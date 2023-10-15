Суд в Махачкале вынес мягкий приговор военному за торговлю оружием

15 октября 2023, 08:39

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Военный суд в Махачкале приговорил к семи годам лишения свободы условно военнослужащего-контрактника Мусу Мусаева, признав его виновным по делу о незаконной торговле оружием. Суд счел смягчающим обстоятельством участие Мусаева в спецоперации на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее суды в республиках Северного Кавказа неоднократно смягчали военнослужащим наказания, посчитав их участие в военной операции на Украине смягчающим обстоятельством. Так, 22 августа стало известно, что военный Ибрагим Полонкоев был оштрафован на 15 тысяч рублей, а контрактник Эльбек Макаев приговорен к условному сроку по делам о незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Муса Мусаев в апреле текущего года незаконно приобрел переделанный огнестрельный пистолет "Ретей" (Retey PT 26) с патронами, а спустя неделю продал его через интернет за 45 тысяч рублей. Под видом покупателя выступил сотрудник правоохранительных органов.

Махачкалинский гарнизонный военный суд признал Мусаева виновным в незаконном приобретении оружия и незаконной торговле оружием, передали 14 октября "Кавказ. Реалии"*.

Статья 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В карточке дела на сайте суда указано, что Муса Мусаев приговорен к семи годам лишения свободы условно. Подсудимый свою вину признал. Суд учел, что он принимал участие в специальной военной операции. В приговоре суд отметил, что считает возможным назначить военному наказание ниже низшего предела, установленного статьей Уголовного кодекса.

Комментариев Мусы Мусаева или его представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, 7 сентября военные суды на Ставрополье приговорили мобилизованных Виталия Саютина и Антона Дегтярева к году условно, а Ахмеда Мурцалова – к штрафу в 20 тысяч рублей по делам о незаконном обороте наркотиков. Суд в Нальчике по такому же обвинению приговорил к девяти месяцам условно Ильяса Султыгова. Участие в специальной военной операции суды также учли как смягчающее обстоятельство.

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