Мобилизованный осужден в Нальчике за уклонение от службы

19 августа 2023, 15:24

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Суд в Нальчике приговорил мобилизованного из Жемталы Тахира Жилова к двум годам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено наказание на срок до 10 лет. 12 июля стало известно о приговорах двум военным, которым Нальчикский военный суд назначил реальные сроки за неявку в воинскую часть.

Ужесточение в России законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Тахира Жилова из Жемталы к году и 10 дням колонии общего режима, признав его виновным в уклонении от военной службы в период мобилизации и управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сегодня "Газета Юга".

Согласно материалам дела, Жилов был мобилизован в октябре 2022 года. 30 марта он не явился на службу в воинскую часть, дислоцированную в поселке Звездный. Из показаний свидетелей следует, что в этот период Жилов злоупотреблял спиртными напитками. Он был остановлен инспекторами ДПС, которые потребовали пройти медицинское освидетельствование, заподозрив алкогольное опьянение. 19 апреля Жилов поступил в больницу на стационарное лечение, а после выписки из больницы сам явился в часть, пишет издание.

Тахир Жилов признан виновным по части 1 статьи 264.1 и части 3.1 статьи 337 УК РФ, предусматривающим соответственно до двух лет и до семи лет лишения свободы, указано в карточке дела Жилова на сайте суда.

Карточка дела обновлена сегодня, 19 августа, к ней прикреплен текст приговора, вынесенного 27 июля. Даты событий и адреса в опубликованном документе не указаны. "Подсудимый Жилов виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний признал полностью и в суде подтвердил обстоятельства преступлений, изложенные в описательной части приговора. При этом он пояснил, что [...] желая временно отдохнуть от службы, без каких-либо уважительных причин, не прибыл в войсковую часть №, а стал проводить время по своему усмотрению по месту жительства, в том числе употребляя спиртные напитки с друзьями. ДД.ММ.ГГГГ г. у него резко заболел желудок, в связи с чем он был помещен на стационарное лечение", - говорится в документе.

Суд решил назначить Жилову по статье 264.1 УК РФ обязательные работы, "а за совершение преступления, предусмотренного ч. 31 ст. 337 УК РФ, – наказание в виде реального лишения свободы".

В итоге Тахир Жилов приговорен к 120 часам обязательных работ и к году лишения свободы, а окончательное наказание "путем частичного сложения назначенных наказаний" суд определил в год и 10 дней колонии с лишением права управлять транспортными средствами на срок в один год, говорится в тексте приговора.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

На фоне частичной мобилизации и растущих потерь отношение жителей Северного Кавказа к военной службе изменилось. Раньше ее рассматривали как социальный лифт и возможность заработка, однако протесты против мобилизации и незаполненные вакансии в силовых и военных структурах продемонстрировали изменение настроений жителей, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал".

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