин.
На 39-е сутки голодовки, 16 февраля 2023 года, Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. Решение отказаться от воды Гаджиев объяснил ограничениями в больнице Пенитенциарной службы. К Гаджиеву был приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним.
18 февраля 2023 года, на третьи сутки сухой голодовки, Гаджиев ответил отказом на просьбу родных начать употреблять жидкость и заявил, что сделает это, только если из его камеры уберут надзирателя.
Адвокат Агиль Лаидж сообщил, что на Гаджиева оказывается психологическое давление: "надзиратели мучают его расспросами, не дают ему спать, нарушают покой, включая на громкий звук телевизор. Он сказал, что если надзирателей уберут, психологическое давление прекратится, то он прекратит сухую голодовку и продолжит отказываться только от еды".
20 февраля 2023 года Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу адвокатов на отказ районного суда перевести под домашний арест Бахтияра Гаджиева. Активист был принудительно доставлен в суд вопреки его просьбе не делать этого, сообщила адвокат. Заседание проходило на фоне акции протеста, не менее пяти участников которой были задержаны, трои из них оставлены на ночь в полиции.
21 февраля 2023 года по настоянию родных Бахтияр Гаджиев прервал сухую голодовку. Он выпил четверть стакана воды в присутствии адвоката Ровшаны Рагимли. Однако активист намерен продолжать голодовку до удовлетворения своих требований.
На 51 день Бахтияр Гаджиев прекратил голодовку, приняв во внимание многочисленные обращения членов семьи, друзей и общественности. Он будет продолжать свою борьбу в правовом поле. Об этом сообщили его адвокаты 28 февраля 2023 года. Они отметили, что Гаджиев находится под постоянным психологическим давлением и нуждается в серьезной реабилитации.
Заключение и попытка дискредитации
1 марта 2023 года суд оставил в силе решение об аресте Гаджиева до конца апреля.
10 марта 2023 года адвокаты Гаджиева обратились в правоохранительные органы с просьбой расследовать появление дискредитирующих публикаций, в которых использовались фрагменты личной переписки активиста.
В февраля в Telegram распространились материалы на азербайджанском языке, содержащие фрагменты личной переписки Гаджиева с фото и видеоизображениями самого активиста и его собеседниц - молодых женщин, в том числе журналисток и активисток. По мнению Гаджиева, большинство материалов были сфальсифицированы, некоторые материалы были десятилетней давности. Он полагает, что переписка и изображения были изъяты с помощью шпионской программы Peqasus, а следствие использует эти материалы для его дискредитации. По просьбе Бахтияра Гаджиева адвокаты обратились в правоохранительные органы.
В пресс-службе МВД отвергли причастность силовых структур к распространению сведений личного характера о Гаджиеве. В ведомстве также сообщили о жалобах "от нескольких женщин относительно "архивирования" Гаджиевым сведений" и заявили о соответсвующем расследовании.
В конце марта 2023 года Бахтияр Гаджиев через защитников передал обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В обращении Гаджиев попросил главу государства "оказать содействие в освобождении из-под стражи".
20 апреля 2023 года по просьбе следствия суд в Баку продлил арест Гаджиеву до 28 июня.
1 мая 2023 года апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на продление ареста активисту. По словам адвоката Агиль Лаидж, по решениям, связанным с мерой пресечения, апелляционный суд является высшей инстанцией, и его решение не может быть обжаловано.
24 мая 2023 года Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения.Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева.
6 июня у родных и друга Гаджиева прошли обыски.
8 июня 2023 года активист заявил, что нуждается в психологической помощи.
Новое обвинение
16 июня 2023 гоща Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде. Его адвокат Эльчин Садыгов считает, что новые статьи обвинения связаны с правозащитной деятельностью Гаджиева.
Правозащитники и эксперты связали новое обвинение с получением Гаджиевым грантов от европейской правозащитной организации. Они опасаются, что случай Гаджиева станет прецедентом для начала преследований других активистов и правозащитников по аналогичным обвинениям.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Примечания
- az.wikipedia.org/wiki/B%C9%99xtiyar_Hac%C4%B1yev
- ppi.az
- «На границе Азербайджане арестовали еще одного блогера- Бахтияра Гаджиева» // aysor.am, 19.11.2010.
- «В Азербайджане осужден молодежный активист Бахтияр Гаджиев» // Эхо Кавказа, 18.05.2011
- «Hillary in Baku: A Reminder about Human Rights, a Pledge for Peace» // eurasianet.org, 07.07.2012
- «В Баку задержали активиста и заставили удалить свои посты в соцсетях» // jam-news.net, 22.08.2022
- Там же
- В Баку арестован известный активист Бахтияр Гаджиев // jam-news.net, 09.12.2022
Автор: "Кавказский узел"