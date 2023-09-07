07 сентября 2023, 00:57

Суды на Кавказе вынесли мягкие приговоры мобилизованным по делам о наркотиках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные суды на Ставрополье приговорили мобилизованных Виталия Саютина и Антона Дегтярева к году условно, а Ахмеда Мурцалова - к штрафу в 20 тысяч рублей по делам о незаконном обороте наркотиков. Суд в Нальчике по такому же обвинению приговорил к девяти месяцам условно Ильяса Султыгова. Участие в специальной военной операции суды учли как смягчающее обстоятельство.

Минимальное наказание по делам о наркотиках (часть 1 статьи 228 о незаконном приобретении и хранении наркотиков предусматривает до трех лет лишения свободы) получили военные, побывавшие в зоне специальной военной операции, такое решение вынесли военные суды в Ставрополе, Пятигорске и Нальчике, сообщило 6 сентября издание "Кавказ.Реалии"*.

Мобилизованные Виталий Саютин и Антон Дегтярев обвинялись в приобретении в Ставрополе свертка с наркотиком. Полицейские задержали их на месте. Оба подсудимых признали вину. Саютин имеет признаки "пагубного употребления алкоголя с вредными последствиями", а Дегтярев - признаки зависимости от опиоидов и нуждается в лечении у нарколога, говорится в решении Ставропольского гарнизонного военного суда.

Суд указал, что Саютин положительно характеризуется на службе и имеет малолетних детей. Дегтярев получил отрицательную характеристику с места службы. Смягчающим обстоятельством суд признал раскаяние в содеянном и участие в специальной военной операции, а также то, что Дегтярев воспитывался в неполной семье и имеет тяжелое хроническое заболевание. При этом оба военных были приговорены к году условно, следует из решения, опубликованного на сайте суда. 

Пятигорский гарнизонный военный суд рассмотрел дело о приобретении наркотиков против мобилизованного Ахмеда Мурцалова. сверток с наркотическим веществом обнаружили сотрудники ДПС во время досмотра. Мурцалов признал вину. Суд учел его раскаянием, то что Мурцалов впервые привлекается к уголовной ответственности, отрицательную характеристику на службе и участие в проведении специальной военной операции,а а также наличие малолетних детей, и приговорил его к штрафу в 20 тысяч рублей, указано в решении Пятигорского гарнизонного военного суда.

Призванный на военную службы Ильяс Султыгов также обвинялся в незаконном обороте наркотиков. По данным следствия и суда, наркотик изъяли у него при досмотре на КПП. Нальчикский гарнизонный военный суд при вынесении приговора учел признание вины, наличие малолетних детей,то, что Султыгов рос и воспитывался в неполной семье, положительные характеристики по месту службы и проживания и участие в специальной военной операции и приговорил его к условному сроку в девять месяцев, указано в решении суда.

Комментариев от осужденных или их официальных представителей относительно вынесенных приговоров не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее схожий случай произошел в Кабардино-Балкарии. 22 августа стало известно, что военный Ибрагим Полонкоев был приговорен Нальчикским гарнизонным военным судом к штрафу в 15 тысяч рублей, а контрактник Эльбек Макаев – к условному сроку по делам о незаконном обороте наркотиков. В числе смягчающих обстоятельств суд также указал участие в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Военному из Кабардино-Балкарии отказано в справке о ранении на Украине", "Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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