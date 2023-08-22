Суд в Нальчике признал участие в боях на Украине смягчающим обстоятельством в делах о наркотиках

22 августа 2023, 20:00

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Военный Ибрагим Полонкоев приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к штрафу в 15 тысяч рублей, а контрактник Эльбек Макаев - к условному сроку по делам о незаконном обороте наркотиков. В числе смягчающих обстоятельств суд назвал участие в военной операции на Украине и ведомственные награды.

В Кабардино-Балкарии двум военным назначили минимальное наказание за хранение наркотиков – за смягчающее обстоятельство суд счел их участие в военной операции на Украине и ведомственные награды. Военным грозило до трех лет реального лишения свободы, они получили штраф и условный срок, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда, военнослужащий Ибрагим Полонкоев забрал из тайника два грамма наркотика, с которым его задержала полиция. Он признал вину и раскаялся в содеянном. Суд счел что деяние Полонкоева имеет небольшую тяжесть, пи приговорил его к штрафу в 15 тысяч рублей с учетом ряда смягчающих обстоятельств - происхождения из многодетной семьи, положительных характеристик дома и на военной службе, участие а боевых действиях и награды за них. Суд также изъял у Полонкоева телефон, который признан вещественным доказательством, а с учетом финансовой несостоятельности уволенного с военной службы Полонкоева постановил оплатить судебные издержки за счет государства.

У ранее судимого за кражу и грабеж военнослужащего Эльбека Макаева наркотик изъяли в ходе досмотра на КПП, он заявил, что наркотик нашел и решил употребить. Суд указал на ряд смягчающих обстоятельств. "При назначении наказания подсудимому суд учитывает, что Макаев по месту жительства и по военной службе характеризуется положительно, принимал участие в специальной военной операции, имеет ведомственные награды и грамоты командования". Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно и также возложил оплату услуг адвоката в размере 4680 рублей на государство, "учитывая имущественное положение подсудимого, на содержании которого находятся его родственники", говорится в решении, опубликованном на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее по делам об уклонении от службы военный суд в Нальчике приговаривал военнослужащих к реальным срокам. Так, мобилизованный из Жемталы Тахир Жилов был приговорен к сроку в колонии по делу о самовольном оставлении воинской части.

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