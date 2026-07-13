Заключенный азербайджанский ученый Самедов столкнулся с проблемами со здоровьем

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Состояние здоровья находящегося в заключении азербайджанского исследователя Бахруза Самедова ухудшилось — он стал хуже видеть. По словам адвоката, в условиях содержания в крытом отделении Пенитенциарного комплекса Умбакы ему не обеспечивают необходимого обследования и лечения.

Как писал "Кавказский узел", кассационная жалоба на приговор исследователю Бахрузу Самедову оставлена без удовлетворения Верховным судом Азербайджана. Защита политолога намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.

29-летний политолог и докторант чешского Карлова университета Бахруз Самедов был приговорен судом в Баку к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Самедов был задержан 21 августа 2024 года, когда приехал в Азербайджан на каникулы. По версии следствия, он писал и переводил статьи по заказу представителей Армении. Обвинение основывалось на переписке Бахруза Самедова с тремя женщинами из Армении. Сам Самедов категорически отверг обвинение в госизмене. Он известен критикой в адрес властей Азербайджана, которую высказывал в зарубежных изданиях. Защита считает, что причиной ареста стали его "антивоенные взгляды".

У содержащегося в крытой части Пенитенциарного комплекса Умбакы исследователя и антивоенного активиста Бахруза Самедова ослабло зрение, сообщил его друг и единомышленник Амрах Тахмазов.

«На днях Бахруза посетила адвокат Зибейда Садыгова. У Бахруза и так были проблемы со зрением, а сейчас они у него усугубилось. Бахруз стал очень плохо видеть. Врачи ему ранее рекомендовали чаще смотреть вдаль для поддержания зрения. Однако его содержат сейчас в полном закрытом пространстве. Он может только смотреть в небо, когда его очень короткое время выводят на открытый воздух. Все остальное время он лишен возможности смотреть вдаль», - рассказал Амрахов корреспонденту «Кавказского узла».

При этом, по его словам, молодого человека не обследуют и не оказывают медицинской помощи и лечения.

Активист подчеркнул, что единственным родственником Самедова является его 83-летняя бабушка Зибейда Османова. «Но она в последнее время часто болеет»,- сказал Амрахов.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила слова Амрахова об ухудшении зрения Самедова и отсутствии ему медицинской помощи.

Напомним, что в конце марта Самедов передал друзьям, что содержится в тесной одиночной камере и фактически лишен прогулок, ему не передают лекарства и лишили источников информации. В апреле невеста Самедова, гражданка США, обратилась к президенту Азербайджана с просьбой содействовать его освобождению.