Трое участников акции в защиту Бахтияра Гаджиева остаются в полиции

21 февраля 2023, 09:14

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Задержанные в ходе акции возле Бакинского апелляционного суда отпущены на свободу, в полиции остаются только три человека, сообщил представитель МВД Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", находящийся под арестом Бахтияр Гаджиев проводит многодневную голодовку, на 33 сутки он был госпитализирован в больницу Пенитенциарной службы Азербайджана. На 39 сутки акции Гаджиев в знак протеста против ограничений в больнице перешел к сухой голодовке. К Гаджиеву приставлен надзиратель, чтобы постоянно следить за ним. Это возмущает активиста, и он заявил, что начнет пить воду, только если от него уберут надзирателя. Необратимые последствия для организма Гаджиева могут наступить уже за несколько дней сухой голодовки, предупредили врачи. 20 февраля единомышленники Гаджиева провели у суда акцию с требованием его освобождения, не менее пяти человек были задержаны.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиев обвиняется в хулиганстве путем сопротивления представителю власти, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Участники акции протеста перед зданием Бакинского апелляционного суда Самир Султанов, Афияддин Мамедов и Рза Сафарсой содержатся в Управлении полиции Ясамальского района Баку, идет разбирательство, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» офицер пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана. Остальные задержанные вчера выпущены на свободу, добавил представитель МВД.

Полиция отказалась сообщить адвокату местонахождение задержанных.

"Вчера (20 февраля) я искала подзащитных, мне сказали что их увезли в 27-е отделение полиции Ясамальского района, оттуда я звонила главе пресс-службы МВД Гаджиеву сказав, что ребят здесь нет. Потом мне сообщили об отсутствии задержанных в Ясамальском районном управлении полиции Баку", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зибейда Садыгова, которая представляет интересы Самира Султанова и Афияддина Мамедова.

"Занята поисками, возможно, они теперь в Главном управлении полиции Баку. Узнав местонахождение встречусь с ними, чтобы выяснить что произошло, каковы к ним претензии. Обычно в таких случаях составляется административный протокол и дела направляются в суд. В суде выступлю в защиту активистов", - сказала адвокат.

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