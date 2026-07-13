Суд прекратил дело в отношении участника СВО из Владикавказа о вождении без прав

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Южный окружной военный суд подтвердил прекращение дела в отношении участника СВО из Владикавказа Марика Кокоева, которому вменили управление автомобилем после лишения водительских прав.

Согласно материалам дела, житель Владикавказа Марик Кокоев ранее отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, за что был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управлять автомобилем.

Спустя время Кокоев заключил контракт с Минобороны на участие в военной операции на Украине, и полицейские задержали его за управление машиной без прав. Владикавказский гарнизонный военный суд прекратил дело в отношении участника СВО за отсутствием состава правонарушения. Силовики подали жалобу в Южный окружной военный суд, потребовав возвратить дело на новое рассмотрение.

Южный окружной военный суд оставил без изменения постановление суда предыдущей инстанции, а жалобу силовиков — без удовлетворения, указано в карточке дела, опубликованной на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. В частности, 15 октября 2023 года Военный суд в Махачкале приговорил к семи годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Мусу Мусаева, признав его виновным по делу о незаконной торговле оружием.