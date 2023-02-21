Бахтияр Гаджиев прервал сухую голодовку

21 февраля 2023, 14:44

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Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев по настоянию родных выпил воду, однако намерен продолжать голодовку до удовлетворения своих требований. Два участника акции в поддержку Гаджиева арестованы на 30 суток.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. К Гаджиеву приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним. Это возмущает активиста, и он заявил, что начнет пить воду, только если от него уберут надзирателя. Необратимые последствия для организма Гаджиева могут наступить уже за несколько дней сухой голодовки, предупредили врачи. 20 февраля Бакинский апелляционный суд отказался перевести Гаджиева под домашний арест. Заседание проходило на фоне акции протеста, не менее пяти участников которой были задержаны, трои из них оставлены на ночь в полиции.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня в присутствии адвоката Ровшаны Рагимли, по настоянию родных Бахтияр Гаджиев выпил четверть стакана воды, прервав сухую голодовку, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, о том, что Гаджиев из-за сухой голодовки близок к коме, сообщил врач лечебного учреждения. "Он впадет в кому в течение 24 часов, мы вынуждены будем ему принудительно ввести жидкость", - процитировала она слова врача.

Гаджиев не намерен прекращать голодовку, заявив что продолжит такую форму протесту до тех пор его не освободят, рассказала Рагимли. По ее данным, вес активиста упал до 64,7 килограмма с 85,6 килограмма, уровень сахара в крови равен 3,2.

Участники акции протеста перед зданием Бакинского апелляционного суда Самир Султанов и Афияддин Мамедов сегодня арестованы Ясамальским судом на 30 суток в административном порядке. Оба признаны виновными по статьям 535.1 (сопротивление законным требованиям полиции) и 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, рассказала Ровшана Рагимли.

Активист Али Меликов, который был задержан на акции 20 февраля у здания суда, где рассматривалось жалоба адвокатов Бахтияра Гаджиева на отказ районного суда перевести под домашний арест активиста, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что силовики в отделении полиции угрожали ему. Так, увидев окрашенные волосы на голове Меликова, ему жестами и словесно угрожали применением сексуального насилия.

Али Меликов традиционно оговаривает полицию, отношение к нему в отделении было корректным, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев.

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