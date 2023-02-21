21 февраля 2023, 14:44

Бахтияр Гаджиев прервал сухую голодовку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев по настоянию родных выпил воду, однако намерен продолжать голодовку до удовлетворения своих требований.  Два участника акции в поддержку Гаджиева арестованы на 30 суток.

Как писал "Кавказский узел", на 33-и сутки голодовки под арестом Бахтияр Гаджиев был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39-е сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. К Гаджиеву приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним. Это возмущает активиста, и он заявил, что начнет пить воду, только если от него уберут надзирателя. Необратимые последствия для организма Гаджиева могут наступить уже за несколько дней сухой голодовки, предупредили врачи. 20 февраля Бакинский апелляционный суд отказался перевести Гаджиева под домашний арест. Заседание проходило на фоне акции протеста, не менее пяти участников которой были задержаны, трои из них оставлены на ночь в полиции.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Сегодня в присутствии адвоката Ровшаны Рагимли, по настоянию родных  Бахтияр Гаджиев выпил четверть стакана воды, прервав сухую  голодовку, сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, о том, что Гаджиев из-за сухой голодовки близок к коме, сообщил врач лечебного учреждения. "Он впадет в кому в течение 24 часов, мы вынуждены будем   ему принудительно ввести  жидкость", - процитировала она слова врача. 

Гаджиев не намерен прекращать голодовку, заявив что продолжит такую форму протесту до тех пор его не освободят, рассказала Рагимли. По ее данным, вес активиста упал до 64,7 килограмма с 85,6 килограмма, уровень сахара в крови равен 3,2.

Участники  акции протеста перед зданием Бакинского апелляционного суда Самир Султанов и Афияддин Мамедов сегодня арестованы Ясамальским судом на 30 суток в административном порядке. Оба признаны виновными по статьям 535.1 (сопротивление законным требованиям полиции) и 510 (мелкое хулиганство) Кодекса об административных правонарушениях, рассказала Ровшана Рагимли.

Активист Али Меликов, который был задержан на акции 20 февраля у здания суда, где рассматривалось жалоба адвокатов Бахтияра Гаджиева на отказ районного суда перевести под домашний арест активиста, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что силовики в отделении полиции угрожали ему.  Так, увидев окрашенные волосы на голове Меликова, ему жестами и словесно  угрожали применением сексуального насилия. 

Али Меликов традиционно оговаривает полицию, отношение к нему в отделении было корректным, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы МВД Азербайджана Нурлан Алиев.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ЕСПЧ признал незаконными аресты счетов правозащитников в Азербайджане", "Верховный суд Азербайджана отправил на пересмотр дело активиста Абида Гафарова", "Американские сенаторы призвали освободить Бахтияра Гаджиева".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 февраля 2023, 13:59

21 февраля 2023, 13:12

  • Сын генсека ОДКБ Григорий Хачатуров обвинен в отмывании денег

    Бывший командующий третьим армейским корпусом генерал Григорий Хачатуров, сын бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, злоупотребил полномочиями в бытность командиром воинской части, и необоснованно легализовал недвижимость, сообщила Служба нацбезопасности Армении.

21 февраля 2023, 12:26

21 февраля 2023, 12:15

  • Пользователи соцсетей полярно восприняли новость о возвращении Тумсо

    Комментаторы на YouTube-канале Тумсо Абдурахманова заявили, что рады его возвращению, так как поверили сведениям о его смерти и не ожидали снова увидеть. При этом многие пользователей соцсетей высказали мнение, что Абдурахманов использовал информацию о своей смерти для пиара. Провластные чеченские паблики проигнорировали новость о возвращении блогера.

21 февраля 2023, 11:41

  • Близкие Савина назвали преследование активиста политически мотивированным

    Арест и штраф члена политсовета астраханского отделения партии "Парнас" Ярослава Савина стали результатом политического преследования, уверена его супруга Марина Миталева. Причиной преследования могла послужить акция, в ходе которой Савин разослал письма политзаключенным, считает соратник активиста Михаил Долиев.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи