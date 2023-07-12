Двое военных осуждены в Кабардино-Балкарии за неявку в воинскую часть

12 июля 2023, 14:13

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Нальчикский гарнизонный военный суд назначил реальные сроки двум военным, не явившимся в воинскую часть.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 13 июня стало известно, что военный суд во Владикавказе признал контрактника Сергея Сорочинского виновным в самовольном оставлении части в период мобилизации и приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима.

Нальчинский гарнизонный военный суд признал военнослужащих Мисрокова и Люева виновными в оставлении части в период мобилизации (ч.5 ст.337 УК России). Мисроков получил 3 года колонии, Люев - 3,5 года, говорится в сообщении в телеграм-канале SOTA.

По версии следствия и суда, оба осужденных в ноябре 2022 года не явились в воинскую часть в городе Прохладном. Мисроков и Люев сами прибыли в следственный орган в один день, 16 февраля, и заключили досудебное соглашение, которое, в частности, включало "содействие в раскрытии тяжкого преступления, совершенного иным лицом". Но это не помогло им избежать реальных сроков. Оба были взяты под стражу сразу после оглашения приговора, говорится в сообщении.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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